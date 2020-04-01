с чего всё началось

Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом. Об этом министр обороны США заявил во вторник в интервью телекомпании CBS.

Общество Роспотребнадзор призвал продлить выходные дни в России Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить выходные дни в России, объявленные в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Экономика Банки начинают уведомлять ФНС об открытии электронных кошельков Российские банки с 1 апреля начинают сообщать в Федеральную налоговую службу данные об открытии физлицами электронных кошельков, следует из опубликованного закона.

Здоровье В Ивановской области вводится карантин Режим полной самоизоляции вводится в Ивановской области со 2 апреля 2020 года. Соблюдение режима на улицах будет контролировать полиция.

Политика Путин утвердил наказание за нарушения на голосовании по Конституции Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об уголовной ответственности вплоть до 4 лет лишения свободы за нарушения на общероссийском голосовании по поправке в Конституцию РФ.

Экономика РФ уведомила Кипр в связи введением «налога на дивиденды» Кабмин РФ обратился в правительство Кипра в связи с российским решением обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов, переводимых на счета за рубежом.

Общество Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.

Здоровье В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 32 из них — за последние сутки.

Политика Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.

Энергетика Bloomberg: Россия не планирует наращивать добычу нефти Россия не планирует наращивать объем добычи нефти на фоне переизбытка на мировом рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного российского чиновника.

Здоровье Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.