Коронавирус
ИзвестияПентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt
Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом. Об этом министр обороны США заявил во вторник в интервью телекомпании CBS.
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с чего всё началось
В понедельник в распоряжении газеты San Francisco Chronicle оказалось письмо капитана находящегося у берегов Гуама авианосца «Теодор Рузвельт» Бретта Крозиера.Коммерсантъ09:08
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Энергетика
Власти США хотят сдавать в аренду резервные нефтяные хранилища
Агентство, ссылаясь на инсайдерскую информацию, сообщает, что США рассматривают вопрос сдачи в аренду нефтехранилища стратегического резерва энергетическим компаниям, пишут в среду, 1 апреля, "Ведомости".
Происшествия
В Ленобласти задержали сбежавшую из карантина гражданку Украины
Под Лугой в Ленинградской области полицейские задержали женщину, бежавшую из Санкт-Петербурга после получения положительного результата теста на коронавирус.
Общество
Воробьев заявил о нежелании блокировать Москву и Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что блокировка Москвы и Подмосковья не планируется.
Общество
Роспотребнадзор призвал продлить выходные дни в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить выходные дни в России, объявленные в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Здоровье
Минздрав Италии назвал причину высокой смертности от коронавируса
Эксперты ассоциации пришли к выводу, что легко перенесенная эпидемия гриппа в ноябре-январе стала причиной высокой смертности от коронавируса.
Экономика
Банки начинают уведомлять ФНС об открытии электронных кошельков
Российские банки с 1 апреля начинают сообщать в Федеральную налоговую службу данные об открытии физлицами электронных кошельков, следует из опубликованного закона.
Здоровье
В Ивановской области вводится карантин
Режим полной самоизоляции вводится в Ивановской области со 2 апреля 2020 года. Соблюдение режима на улицах будет контролировать полиция.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля, повышение затронет около 4 миллионов человек.
Политика
Путин утвердил наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об уголовной ответственности вплоть до 4 лет лишения свободы за нарушения на общероссийском голосовании по поправке в Конституцию РФ.
Экономика
РФ уведомила Кипр в связи введением «налога на дивиденды»
Кабмин РФ обратился в правительство Кипра в связи с российским решением обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов, переводимых на счета за рубежом.
Кино
Премьера триллера «Спутник» пройдет онлайн
Премьера триллера «Спутник» Егора Абраменко пройдет онлайн 23 апреля.
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.
Здоровье
В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом
В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 32 из них — за последние сутки.
Здоровье
В трех больницах Петербурга ввели ограничения из-за коронавируса
Ограничения введены на территории трех больниц Санкт-Петербурга из-за "заноса" новых случаев коронавируса, сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
Политика
Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен
Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Политика
Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно
Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
Энергетика
Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд
Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Политика
Посол РФ Антонов: Россия протягивает руку помощи американскому народу
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российский самолет ВКС с гумпомощью приземлится в Нью-Йорке около 20.30 мск, передает РИА "Новости".
Экономика
Песков не стал комментировать продажу активов «Роснефти» в Венесуэле
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался дать пояснения по сделке о продаже "Роснефтью" активов в Венесуэле правительству России.
Общество
Шмыгаль попросил Раду разрешить выплату пособия пенсионерам во время эпидемии
К полудню 1 апреля на Украине количество зараженных составило 669 человек, 17 из которых погибли, а 10 вылечились.
Экономика
Госдума одобрила право на кредитные «каникулы» из-за коронавируса
Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса из-за коронавируса.
Политика
В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на помощь России в борьбе с распространением коронавируса.
Энергетика
Bloomberg: Россия не планирует наращивать добычу нефти
Россия не планирует наращивать объем добычи нефти на фоне переизбытка на мировом рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного российского чиновника.
Киберспорт
Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ
Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam. Игру можно приобрести со скидкой – 1529 рублей вместо 1699 рублей.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Здоровье
На Украине ужесточат ограничения из-за коронавируса
Правительство Украины намерено усилить меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится на сайте кабмина 1 апреля.
Общество
Предсказана доля оставшихся без работы из-за коронавируса москвичей
В Москве из-за пандемии коронавируса без работы могут остаться до миллиона человек.