Коронавирус

ИзвестияИзвестияПентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом. Об этом министр обороны США заявил во вторник в интервью телекомпании CBS.
Читать в источнике
Комментировать350
с чего всё началось
В понедельник в распоряжении газеты San Francisco Chronicle
 оказалось письмо капитана находящегося у берегов Гуама авианосца «Теодор Рузвельт» Бретта Крозиера.
Коммерсантъ09:08

Подробнее о событии

ВМС США запаниковали из-за коронавируса

News.ru08:38

Полная полундра: коронавирус выводит из строя корабли НАТО

Комсомольская правда08:50

В США рассказали о судьбе зараженного коронавирусом авианосца

Взгляд.ру08:44

«В страшном сне представить не могу, чтобы Шойгу так поступил»: Баранец о заразившихся моряках

Царьград11:08

Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца

РИА Новости04:34

Вашингтон предпочел пожертвовать моряками – Трамп с Пентагоном открестились от коронавирусного авианосца

Новостной фронт04:38

Глава Пентагона пока не считает нужным эвакуировать экипаж авианосца Theodore Roosevelt

ТАСС00:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 12:00, Ашберн
Энергетика

Власти США хотят сдавать в аренду резервные нефтяные хранилища

Агентство, ссылаясь на инсайдерскую информацию, сообщает, что США рассматривают вопрос сдачи в аренду нефтехранилища стратегического резерва энергетическим компаниям, пишут в среду, 1 апреля, "Ведомости".
ГЛАС.RU 05:48
Происшествия

В Ленобласти задержали сбежавшую из карантина гражданку Украины

Под Лугой в Ленинградской области полицейские задержали женщину, бежавшую из Санкт-Петербурга после получения положительного результата теста на коронавирус.
Вести.Ru 06:26
Общество

Воробьев заявил о нежелании блокировать Москву и Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что блокировка Москвы и Подмосковья не планируется.
РБК 11:15
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходные дни в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить выходные дни в России, объявленные в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 11:28
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости 11:36
Здоровье

Минздрав Италии назвал причину высокой смертности от коронавируса

Эксперты ассоциации пришли к выводу, что легко перенесенная эпидемия гриппа в ноябре-январе стала причиной высокой смертности от коронавируса.
РИА Новости 10:18
Экономика

Банки начинают уведомлять ФНС об открытии электронных кошельков

Российские банки с 1 апреля начинают сообщать в Федеральную налоговую службу данные об открытии физлицами электронных кошельков, следует из опубликованного закона.
Вести.Ru 03:27
Общество

Чечня с 5 апреля закрывается на въезд и выезд

ТАСС 09:20
Здоровье

В Ивановской области вводится карантин

Режим полной самоизоляции вводится в Ивановской области со 2 апреля 2020 года. Соблюдение режима на улицах будет контролировать полиция.
ИвановоLive 05:16
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля, повышение затронет около 4 миллионов человек.
РИА Новости вчера в 23:05
Политика

Путин утвердил наказание за нарушения на голосовании по Конституции

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об уголовной ответственности вплоть до 4 лет лишения свободы за нарушения на общероссийском голосовании по поправке в Конституцию РФ.
РИА Новости 09:06
Экономика

РФ уведомила Кипр в связи введением «налога на дивиденды»

Кабмин РФ обратился в правительство Кипра в связи с российским решением обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов, переводимых на счета за рубежом.
Российская газета 11:27
Кино

Премьера триллера «Спутник» пройдет онлайн

Премьера триллера «Спутник» Егора Абраменко пройдет онлайн 23 апреля.
Культуромания 10:45
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.
Lenta.ru 04:02
Здоровье

В Коми более 50 пациентов больницы заразились коронавирусом

В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара выявлено 53 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 32 из них — за последние сутки.
RT на русском 10:55
Здоровье

В трех больницах Петербурга ввели ограничения из-за коронавируса

Ограничения введены на территории трех больниц Санкт-Петербурга из-за "заноса" новых случаев коронавируса, сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
РИА Новости 10:35
Политика

Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи с коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Белоруссии о помощи от России в связи с коронавирусом.
Народные новости 06:16
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен

Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Известия 28 марта в 20:28
Политика

Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно

Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
РБК 10:44
Энергетика

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс 30 марта в 12:59
Политика

Посол РФ Антонов: Россия протягивает руку помощи американскому народу

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российский самолет ВКС с гумпомощью приземлится в Нью-Йорке около 20.30 мск, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:16
Экономика

Песков не стал комментировать продажу активов «Роснефти» в Венесуэле

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался дать пояснения по сделке о продаже "Роснефтью" активов в Венесуэле правительству России.
Вести.Ru 30 марта в 10:30
Общество

Шмыгаль попросил Раду разрешить выплату пособия пенсионерам во время эпидемии

К полудню 1 апреля на Украине количество зараженных составило 669 человек, 17 из которых погибли, а 10 вылечились.
Украина.ру 07:01
Экономика

Госдума одобрила право на кредитные «каникулы» из-за коронавируса

Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса из-за коронавируса.
Известия 06:36
Политика

В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на помощь России в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru 08:38
Энергетика

Bloomberg: Россия не планирует наращивать добычу нефти

Россия не планирует наращивать объем добычи нефти на фоне переизбытка на мировом рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного российского чиновника.
Коммерсантъ 11:45
Киберспорт

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ

Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam. Игру можно приобрести со скидкой – 1529 рублей вместо 1699 рублей.
Cyber.sports.ru 30 марта в 10:40
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service вчера в 06:44
Здоровье

На Украине ужесточат ограничения из-за коронавируса

Правительство Украины намерено усилить меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится на сайте кабмина 1 апреля.
Известия 09:21
Общество

Предсказана доля оставшихся без работы из-за коронавируса москвичей

В Москве из-за пандемии коронавируса без работы могут остаться до миллиона человек.
Lenta.ru 10:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное