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Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt
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Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом. Об этом министр обороны США заявил во вторник в интервью телекомпании CBS.В источнике
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С чего всё начиналось
В понедельник в распоряжении газеты San Francisco Chronicle оказалось письмо капитана находящегося у берегов Гуама авианосца «Теодор Рузвельт» Бретта Крозиера.
Коммерсантъ 09:08
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