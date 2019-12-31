Армия и оружие
Газета.RuПентагон отправит еще 3 тысячи военных на Ближний Восток
Министерство обороны Соединенных Штатов одобрило отправку дополнительных войск на Ближний Восток, передает Reuters. Уточняется, что количество военнослужащих составит около 3 тысяч человек. По данным агентства, данное решение принято в целях предосторожности из-за "возросшей угрозы".
Читать в источнике
Оценить62
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:41, Ашберн
Армия и оружие
Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии
Энергетика
Болгария начала получать газ из «Турецкого потока»
C 1 января Болгария начала получать российский газ из газопровода «Турецкий поток».
Происшествия
При пожаре в клубе на Тернопольщине пострадали восемь детей
Восемь детей получили ожоги во время пожара в клубе под Тернополем.
Армия и оружие
Трамп: убийством Сулеймани США пытаются не начать, а остановить войну
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США, уничтожив иранского генерала Касема Сулеймани, пытаются не начать, а остановить войну, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
Трамп назвал Сулеймани «террористом номер один в мире»
Президент США Дональд Трамп назвал генерала КСИР Касема Сулеймани "террористом номер один в мире", обвинив его в подготовке нападений на американских дипломатов и военнослужащих.
Гаджеты
NVIDIA Ampere: преемник Turing выйдет не ранее второго полугодия
Источник утверждает, что 7-нм графические процессоры поколения Ampere выйдут на рынок только во втором полугодии.
Армия и оружие
В МИД Иордании прокомментировали убийство иранского генерала Сулеймани
Амман призывает приложить все усилия для сдерживания роста напряженности на Ближнем востоке в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке, последствия эскалации конфликта предсказать невозможно, заявил официальный представитель МИД Иордании Зейфаллах Фаиз.
Общество
Усманов назвал своих возможных наследников
Миллиардер Алишер Усманов рассказал о том, кто может стать его наследниками.
Шоу-бизнес
Стася Милославская показала домашнее фото с Александром Петровым
Милославская показала милое домашнее фото, на котором Петров лежит на ее ногах. Судя по лицу звезды фильма "Текст", он безмерно счастлив.
Футбол
«Интер» начал переговоры с Эриксеном
«Интер» начал переговоры с полузащитником «Тоттенхэма» Кристианом Эриксеном о возможном переходе, утверждает Sky Sports.
Общество
WSJ: экс-глава Renault перед побегом в Ливан побывал в Турции
Гаджеты
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Армия и оружие
Обсуждается канал получения США данных о перемещении иранского генерала Сулеймани
Предполагается, что информация о маршруте передвижения иранского генерала вместе с командующим шиитской милицией американцам была передана одним из агентов, задействованным разведкой США или Израиля в той самой «Аль-Хашд аль-Шааби».
Хоккей
Ковальчук подписал контракт с клубом НХЛ «Монреаль»
Политика
В аэропортах Нью-Йорка размещены силы Национальной гвардии США
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о размещении служащих Национальной гвардии США в аэропортах города в качестве меры предосторожности после убийства в результате ракетного удара США в Ираке командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани.
Гаджеты
Samsung представила новые версии флагманских смартфонов
Компания Samsung представила два новых смартфона — Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.
Здоровье
Что происходит с женским организмом после 40 лет
Медицинские специалисты рассказали, что происходит с женским организмом после 40 лет.
Хоккей
Тренер молодежной сборной России рассказал, как можно обыграть Швецию
Помощник главного тренера сборной России Валерия Брагина Игорь Ларионов рассказал о том, за счет чего российская команда сумеет победить шведов в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Чехии.
Общество
Польские школьники показали танец на тему Освенцима
Шоу-бизнес
Кэмерон Диаз впервые стала матерью в 47 лет
Актриса Кэмерон Диаз родила дочь от гитариста Бенджи Мэддена. О появлении малышки на свет Диаз написала в своем Instagram.
Общество
Выигравший миллиард рублей москвич не забрал деньги
Происшествия
Стоматолог избил женщину с ребенком на руках в Уссурийске
На кадрах видно, что врач-стоматолог пытался отнять у нее телефон, хватая за руки, хотя женщина держала ребенка.
Общество
Бездомный житель Москвы отсудил у сети фитнес-клубов более 140 тысяч рублей
Мужчина, чье имя не называется, ночевал в спортзале.
Технологии
Скорое обновление MIUI урежет функциональность смартфонов Xiaomi
Компания Xiaomi объявила для международного сообщества о серьёзном изменении в политике относительно фирменной оболочки MIUI.
Армия и оружие
Убийство Сулеймани — американский тест на предел допустимого
Убит на территории третьей страны, также члена ООН, без ведома руководства Ирака. Это не подковёрная борьба спецслужб.
Кино
Минкульт рассказал о падении сборов российских фильмов в 2019 году
Самым кассовым отечественным фильмом в 2019 году стала военно-приключенческая картина Алексея Сидорова «Т-34», которая собрала в прокате 2,3 миллиарда рублей.
Космос
Для полётов в космос придётся впадать в спячку
Учёные из Европейского космического агентства (ESA) считают, что гибернация, она же спячка, может быть вполне подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на далёкие планеты.