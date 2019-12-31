Министерство обороны Соединенных Штатов одобрило отправку дополнительных войск на Ближний Восток, передает Reuters. Уточняется, что количество военнослужащих составит около 3 тысяч человек. По данным агентства, данное решение принято в целях предосторожности из-за "возросшей угрозы".

Пентагон отправит еще 3 тысячи военных на Ближний Восток

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