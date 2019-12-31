Армия и оружие
Газета.RuПентагон отправит еще 3 тысячи военных на Ближний Восток
Министерство обороны Соединенных Штатов одобрило отправку дополнительных войск на Ближний Восток, передает Reuters. Уточняется, что количество военнослужащих составит около 3 тысяч человек. По данным агентства, данное решение принято в целях предосторожности из-за "возросшей угрозы".
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Происшествия
В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках
Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
Армия и оружие
Постпред Ирана в ООН сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны
Убийство войсками США иранского генерала Касема Сулеймани равносильно объявлению войны, заявил в интервью CNN постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Армия и оружие
В США пофантазировали о российских истребителях будущего
Авторы учли, какие боевые машины есть в ВКС России сейчас, и пофантазировало будущем.
Авто
В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена
Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
Общество
Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей
В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
Армия и оружие
Саботаж на борту? В Сирии повреждён крупный российский военный корабль
Появившийся на базе ВМФ России в Сирии несколько недель назад российский военный корабль «Орск» получил у берегов Сирии серьёзные повреждения.
Кино
Фильм Федора Бондарчука «Вторжение» выходит в прокат
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Россия остановила поставки нефти в Белоруссию
Россия остановила поставки нефти в Белоруссию, снизив мощности НАЗ до минимальных значений, сообщили сотрудники пресс-службы концерна «Белнефтехим».
Общество
Законопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме
В ходе дискуссии вокруг законопроекта об отмене транспортного налога депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») напомнил, что одним из аргументов введения транспортного налога было финансирование за счет него дорожной сферы.
Авто
Lexus планирует обновить модельный ряд
Люксовый бренд отстает от своих немецких конкурентов. У Lexus есть ряд моделей, которым необходимо обновление.
Космос
Какие предсказания о технологиях сбудутся в 2020 году
Если в конце года идет ноль, то проблем не оберешься — любой человек, думающий о будущем, технологиях и о том, как меняется мир, нет-нет да и скажет что-нибудь в духе: "К 2020 году на Марсе будут цвести яблони!"
Наука
Вулканизм оказался связан с вращением Земли
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые вышла на публику после операции
После операции Лера впервые появилась на публике – вместе с дочерью она посетила ледовое шоу Яны Рудковской, в котором выступал ее знаменитый муж – фигурист Евгений Плющенко.
Единоборства
Конор МакГрегор может заменить Фергюсона в поединке с Хабибом
В случае победы над Дональдом Серроне бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, незамедлительно начнет подготовку к турниру UFC 249, чтобы в случае необходимости выйти на замену в титульном поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
Музыка
Названы самые популярные клипы десятилетия по версии YouTube
Видеохостинг составил список самых популярных клипов с 2010 по 2019 годы.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Культура
Омский хор записал кавер-версию песни из «Ведьмака»
Русский народный хор из города Омска записал кавер-версию песни, которая используется в качестве темы в нашумевшем сериале «Ведьмак».
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
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Губернатор Нью-Йорка усилил меры безопасности после убийства Сулеймани
Губернатор усилил меры безопасности на важных объектах инфраструктуры Нью-Йорка и разместил нацгвардию во всех аэропортах штата.
Экономика
С января вступают в силу новые акцизы на вино и виноград
В России с 1 января уравниваются акцизы на вино и вводятся новые акцизы - на виноград и виноматериалы.
Политика
Путин и Макрон обсудили убийство генерала Сулеймани
Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
Музыка
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов стал диджеем. Видео
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил на корпоративе в качестве диджея.
Технологии
В Microsoft назвали дату прекращения поддержки Windows 7
В марте 2019 года корпорация Microsoft объявила о решении в январе 2020 года прекратить техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Экономика
Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%
ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
Общество