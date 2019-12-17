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Впервые я узнал об этом из газет, так что мне необходимо поговорить с моим коллегой из Министерства обороны Турции, чтобы понять, что они на самом деле имели в виду и насколько они серьезно настроены.
— Марк Эспер, американский политикФАН вчера в 23:33
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