Армия и оружие

ИзвестияИзвестияПентагон отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик

Заявление о возможном закрытии для американских военнослужащих авиабазы Инджирлик в Турции, озвученное президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, не было доведено до сведения главы Пентагона Марка Эспера.
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Марк Эспер
Впервые я узнал об этом из газет, так что мне необходимо поговорить с моим коллегой из Министерства обороны Турции, чтобы понять, что они на самом деле имели в виду и насколько они серьезно настроены.
— Марк Эспер, американский политикФАН вчера в 23:33

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