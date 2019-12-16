Пентагон заявил в ответ на угрозу президента Турции Реджепа Эрдогана закрыть для США базы Инджирлик и Куреджик в ответ на возможные американские санкции, что американцы используют турецкие военные базы только с разрешения руководства Турции, сообщил 15 декабря представитель оборонного ведомства США журналистам.

Пентагон ответил Эрдогану на угрозу закрыть для США базу Инджирлик

Фигурное катание Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе 14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.

Политика В ПАСЕ предложили привлечь ЛНР и ДНР к диалогу в «нормандском формате» Глава комитета экономического сотрудничества и развития, здравоохранения фракции "Альтернатива для Германии" бундестага, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ считает, что необходимо подключить представителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик к диалогу с "нормандской четверкой" для урегулирования в Донбассе, планирует инициировать в ПАСЕ резолюцию по этому вопросу.

Культура Онлайн-кинотеатр объяснил удаление эпизода сериала о беспорядках Пятый эпизод сериала «Эпидемия», в сюжете которого фигурируют массовые беспорядки, покажут в феврале 2020 года, рассказал РБК представитель онлайн-кинотеатра Premier.

Общество Путин расширил территорию действия налога для самозанятых Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.

Общество Томенко разберется в вопросе строительства физкультурного центра в парке Барнаула Губернатор считает, что важны и инвестиции, и общественное мнение Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обещал разобраться в вопросе строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в парке имени Ленина (полузаброшенная территория рядом с парком "Лесная сказка").

Политика Эстонский министр назвал нового премьера Финляндии продавщицей Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме прокомментировал назначение Санны Марин главой правительства Финляндии, отметив, что «продавщица поднялась до премьер-министра».

Наука В Индонезии найдено самое древнее наскальное изображение охоты На труднодоступной скале была обнаружена самая ранняя известная в мире сцена охота. По оценкам ученых, возраст ее составляет 43 900 лет.

Политика Трамп потребовал от экс-директора ФБР извинений за слежку Экс-директор ФБР США Джеймс Коми в интервью Fox News признал, что ряд сотрудников ФБР допустили ошибки при ведении слежки за избирательным штабом действующего американского президента Дональда Трампа в 2016 году.

Происшествия В ДТП в Югре погибли три человека В Ханты-Мансийском автономном округе произошло ДТП на трассе, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика США и Китай договорились не вводить новые пошлины США и Китай договорились не вводить новые торговые пошлины 15 декабря, сообщил в своем Twitter американский лидер Дональд Трамп.

Политика Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой Как сообщает издание Deutsche Welle, желание строить трубопровод зимой в Nord Stream 2 аргументировали тем, что работы затянулись из-за долгого ожидания разрешения от Дании.

Политика Песков назвал условия изменения Минских соглашений Песков подчеркнул, что ни о каком одностороннем изменении Минских соглашений не может быть и речи.