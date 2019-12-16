Политика

REGNUMREGNUMПентагон ответил Эрдогану на угрозу закрыть для США базу Инджирлик

Пентагон заявил в ответ на угрозу президента Турции Реджепа Эрдогана закрыть для США базы Инджирлик и Куреджик в ответ на возможные американские санкции, что американцы используют турецкие военные базы только с разрешения руководства Турции, сообщил 15 декабря представитель оборонного ведомства США журналистам.
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В Пентагоне ответили на угрозы Эрдогана закрыть доступ на военные базы

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В Пентагоне прокомментировали слова Эрдогана о возможном закрытии для США базы Инджирлик

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Эрдоган пригрозил закрыть военную базу Инджирлик для США

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Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
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Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе

14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
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Общество

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РИА Новости 10:26
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Представительница Ямайки получила звание «Мисс мира»

Звание первой вице-мисс досталось француженке Офели Мезино. Второй вице-мисс стала представительница Индии Суман Рао.
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Политика

В ПАСЕ предложили привлечь ЛНР и ДНР к диалогу в «нормандском формате»

Глава комитета экономического сотрудничества и развития, здравоохранения фракции "Альтернатива для Германии" бундестага, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ считает, что необходимо подключить представителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик к диалогу с "нормандской четверкой" для урегулирования в Донбассе, планирует инициировать в ПАСЕ резолюцию по этому вопросу.
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В Москве с опоры Крымского моста сняли мужчину

В Москве спасатели с помощью автолестницы сняли мужчину, залезшего на опору Крымского моста.
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Культура

Онлайн-кинотеатр объяснил удаление эпизода сериала о беспорядках

Пятый эпизод сериала «Эпидемия», в сюжете которого фигурируют массовые беспорядки, покажут в феврале 2020 года, рассказал РБК представитель онлайн-кинотеатра Premier.
РБК 16:41
Авто

Объявлена дата премьеры нового Cadillac Escalade

Мировая премьера состоится на специальном мероприятии в Лос-Анджелесе 4 февраля 2020 года.
Quto.ru 13 декабря в 04:34
Общество

Путин расширил территорию действия налога для самозанятых

Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
РИА Новости 11:46
Авто

Mercedes-Benz превратит GLA в электромобиль EQA

Коммерсантъ 13 декабря в 09:06
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Lenta.ru 11:44
Общество

Томенко разберется в вопросе строительства физкультурного центра в парке Барнаула

Губернатор считает, что важны и инвестиции, и общественное мнение Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обещал разобраться в вопросе строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в парке имени Ленина (полузаброшенная территория рядом с парком "Лесная сказка").
АМИТЕЛ 19:01
Общество

Прическа по гороскопу: какой цвет волос принесет знакам Зодиака успех

Астрологи рассказали, какой выбор будет правильным и принесет знакам Зодиака успех. Для Овна идеально подходят яркие оттенки волос.
Стерлеград 13 декабря в 23:00
Политика

Эстонский министр назвал нового премьера Финляндии продавщицей

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме прокомментировал назначение Санны Марин главой правительства Финляндии, отметив, что «продавщица поднялась до премьер-министра».
Известия 18:28
Наука

В Индонезии найдено самое древнее наскальное изображение охоты

На труднодоступной скале была обнаружена самая ранняя известная в мире сцена охота. По оценкам ученых, возраст ее составляет 43 900 лет.
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Общество

В России появились «гламурные» роды

Lenta.ru 19:50
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Минюст предложил изменить правила взыскания долгов

Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов с физлиц.
BFM.ru вчера в 01:16
Политика

Трамп потребовал от экс-директора ФБР извинений за слежку

Экс-директор ФБР США Джеймс Коми в интервью Fox News признал, что ряд сотрудников ФБР допустили ошибки при ведении слежки за избирательным штабом действующего американского президента Дональда Трампа в 2016 году.
Коммерсантъ 18:10
Происшествия

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в 2015 году совершала паломничество в Иерусалим

Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, как выяснилось, в 2015 году посетила Иерусалим с паломнической миссией.
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Армия и оружие

Американский эсминец «Росс» вошел в Черное море

Американский эсминец "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря, сообщил Национальный центр управления обороной.
РИА Новости 11:41
Происшествия

В ДТП в Югре погибли три человека

В Ханты-Мансийском автономном округе произошло ДТП на трассе, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:55
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Стало известно, сколько весит Млечный Путь

МИР 24 13 декабря в 01:58
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РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сармат»

Ракетные войска стратегического назначения России (РВСН) начали подготовку первого полка к перевооружению на новый ракетный комплекс "Сармат".
Российская газета 18:36
Политика

США и Китай договорились не вводить новые пошлины

США и Китай договорились не вводить новые торговые пошлины 15 декабря, сообщил в своем Twitter американский лидер Дональд Трамп.
DP.RU 13 декабря в 10:59
Авто

Названы автомобили с самыми низкими продажами в 2019 году

110km.ru вчера в 09:26
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Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой

Как сообщает издание Deutsche Welle, желание строить трубопровод зимой в Nord Stream 2 аргументировали тем, что работы затянулись из-за долгого ожидания разрешения от Дании.
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Dgl.ru 01:55
Как работают Яндекс.Новости?
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