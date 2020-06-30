Армия и оружие
Lenta.ruПентагон ответил на данные о «сговоре» России и талибов
Минобороны США не имеет данных, которые подтверждали бы сообщения о якобы сговоре России и боевиков экстремистского движения «Талибан» (запрещено в РФ) для убийства американских военнослужащих в Афганистане.
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с чего всё началось
«К настоящему времени у Министерства обороны нет подтверждающих фактов для признания достоверными недавних утверждений, содержавшихся в открытых источниках», — говорится в пресс-релизе.RT на русском00:17
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Шоу-бизнес
Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой
Московский Комсомолец вчера в 02:39
Здоровье
Тестирование на антитела к коронавирусу началось в Челябинской области
Тестирование на антитела к коронавирусной инфекции началось в Челябинской области, сообщает «Первый областной».
АиФ Челябинск 00:10
Шоу-бизнес
Бузова похвасталась новой квартирой
Ольга Бузова в своем Инстаграме поделилась успехами с фолловерами. Как выяснилось, артистка в прошлом году обзавелась собственной квартирой.
Вести Подмосковья 01:22
Транспорт
По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
BFM.ru 03:01
Финансы
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 69,95 рубля
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
Банки.ру вчера в 04:33
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Новый тип свиного гриппа выявили ученые из Китая.
Соловей.Инфо 02:33
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Сторона обвинения попросила октябрьский районный суд Санкт-Петербурга исследовать переписку историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко на закрытом заседании.
Известия вчера в 15:44
Общество
Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля
С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 08:37
Общество
Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%
Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.
РИА Новости 02:02
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Шоу-бизнес
Беременность Меган Маркл испортила свадьбу принцессе Евгении
Принцесса Евгения была вне себя от ярости, поскольку из-за новости о беременности Меган Маркл все гости забыли о её свадьбе.
Pravda.Ru 02:28
Происшествия
В Приангарье трое рабочих погибли при ремонте очистных сооружений
Трое работников управляющей компании погибли во время проведения ремонтных работ на территории очистных сооружений в городе Вихоревка Иркутской области.
ТАСС 01:35
Политика
Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом
Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
Культура
Восьмилетняя дочь Бейонсе получила премию BET Awards
Блю Айви Картер, восьмилетняя дочь американской певицы Бейонсе и продюсера Jay-Z, стала лауреатом ежегодной премии BET Awards.
Культуромания 02:47
Общество
В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников
В России в «нерабочий период» из-за пандемии COVID-19 сократили 680 тысяч работников.
BFM.ru вчера в 23:54
Футбол
Роналду показал новую прическу и был высмеян фанатами
Lenta.ru 00:58
Шоу-бизнес
Войне конец: Айза Анохина помирилась с Настей Ивлеевой и Юлей Коваль
Накануне в Сети поссорились Настя Ивлеева (29) и Юля Коваль (26) с Айзой Анохиной (35): все из-за неудачной шутки телеведущих в Stories.
Peopletalk 02:49
Космос
Астроном рассказала об особенностях наблюдения за парадом планет
Парад планет, который будет проходить почти весь июль, нельзя будет наблюдать полностью: Солнце затмит Меркурий, а Уран и Нептун не видны невооруженным глазом, сообщила РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева.
РИА Новости 01:20
Общество
В России готовят нововведение получающим выплаты на карту пенсионерам
Общественники предложили пожилым людям предоставлять на выбор карты – с бесконтактной функцией, или же с нею.
Live24 вчера в 05:33
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Общество
Названо число выявленных штаммов коронавируса в России
С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:26
Политика
Лидеры России и Белоруссии откроют мемориал под Ржевом
Вести.Ru вчера в 23:05
Шоу-бизнес
Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл в честь дня рождения
Певец отпраздновал праздник единственного сына Мартина в компании звёзд и их детей Российский эстрадный певец и продюсер Филипп Киркоров устроил большой детский праздник в честь восьмого дня рождения сына Мартина.
Inc-news.ru 00:39
Кино
Райан Рейнольдс испортил встречу героев фильмов «Люди Икс»
Исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс испортил встречу участников фильмов о Людях Икс, в которой принимали участие Патрик Стюарт, Хью Джекман, Холли Берри, Фамке Янссен.
Kinonews.ru 28 июня в 03:49
Авто
Ателье Atoy Customs представило новую версию Toyota Land Cruiser 200
Представленный тюнинг-ателье Atoy Customs авто адаптирован к езде в плотном дорожном потоке Филиппин и в экстремальных условиях.
Evo-rus.com вчера в 09:27
Здоровье
На Украине число госпитализаций из-за коронавируса выросло в два раза
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за месяц выросло почти в два раза — с 749 случаев в неделю до 1,4 тысячи случаев.
Lenta.ru 03:27
Здоровье
Ни один пляж в Саратовской области не получил санэпидзаключение
Несмотря на лето, гражданам расслабляться не стоит.
Взгляд-инфо вчера в 05:39
Общество
В Саратовской области выявили 109 новых носителей SARS-CoV-2
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области на 26 июня носителями коронавируса числились 6003 человека.
REGNUM вчера в 03:27
Экономика
Начала работу 32 сессия Законодательного Собрания Иркутской области
Утром во вторник, 30 июня, под руководством спикера Александра Ведерникова начала работу 32-я сессия Законодательного Собрания Иркутской области.
ИркСиб вчера в 23:11