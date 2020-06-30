Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruПентагон ответил на данные о «сговоре» России и талибов

Минобороны США не имеет данных, которые подтверждали бы сообщения о якобы сговоре России и боевиков экстремистского движения «Талибан» (запрещено в РФ) для убийства американских военнослужащих в Афганистане.
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с чего всё началось
«К настоящему времени у Министерства обороны нет подтверждающих фактов для признания достоверными недавних утверждений, содержавшихся в открытых источниках», — говорится в пресс-релизе
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