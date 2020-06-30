с чего всё началось

Минобороны США не имеет данных, которые подтверждали бы сообщения о якобы сговоре России и боевиков экстремистского движения «Талибан» (запрещено в РФ) для убийства американских военнослужащих в Афганистане.

Пентагон ответил на данные о «сговоре» России и талибов

Шоу-бизнес Бузова похвасталась новой квартирой Ольга Бузова в своем Инстаграме поделилась успехами с фолловерами. Как выяснилось, артистка в прошлом году обзавелась собственной квартирой. 12

Транспорт По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту. 103

Финансы Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 69,95 рубля Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня. 178

Происшествия Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова Сторона обвинения попросила октябрьский районный суд Санкт-Петербурга исследовать переписку историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко на закрытом заседании. 308

Общество Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90% Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием. 17

Шоу-бизнес Беременность Меган Маркл испортила свадьбу принцессе Евгении Принцесса Евгения была вне себя от ярости, поскольку из-за новости о беременности Меган Маркл все гости забыли о её свадьбе. 3

Происшествия В Приангарье трое рабочих погибли при ремонте очистных сооружений Трое работников управляющей компании погибли во время проведения ремонтных работ на территории очистных сооружений в городе Вихоревка Иркутской области. 9

Политика Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон. 104

Культура Восьмилетняя дочь Бейонсе получила премию BET Awards Блю Айви Картер, восьмилетняя дочь американской певицы Бейонсе и продюсера Jay-Z, стала лауреатом ежегодной премии BET Awards.

Космос Астроном рассказала об особенностях наблюдения за парадом планет Парад планет, который будет проходить почти весь июль, нельзя будет наблюдать полностью: Солнце затмит Меркурий, а Уран и Нептун не видны невооруженным глазом, сообщила РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева. 7

Шоу-бизнес Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл в честь дня рождения Певец отпраздновал праздник единственного сына Мартина в компании звёзд и их детей Российский эстрадный певец и продюсер Филипп Киркоров устроил большой детский праздник в честь восьмого дня рождения сына Мартина. 6

Кино Райан Рейнольдс испортил встречу героев фильмов «Люди Икс» Исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс испортил встречу участников фильмов о Людях Икс, в которой принимали участие Патрик Стюарт, Хью Джекман, Холли Берри, Фамке Янссен. 9

Здоровье На Украине число госпитализаций из-за коронавируса выросло в два раза Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за месяц выросло почти в два раза — с 749 случаев в неделю до 1,4 тысячи случаев.