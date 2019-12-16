Армия и оружие
Lenta.ruПентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США
США используют турецкие военные базы только с разрешения Анкары. Так в Пентагоне отреагировали на угрозу президента Турции Тайипа Эрдогана выгнать американских военных с военных баз страны, передает ТАСС.
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Пентагон прокомментировал заявление Эрдогана о возможном закрытии для США базы Инджирлик
Комсомольская правда21:21
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Приезжал наряд полиции, потом скорая помощь и папа Полины во главе.
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На первом месте "Однажды в Голливуде", которое Маккарти назвал "любовным письмом" Тарантино голливудскому прошлому, на втором "Неограненные драгоценности", в котором "блестяще" сыграл главную роль Адам Сэндлер, на третьем экранизация "лучшая из имеющихся" "Маленьких женщин" от Греты Гервиг.
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Сборная России по биатлону стала шестой в эстафете на этапе Кубка мира
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Microsoft показала новый логотип Windows
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Как сообщает издание Deutsche Welle, желание строить трубопровод зимой в Nord Stream 2 аргументировали тем, что работы затянулись из-за долгого ожидания разрешения от Дании.
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На что способен самый гигантский процессорный кулер с новой технологией
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В связи с признанием Сенатом США геноцида армян в Османской империи Анкара может признать геноцид индейцев в США, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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В Раде заявили, что на Украине русский язык «знают лучше» россиян
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Число погибших от извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 16
Извержение вулкана на Уайт-Айленде произошло 9 декабря, когда на острове находились, предположительно, 47 человек, включая туристов из Австралии, Великобритании, Китая, Малайзии и США.
Происшествия
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По меньшей мере 37 человек пострадали в результате землетрясения на Филиппинах, магнитуда которого составила 6,8, сообщает газета Manila Bulletin.