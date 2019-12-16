США используют турецкие военные базы только с разрешения Анкары. Так в Пентагоне отреагировали на угрозу президента Турции Тайипа Эрдогана выгнать американских военных с военных баз страны, передает ТАСС.

Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США

Политика Кремль оценил разницу в подходах Порошенко и Зеленского Подходы к разрешению ситуации в Донбассе бывшего и действующего президентов Украины — Петра Порошено и Владимира Зеленского — отличаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

Музыка Корнелюк: Ротару отлично выступила в России Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.

Политика Джулиани нашел компромат против сына Байдена и демократов Адвокат американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани собрал свидетельства и документы того, что демократы за процедурой импичмента пытаются скрыть противозаконные действия компании Burisma и причастность сына бывшего вице-президента США Джо Байдена к отмыванию денег.

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Общество В Госдуме заявили о вреде системы бакалавриата и магистратуры Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») считает вредной систему «Болонского процесса», разделяющую обучение на бакалавриат и магистратуру, глава комитета Госдумы по образования Вячеслав Никонов («Единая Россия») также считает актуальным менять закон, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.

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Происшествия Напавшая на сотрудницу колледжа в Чебоксарах студентка арестована 13 декабря утром находящаяся в академическом отпуске 17-летняя студентка экономического отделения прошла через пост охраны в колледж, где в одном из кабинетов напала на сотрудницу учреждения и нанесла ей множество ударов кухонным ножом.