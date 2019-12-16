Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruПентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США

США используют турецкие военные базы только с разрешения Анкары. Так в Пентагоне отреагировали на угрозу президента Турции Тайипа Эрдогана выгнать американских военных с военных баз страны, передает ТАСС.
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Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

РИА Новостивчера в 21:21

В Пентагоне ответили на угрозу Эрдогана закрыть Инджирлик для США

RT на русском04:31

Маневры вокруг С-400: как российский «Ворчун» Эрдогана с США поссорил

ТАСС02:37

Пентагон ответил слова Эрдогана о закрытии военных баз США

Газета.Ru01:55

Эрдоган грозит – Пентагону не страшно

REGNUM06:33

В Пентагоне ответили на угрозы Эрдогана закрыть доступ на военные базы

РБКвчера в 20:25

В США рассказали о режиме использования военных баз в Турции

Известиявчера в 19:24
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Происшествия

Суд отказался выпускать историка Соколова из СИЗО

Вести.Ru 05:42
Политика

Кремль оценил разницу в подходах Порошенко и Зеленского

Подходы к разрешению ситуации в Донбассе бывшего и действующего президентов Украины — Петра Порошено и Владимира Зеленского — отличаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.
РБК 06:43
Космос

«Роскосмос» протестирует двухчасовой полет на МКС

РБК 00:50
Шоу-бизнес

В квартиру Даны Борисовой вызвали скорую и полицию

Приезжал наряд полиции, потом скорая помощь и папа Полины во главе.
News.ru вчера в 09:25
Политика

Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии

Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Российская газета 06:23
Общество

Лукашенко предложил сажать чиновников без суда и следствия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил лишать свободы должностных лиц без суда и следствия за «палочно-галочную» систему.
Ридус 05:44
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет

Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам заключения бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова.
Коммерсантъ 06:11
Общество

В Госдуме оценили предложение расселять аварийные дома за счет ипотеки

Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
РИА Новости 03:21
Музыка

Корнелюк: Ротару отлично выступила в России

Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
SM News вчера в 19:35
Политика

Джулиани нашел компромат против сына Байдена и демократов

Адвокат американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани собрал свидетельства и документы того, что демократы за процедурой импичмента пытаются скрыть противозаконные действия компании Burisma и причастность сына бывшего вице-президента США Джо Байдена к отмыванию денег.
Телеканал 360° 01:47
Армия и оружие

Глава РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат»

Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" сможет нести боевые гиперзвуковые блоки нового поколения, рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 16:47
Происшествия

Россиянин сломал нос пассажирке самолета из-за кофе

Мужчина сломал нос пассажирке самолета из-за пролитого кофе, пишет Mash.
Московский Комсомолец 04:54
Футбол

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

В штаб-квартире UEFA в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Коммерсантъ 07:06
Общество

В Госдуме заявили о вреде системы бакалавриата и магистратуры

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») считает вредной систему «Болонского процесса», разделяющую обучение на бакалавриат и магистратуру, глава комитета Госдумы по образования Вячеслав Никонов («Единая Россия») также считает актуальным менять закон, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.
REGNUM 04:41
Общество

В Госдуме предложили альтернативу смертной казни

По словам депутата, пожизненное заключение в качестве высшей меры предусмотрено более чем за 20 видов преступлений, тогда как смертной казнью наказываются всего лишь пять.
Радио Комсомольская правда 06:27
Авто

Opel снова начал продажи в России

Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:44
Фигурное катание

Штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко на критику Загитовой

На официальной страничке в Instagram российского тренера по фигурному катанию, которая работает со спортсменами в одиночном катании, Этери Тутберидзе появился пост с ответом на критику другого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и фигуриста Евгения Плющенко по поводу временной приостановки карьеры Алины Загитовой.
РЕН ТВ вчера в 02:20
Политика

На Украине обнародовали законопроект о децентрализации власти

13 декабря президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
Lenta.ru 04:31
Общество

Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора

Известия 03:48
Здоровье

Врач назвал недопустимые ошибки при самостоятельном лечении горла

Недопустимо при больном горле заедать пищу луком, чесноком или имбирем — это может привести к ожогу слизистой.
Medical Note 07:08
Происшествия

Напавшая на сотрудницу колледжа в Чебоксарах студентка арестована

13 декабря утром находящаяся в академическом отпуске 17-летняя студентка экономического отделения прошла через пост охраны в колледж, где в одном из кабинетов напала на сотрудницу учреждения и нанесла ей множество ударов кухонным ножом.
ТАСС 06:10
Авто

Составлен рейтинг самых проблемных подержанных кроссоверов

Специалисты технического надзора Германии составили рейтинг самых ненадежных кроссоверов.
Профиль вчера в 13:12
Экономика

Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая

Газета.Ru 14 декабря в 03:37
Политика

В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Lenta.ru вчера в 16:19
Политика

Эрдоган готовит вторжение в Ливию: кому нужна война в Африке

Продоложающаяся в Ливии гражданская война рискует выйти на новый уровень.
Московский Комсомолец 05:12
Политика

Путин рассказал об усилении позиций России на мировом рынке оружия

Путин в своем выступлении подчеркнул, что позиции России на рынке вооружений укрепились, несмотря на многочисленные санкции.
Известия 06:23
Здоровье

Боль в спине может быть первым признаком рака поджелудочной железы

Как проинформировали британские эксперты-онкологи из Cancer Research UK, волнообразная боль, проявляющаяся в спине или в области живота может оказаться признаком развития рака поджелудочной железы в организме человека.
Ugpressa.ru 14 декабря в 03:55
Общество

В ОСК прояснили судьбу авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара

Газета.Ru 05:39
Общество

Немецкий железнодорожный концерн высказал упреки Грете Тунберг

ТАСС 02:27
Кино

Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»

Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
StarHit.ru 04:30
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