Армия и оружие
Lenta.ruПентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США
США используют турецкие военные базы только с разрешения Анкары. Так в Пентагоне отреагировали на угрозу президента Турции Тайипа Эрдогана выгнать американских военных с военных баз страны, передает ТАСС.
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Политика
Кремль оценил разницу в подходах Порошенко и Зеленского
Подходы к разрешению ситуации в Донбассе бывшего и действующего президентов Украины — Петра Порошено и Владимира Зеленского — отличаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.
Шоу-бизнес
В квартиру Даны Борисовой вызвали скорую и полицию
Приезжал наряд полиции, потом скорая помощь и папа Полины во главе.
Политика
Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии
Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Общество
Лукашенко предложил сажать чиновников без суда и следствия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил лишать свободы должностных лиц без суда и следствия за «палочно-галочную» систему.
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет
Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам заключения бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова.
Общество
В Госдуме оценили предложение расселять аварийные дома за счет ипотеки
Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
Музыка
Корнелюк: Ротару отлично выступила в России
Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
Политика
Джулиани нашел компромат против сына Байдена и демократов
Адвокат американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани собрал свидетельства и документы того, что демократы за процедурой импичмента пытаются скрыть противозаконные действия компании Burisma и причастность сына бывшего вице-президента США Джо Байдена к отмыванию денег.
Армия и оружие
Глава РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат»
Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" сможет нести боевые гиперзвуковые блоки нового поколения, рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
Происшествия
Россиянин сломал нос пассажирке самолета из-за кофе
Мужчина сломал нос пассажирке самолета из-за пролитого кофе, пишет Mash.
Футбол
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
В штаб-квартире UEFA в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Общество
В Госдуме заявили о вреде системы бакалавриата и магистратуры
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») считает вредной систему «Болонского процесса», разделяющую обучение на бакалавриат и магистратуру, глава комитета Госдумы по образования Вячеслав Никонов («Единая Россия») также считает актуальным менять закон, передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря.
Общество
В Госдуме предложили альтернативу смертной казни
По словам депутата, пожизненное заключение в качестве высшей меры предусмотрено более чем за 20 видов преступлений, тогда как смертной казнью наказываются всего лишь пять.
Авто
Opel снова начал продажи в России
Opel снова начал продажи в России после ухода с рынка, сообщает РИА "Новости".
Фигурное катание
Штаб Тутберидзе ответил Тарасовой и Плющенко на критику Загитовой
На официальной страничке в Instagram российского тренера по фигурному катанию, которая работает со спортсменами в одиночном катании, Этери Тутберидзе появился пост с ответом на критику другого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и фигуриста Евгения Плющенко по поводу временной приостановки карьеры Алины Загитовой.
Политика
На Украине обнародовали законопроект о децентрализации власти
13 декабря президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
Здоровье
Врач назвал недопустимые ошибки при самостоятельном лечении горла
Недопустимо при больном горле заедать пищу луком, чесноком или имбирем — это может привести к ожогу слизистой.
Происшествия
Напавшая на сотрудницу колледжа в Чебоксарах студентка арестована
13 декабря утром находящаяся в академическом отпуске 17-летняя студентка экономического отделения прошла через пост охраны в колледж, где в одном из кабинетов напала на сотрудницу учреждения и нанесла ей множество ударов кухонным ножом.
Авто
Составлен рейтинг самых проблемных подержанных кроссоверов
Специалисты технического надзора Германии составили рейтинг самых ненадежных кроссоверов.
Экономика
Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая
Политика
В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Политика
Эрдоган готовит вторжение в Ливию: кому нужна война в Африке
Продоложающаяся в Ливии гражданская война рискует выйти на новый уровень.
Политика
Путин рассказал об усилении позиций России на мировом рынке оружия
Путин в своем выступлении подчеркнул, что позиции России на рынке вооружений укрепились, несмотря на многочисленные санкции.
Здоровье
Боль в спине может быть первым признаком рака поджелудочной железы
Как проинформировали британские эксперты-онкологи из Cancer Research UK, волнообразная боль, проявляющаяся в спине или в области живота может оказаться признаком развития рака поджелудочной железы в организме человека.
Кино
Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»
Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.