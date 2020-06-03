Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuПентагон перебросил к Вашингтону 1,6 тыс. военных на фоне протестов

Порядка 1,6 тыс. военнослужащих передислоцированы в окрестности столицы США - Вашингтона - в связи с массовыми акциями протеста и беспорядками. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, передает агентство Reuters.
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Пентагон перебросил к Вашингтону 1,6 тыс. военных на фоне протестов

Газета.Ru02:49

Пентагон направил 1,6 тыс. военных в район Вашингтона на фоне протестов

ТАССвчера в 23:09

В район Вашингтона стянули около 1,6 тыс. военнослужащих армии США

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Пентагон направил 1,6 тысячи военных в район Вашингтона

РИА Новостивчера в 23:34

Министерство обороны США направило более 1,5 тысяч военнослужащих в Вашингтон

Эхо Москвывчера в 23:31

Пентагон перебросил к Вашингтону 1,6 тыс. военных на фоне протестов

Известия00:32
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«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
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В Нижневартовске 59-летний учитель физкультуры стал фигурантом уголовного дела.
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Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

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Больше трети российских компаний планируют оптимизировать штат

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Новый сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня

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Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель

Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
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В России изменили правила для автомобильных номеров

Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
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Во Владимирской области выявлено 62 новых носителя коронавируса

Владимир, 2 июня 2020, 11:52 — REGNUM Во Владимирской области 2 июня подтверждено 62 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
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Юрий Лоза раскритиковал Киркорова за шутку про аппендицит

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В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
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Торбинский сравнил полицейских в России и США

Полицейский сказал, что это не повод так себя вести на дороге, но он не стал меня штрафовать, сказал: «Окей, езжай».
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