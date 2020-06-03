Армия и оружие
Газета.RuПентагон перебросил к Вашингтону 1,6 тыс. военных на фоне протестов
Порядка 1,6 тыс. военнослужащих передислоцированы в окрестности столицы США - Вашингтона - в связи с массовыми акциями протеста и беспорядками. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, передает агентство Reuters.
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Министерство обороны США направило более 1,5 тысяч военнослужащих в Вашингтон
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Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение строительства "Северного потока-2", сменило владельца, сообщает РБК.
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В Татарстане подрядчик начал строительство мусорозавода после экологической экспертизы
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Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель
Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
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Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
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Владимир, 2 июня 2020, 11:52 — REGNUM Во Владимирской области 2 июня подтверждено 62 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM вчера в 04:52
Культура
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Торбинский сравнил полицейских в России и США
Полицейский сказал, что это не повод так себя вести на дороге, но он не стал меня штрафовать, сказал: «Окей, езжай».
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