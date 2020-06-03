Армия и оружие

ИзвестияИзвестияПентагон перебросил к Вашингтону 1,6 тыс. военных на фоне протестов

Пентагон перебросил в район Вашингтона около 1,6 тыс. военных на фоне протестов, которые вспыхнули в ряде американских штатов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом со ссылкой на официального представителя американского военного ведомства Джонатана Хоффмана сообщило агентство Reuters.
Читать в источнике
Комментировать151

Подробнее о событии

Пентагон направил 1,6 тысячи военных в район Вашингтона

РИА Новостивчера в 23:34

Пентагон направил 1,6 тыс. солдат в район Вашингтона

Интерфакс00:19

Порядка 1,6 тысяч военнослужащих размещены в районе Вашингтона

Московский Комсомолецвчера в 23:47

В район Вашингтона стянули около 1,6 тыс. военнослужащих армии США

РБК00:20

Министерство обороны США направило более 1,5 тысяч военнослужащих в Вашингтон

Эхо Москвывчера в 23:31

Reuters: Пентагон направил 1,6 тыс. военных в район Вашингтона на фоне протестов

ТАССвчера в 23:09

Пентагон направил 1,6 тысячи военных в район Вашингтона из-за протестов

Газета.Ruвчера в 22:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 02:52, Ашберн
Шоу-бизнес

Юлия Барановская переехала с детьми в новый дом

StarHit.ru вчера в 07:00
10
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
1,7K
Технологии

«Алиса» научилась рисовать картины по запросу пользователя

Голосовой помощник «Алиса» научился рисовать картины по запросу пользователя.
Игромания.ру вчера в 08:56
3
Экономика

Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке

При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
Бухгалтерия.ру вчера в 08:41
1
Экономика

Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране

Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС 01 июня в 17:00
15
Происшествия

В Красноярске обнаружили тело ребенка

В районе острова Татышева в Красноярске найдено тело ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное управление МВД.
Газета.Ru 01:44
18
Музыка

Победителей «Евровидения-2020» выбрали онлайн

Вместо ежегодного музыкального конкурса «Евровидение», который в этом году должны были провести в нидерландском Роттердаме, прошел фестиваль Europe Shine A Light («Европа зажигает огни»).
Gazeta.SPb вчера в 19:56
192
Единоборства

Дастин Порье: «В центре октагона Гэтжи создаст проблемы Хабибу»

Sports.ru 02:15
Общество

Джон Джонс и Чак Лидделл против хулиганов. Как звезды UFC отреагировали на беспредел в США

Спорт-Экспресс 02:00
Происшествия

Бойцов спецназа ФСБ уволили за разбой

В Москве семь бойцов спецназа «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России уволили за разбойное нападение на бизнесмена.
Lenta.ru 02:44
72
Здоровье

Прокурор области призвал Роспотребнадзор прекратить проверки бизнеса

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко фактически потребовал от Роспотребнадзора по Саратовской области прекратить кошмарить малый бизнес.
Взгляд-инфо вчера в 13:13
15
Политика

США начали расследование импорта ванадия из России и Китая

Министерство торговли США начало расследование импорта ванадия из России и Китая.
РБК вчера в 23:35
14
Общество

Пенсионеров попросили вернуть выплаты к Дню Победы

В апреле 50 участников пограничного конфликта на острове Даманский, которые по статусу были приравнены к участникам Великой Отечественной войны, получили единовременные выплаты в размере от 50 000 до 75 000 тысяч рублей в качестве поддержки, после праздников их ожидало неприятное письмо из Пенсионного фонда.
Live24 вчера в 14:40
27
Происшествия

В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры

Екатеринбург, 1 июня 2020, 20:03 — REGNUM В Екатеринбурге силовики застрелили мужчину во время штурма квартиры.
REGNUM 01 июня в 13:03
679
Общество

В институте Минобороны успешно испытали вакцину от коронавируса

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 17:06
962
Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
1,1K
Политика

ЦИК показал бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Центризбирком на заседании 2 июня показал образец бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции России.
RuNews24.ru вчера в 10:54
1,8K
Технологии

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv вчера в 05:28
27
Происшествия

Основателя паблика «Мужское государство», возможно, убили в Стамбуле

Sota.vision вчера в 21:09
30
Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
192
Шоу-бизнес

Алсу впервые показала фото сына Рафаэля

Певица Алсу впервые показала фото младшего ребенка, сына Рафаэля.
Суть событий вчера в 02:08
28
Здоровье

16 пациентов с коронавирусом выздоровели в Алтайском крае

Смертельных случаев за прошедшие сутки в Алтайском крае не зарегистрировали.
Катунь 24 31 мая в 05:47
185
Общество

Китай затягивал с предоставлением информации ВОЗ о коронавирусе

На другой встрече Гауден Галеа, представляющий ВОЗ в Китае, заявил, что организация получала информацию о коронавирусе за 15 минут до того, как она появлялась на китайском телевизионном канале.
Lenta.ru вчера в 15:08
22
Армия и оружие

Применение бетонобойной штурмовой бомбы показали на видео

В Сети появилось видео, демонстрирующее сброс истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Российская газета вчера в 06:08
5
Общество

Врач сравнила российские и зарубежные тест-системы на коронавирус

По последним данным ВОЗ, число случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 6,1 миллиона, более 376 тысяч человек умерли.
РИА Новости вчера в 20:42
23
Происшествия

Задержанным в Москве за пикеты против жестокости полиции грозит арест

Полицейские задержали более 10 человек за участие в пикетах у ГУ МВД Москвы против жестокости работников полиции, некоторым из них грозит административный арест.
ТАСС вчера в 15:01
652
Авто

Lexus NX доступен в России в новой версии Black Vision

Российские дилеры компании Lexus начали продажи новой специальной версии Lexus NX 200 AWD Black Vision.
32CARS.ru 01 июня в 16:26
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель

Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
261
Шоу-бизнес

Собчак рассказала о судьбе дочери Фёдора Бондарчука

Ксения Собчак решила рассказать, как себя чувствует дочь Фёдора Бондарчука.
News.ru 00:50
Футбол

Романа Широкова назвали главным алкоголиком в современном футболе

Ранее ГЛАС сообщал о том, что Бирхофф заявил, что Мюллер не вернется в сборную Германии. Это решение главного тренера сборной Йоахима Лёва.
ГЛАС.RU вчера в 23:05
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в СШАБольше новостей по теме
Главное