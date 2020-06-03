Пентагон перебросил в район Вашингтона около 1,6 тыс. военных на фоне протестов, которые вспыхнули в ряде американских штатов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом со ссылкой на официального представителя американского военного ведомства Джонатана Хоффмана сообщило агентство Reuters.

Пентагон перебросил к Вашингтону 1,6 тыс. военных на фоне протестов

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