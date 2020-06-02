Армия и оружие
ИзвестияПентагон перебросил к Вашингтону 1,6 тыс. военных на фоне протестов
Пентагон перебросил в район Вашингтона около 1,6 тыс. военных на фоне протестов, которые вспыхнули в ряде американских штатов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом со ссылкой на официального представителя американского военного ведомства Джонатана Хоффмана сообщило агентство Reuters.
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Происшествия
В Красноярске пропал шестилетний мальчик
В Красноярске полицейские разыскивают ребенка, потерявшегося во вторник вечером в Ленинском районе города.
Известия 00:21
Экономика
Касперская предупредила Мишустина об эмиграции ИТ-специалистов за рубеж
В 2020 – 2021 годах Россию могут покинуть 10 – 15 тыс. ИТ-специалистов.
РБК вчера в 23:00
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель.
Российская газета вчера в 21:30
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Общество
Китай затягивал с предоставлением информации ВОЗ о коронавирусе
На другой встрече Гауден Галеа, представляющий ВОЗ в Китае, заявил, что организация получала информацию о коронавирусе за 15 минут до того, как она появлялась на китайском телевизионном канале.
Lenta.ru вчера в 15:08
Политика
Евросоюз указал на отсутствие у США права менять состав G7
Накануне президент США в телефонном разговоре сообщил российскому коллеге Владимиру Путину о своей инициативе проведения саммита G7 в ближайшем сентябре, на который будут приглашены лидеры России, Австралии, Индии и Южной Кореи.
Газета.Ru вчера в 16:26
Музыка
Группа Little Big получила премию «За самый трешевый клип»
Клип треш-поп-группы Little Big на песню Go Bananas стал лауреатом ежегодной премии Berlin Music Video Awards в номинации "Самое трешевое видео".
Life.ru 01 июня в 06:46
Общество
В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до полудня среды из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
РИА Новости 01 июня в 21:29
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Происшествия
Коронавирус выявили у 40 работников городской больницы в Новосибирске
Коронавирус подтвержден у 40 сотрудников новосибирской городской клинической больницы №34, два отделения которой ранее были закрыты на карантин.
ТАСС 01:11
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
Гаджеты
Очень дешевый 55-дюймовый телевизор Realme Smart TV подтвержден
iXBT.com вчера в 22:04
Общество
Новым врио ректора ТПУ назначен Андрей Яковлев
Сегодня, 3 июня, на ученом совете Томского политеха губернатор Томской области, председатель Наблюдательного совета вуза представил нового исполняющего обязанности ректора Андрея Яковлева, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Томский Обзор 00:41
Здоровье
Вышедший из комы москвич в числе последних узнал о коронавирусе
Вышедшего из комы москвича шокировали новости о коронавирусе и принятых в связи с этим ограничениях.
Российская газета 01:05
Армия и оружие
В Генштабе рассказали о высоком уровне активности НАТО у границ России
Минобороны РФ фиксирует высокий уровень военной активности США и их союзников по НАТО вблизи российских границ, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
РИА Новости 01 июня в 08:04
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
Общество
Названы сроки возобновления полетов за рубеж
О возможном открытии авиасообщения за рубеж летом говорил и министр транспорта Евгений Дитрих.
MOS.news вчера в 10:40
Происшествия
В Челябинске охранник магазина нокаутировал мужчину на каблуках
На опубликованных кадрах видно, что в магазин пришел мужчина в достаточно необычном образе — костюме железнодорожника, защитной маске, а также в женских сапогах со шнуровкой и на высоком каблуке.
Вести.Ru вчера в 12:07
Политика
Мантуров назвал преимущества России перед другими странами
У России есть четыре конкурентных преимущества перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru вчера в 23:15
Здоровье
За сутки 70 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае
Во вторник, 2 июня оперштаб сообщил о регистрации еще 70 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 02:29
Кино
Звезды «Властелина Колец» воссоединились на одном экране
ИА InterMedia 01 июня в 05:29
Баскетбол
Милутинов рассказал о переговорах с ЦСКА
Сербский центровой Никола Милутинов рассказал, как проходили переговоры о подписании контракта с ЦСКА.
Спорт-Экспресс вчера в 08:51
Футбол
В РЖД ответили на жалобы фанатов «Локомотива» насчёт ухода Семина
В РЖД опубликовали ответ на массовые обращения фанатов московского «Локомотива», которые остались недовольны решением руководства клуба о расставании с наставником команды Юрием Сёминым.
Евро-футбол.ру 01:16
Шоу-бизнес
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина
Новые Известия вчера в 08:24
Происшествия
Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной
Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru вчера в 00:54
Армия и оружие
В России определили условия применения ядерного оружия
Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru вчера в 11:54
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
Космос
«Я не вижу прорыва в корабле Илона Маска»
Как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, Маск помог Соединенным Штатам отобрать контракт у России, которая в течение последних девяти лет возила астронавтов на МКС с помощью кораблей «Союз».
Взгляд.ру вчера в 13:50