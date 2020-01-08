Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъВоенные базы США в Ираке подверглись ракетной атаке

Военно-воздушная база Айн аль-Асад и аэродром близ Эрбиля в Ираке, на которых дислоцированы военнослужащие США, подверглись ракетной атаке. Как сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона, было выпущено не менее шести ракет.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

США и Иран разошлись в оценке последствий ракетного удара

Коммерсантъвчера в 23:58

Иран атаковал объекты США в Ираке

Вести.Ruвчера в 22:13

США уточнили количество запущенных по своим базам иранских ракет

Lenta.ruвчера в 21:15

Военная база США на западе Ирака подверглась ракетной атаке

Российская газетавчера в 18:40

Источники CNN не подтвердили информацию о наличии пострадавших среди иракцев

ТАСС00:07

Иран атаковал баллистическими ракетами несколько военных объектов США

URA.Ruвчера в 19:13

Над обстрелянной американской военной авиабазой в Ираке замечен дым. Фото

Avia.pro05 января в 01:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 01:12, Ашберн

Иран ударил ракетами по авиабазе США в Ираке

Вести.UZвчера в 23:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 01:12, Ашберн
Происшествия

В Иране разбился пассажирский украинский Boeing

BFM.ru 00:27
Армия и оружие

Началась вторая волна ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке, сообщает агентство «Тасним»

В результате первых ударов были атакованы две базы США в Ираке.
Эхо Москвы вчера в 19:50
Происшествия

Два землетрясения произошли у АЭС «Бушер» в Иране

RT на русском вчера в 23:34
Армия и оружие

Постпред Ирана призвал СБ ООН осудить незаконные действия США

Ранее МИД Ирака подал официальную жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса в результате ракетного обстрела США в Багдаде.
RT на русском вчера в 22:18
Общество

Причиной крушения под Тегераном самолета стало возгорание двигателя

Ранее сообщалось, что украинский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни.
Газета.Ru 01:06
Энергетика

Минприроды заявило о скором истощении запасов нефти в России

Опубликован отчет Минприроды РФ по запасам природных ресурсов в стране. Их общая стоимость по оценке ведомства составляет 55 трлн рублей.
Европейско-Азиатские новости вчера в 22:29
Хоккей

Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» взять верх над «Колорадо» в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграла «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 00:59
Армия и оружие

СМИ сообщили о 80 погибших в результате атаки Ирана на базы США

В результате атаки Ирана на американские базы в Ираке погибли 80 человек. Об этом сообщает телеканал Press TV.
RT на русском 00:47
Происшествия

В Новосибирской области загорелся торговый комплекс

Торговый комплекс "Центральный" загорелся на площади более 3 тысяч квадратных метров в городе Искитим Новосибирской области, эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 00:53
Армия и оружие

США запретили американским авиакомпаниям полеты над Ираном и Ираком

Американским гражданским самолетам запрещены полеты над территориями Ирана, Ирака, а также над Персидским и Оманским заливами.
РБК вчера в 22:32
Общество

Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
РИА Новости вчера в 18:48
Гаджеты

Samsung уличили в «краже» Face ID и Touch ID у Apple

Сам по себе слайд посвящён экосистеме сервиса Samsung Pass. При детальном сравнении иконок Apple и Samsung сходство бросается в глаза.
iXBT.com вчера в 14:31
Политика

Гуайдо прорвался в парламент Венесуэлы и занял главную трибуну

Российская газета вчера в 13:03
Происшествия

В Нигерии пираты похитили двух российских моряков

Два российских моряка были захвачены в плен нигерийскими пиратами, сообщает во вторник твиттер посольства РФ в Нигерии.
Интерфакс вчера в 09:18
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru 06 января в 03:50
Культура

Шнуров в матерном стихотворении высмеял новый фильм Бондарчука

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил новое стихотворение двум российским картинам — «Вторжению» и «Союзу Спасения», недавно вышедшим в прокат.
URA.Ru вчера в 12:42
Технологии

Sony показала логотип PlayStation 5

Sony в рамках своей пресс-конференции на CES 2020 представила официальный логотип PlayStation 5, который выполнен в стиле PlayStation 4. Помимо этого, в рамках презентации президент игрового подразделения корпорации Джим Райан показал слайд с особенностями консоли нового поколения, о которых мы в подробностях слышали в течение 2019 года.
Игромания.ру 06 января в 20:23
Происшествия

В Новокузнецке во дворе многоэтажки нашли тело новорожденного

Тело новорожденной девочки обнаружено во дворе одного из многоквартирных домов в Новокузнецке Кемеровской области.
ТАСС вчера в 23:00
Политика

Путин в Стамбуле примет участие в церемонии запуска «Турецкого потока»

ТАСС вчера в 16:01
Хоккей

«Вашингтон» разгромил «Оттаву» с дублем Овечкина

REGNUM вчера в 23:38
Авто

УАЗ опубликовал детали о «Русском Прадо»

Сага о самой ожидаемой новинке УАЗа последних лет началась в апреле 2019-го, когда глава Sollers Вадим Швецов анонсировал выпуск «Русского Прадо» – автомобиля на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado стоимостью около 1,5 млн рублей.
Автоновости дня 06 января в 03:31
Хоккей

«Монреаль» проиграл «Детройту», Ковальчук набрал два очка

Хозяева площадки победили со счетом 4:3. Нападающий гостей Илья Ковальчук записал на свое имя две результативные передачи и заработал показатель полезности «-1». Российский форвард набрал три очка в двух стартовых матчах за канадский клуб.
Sportbox.RU вчера в 22:14
Футбол

Кем «Локомотив» планирует усилиться в зимнее трансферное окно

Кто-то посчитал это призывом к активной работе на трансферном рынке, но всё-таки главный тренер «железнодорожников» имел в виду улучшение командной игры и прогресс ряда игроков.
Евро-футбол.ру вчера в 16:10
Армия и оружие

Силы США на Ближнем Востоке приведены в состояние боеготовности

Вооруженные силы Соединенных Штатов, расположенные на Ближнем Востоке, приведены в состояние повышенной боеготовности.
Политическая Экспертиза вчера в 10:48
Наука

Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина

Популярная механика 00:00
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Российская газета 06 января в 16:21
Футбол

Хет-трик Роналду принес «Ювентусу» крупную победу над «Кальяри»

В следующем туре Ювентус в гостях сыграет против Ромы, а Кальяри на своем поле встретится с Миланом.
Советский спорт 06 января в 10:51
Общество

На всей территории России установилась аномально теплая погода

На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.
REGNUM вчера в 00:15
Политика

В Белом доме назвали причину убийства Сулеймани

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен рассказал о причинах убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде.
Комсомольская правда вчера в 13:54
Наука

Ученые исследовали, как золото в вакууме образует крошечные тетраэдры

Неделя Новостей 06 января в 09:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное