Армия и оружие
КоммерсантъВоенные базы США в Ираке подверглись ракетной атаке
Военно-воздушная база Айн аль-Асад и аэродром близ Эрбиля в Ираке, на которых дислоцированы военнослужащие США, подверглись ракетной атаке. Как сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона, было выпущено не менее шести ракет.
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Армия и оружие
Началась вторая волна ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке, сообщает агентство «Тасним»
В результате первых ударов были атакованы две базы США в Ираке.
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