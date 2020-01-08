Иран атаковал военно-воздушную базу Айн аль-Асад и аэродром возле Эрбиля в Ираке. На объектах дислоцированы военнослужащие США, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на телеканал Al Mayadeen. Тот, в свою очередь, ссылается на высокопоставленного чиновника Пентагона.

Происшествия В Иране разбился украинский самолет со 170 пассажирами В Иране потерпел крушение украинский самолет, на борту которого находились 167 пассажиров, сообщает информагентство Fars со ссылкой на представителя тегеранского аэропорта.

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Армия и оружие Американским авиакомпаниям запретили полеты в небе над Ираном и Ираком Ведомстве заявили, что они внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке и сейчас полеты американских пассажирских и грузовых самолетов в воздушном пространстве Ирана и Ирака являются небезопасными и потому они запрещены.

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