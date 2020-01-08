Армия и оружие

ТолкТолкИран атаковал военные объекты США в Ираке

Иран атаковал военно-воздушную базу Айн аль-Асад и аэродром возле Эрбиля в Ираке. На объектах дислоцированы военнослужащие США, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на телеканал Al Mayadeen. Тот, в свою очередь, ссылается на высокопоставленного чиновника Пентагона.
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Иран атаковал баллистическими ракетами несколько военных объектов США

URA.Ruвчера в 19:13

Источник: базы США в Ираке вовремя предупредили о ракетной атаке

RT на русскомвчера в 23:21

Пентагон подтвердил атаку Ирана на объекты США в Ираке

РБКвчера в 19:29

Иран нанёс удар по США баллистическими ракетами. Видео

Avia.pro00:58

США уточнили количество запущенных по своим базам иранских ракет

Lenta.ruвчера в 21:15

Что известно об атаке на военные объекты США в Ираке

ТАССвчера в 21:41

Источник: хуситы запустили баллистическую ракету по йеменской армии

РИА Новостивчера в 03:19
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Происшествия

На борту разбившегося в Иране самолета нашли записку с мольбой

Lenta.ru 02:36
Происшествия

В Иране разбился украинский самолет со 170 пассажирами

В Иране потерпел крушение украинский самолет, на борту которого находились 167 пассажиров, сообщает информагентство Fars со ссылкой на представителя тегеранского аэропорта.
Sputnik Таджикистан вчера в 23:27
Происшествия

Дед Мороз облил ребенка кипятком в Севастополе

В Севастополе артист в костюме Деда Мороза во время представления облил ребенка кипятком, пишет 7 января «РИА Новости» со ссылкой на МВД по Крыму.
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Происшествия

В Новокузнецке во дворе многоэтажки нашли тело новорожденной девочки

Во дворе многоквартирного дома в Новокузнецке обнаружили тело новорожденной девочки.
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Больная Пугачева нарядилась и отметила Рождество в доме Иды Достман

Больная Пугачева нарядилась и отметила Рождество в доме Иды Достман Максим Галкин поделился снимками с празднования Рождества.
Экспресс газета вчера в 10:34
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Лоренсо Мельгарехо: «„Спартак“ хочет продлить контракт со мной»

Матч ТВ вчера в 23:59
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Samsung официально представила «искусственного человека» Neon

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Сергей Шнуров в шуточном стихотворении высмеял новые российские фильмы

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В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Lenta.ru вчера в 23:40
Общество

В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани

РИА Новости вчера в 07:03
Армия и оружие

Глава Пентагона заявил о намерении положить конец войне с Ираном

США не хотят развязывать войну с Ираном, но готовы к тому, чтобы завершить ее.
РБК вчера в 14:52
Хоккей

Голкипер «Рейнджерс» Шестеркин одержал победу в дебютном матче в НХЛ

ТАСС Спорт вчера в 22:29
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Зеленский заявил, что лично контролирует все мероприятия по крушению лайнера под Тегераном

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит под личным контролем все мероприятия, которые связаны с крушением украинского авиалайнера в Иране.
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Происшествия

В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс

В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
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Xiaomi и Redmi начали помогать определиться с выбором смартфона

В 2019 году бренды Xiaomi и Redmi совместно представили более дюжины моделей и линеек различных смартфонов.
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«Астон Вилла» предложила «Милану» за Пентека 30 миллионов евро

Как сообщает официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Астон Вилла» предложила «россонери» за 24-летнего поляка 30 миллионов евро.
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Армия и оружие

Американским авиакомпаниям запретили полеты в небе над Ираном и Ираком

Ведомстве заявили, что они внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке и сейчас полеты американских пассажирских и грузовых самолетов в воздушном пространстве Ирана и Ирака являются небезопасными и потому они запрещены.
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Финансы

Рубль потерял к доллару и укрепился к евро на торгах Мосбиржи

Напомним, Банк России установил следующие официальные курсы валют на праздничные дни (1-8 января) и первый рабочий день 2020 года (9 января): 61,9057 рубля за доллар и 69,3777 рубля за евро.
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Франция перезапустит экономические отношения с Россией

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж намерен перезапустить экономические отношения с Москвой, при этом это не должно повлечь санкции со стороны Вашингтона, передает ТАСС.
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Отдыхающий на Мальдивах Филипп Киркоров поздравил всех с Рождеством

Потом исполнитель едет на мероприятие в честь праздника и громко говорит: "С Рождеством всех".
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С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
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Генеральный директор AMD обещает видеокарту верхнего сегмента на GPU Navi

Общаясь с представителями прессы на выставке CES 2020, генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) пообещала, что видеокарта верхнего сегмента, построенная на графическом процессоре семейства Navi, будет выпущена.
iXBT.com вчера в 18:44
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Компания Sony презентовала электромобиль Vision-S

В рамках международной выставки Consumer Electronic Show представители компании Sony презентовали электромобиль Vision-S.
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Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Российская газета 06 января в 16:21
Армия и оружие

Джабаров заявил об угрозе ядерной войны на фоне конфликта Ирана и США

«Взаимные удары США и Ирана могут привести к полномасштабной войне в регионе, если Вашингтон поймет, что не может добиться цели, существует опасность начала ядерной войны», — подчеркнул замглавы внешнеполитического комитета Совфеда.
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«Ливерпуль» подписал контракт с Nike

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В Хабаровском крае младенец насмерть замерз на балконе

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Происшествия

Пропавшего в Ижевске ребенка нашли в заброшенном доме

В Ижевске пропавший сутки назад мальчик обнаружен живым в заброшенном здании, сообщили 7 января в следственном управлении СК по Удмуртии.
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Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Газета.Ru вчера в 08:35
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