Армия и оружие
ТолкИран атаковал военные объекты США в Ираке
Иран атаковал военно-воздушную базу Айн аль-Асад и аэродром возле Эрбиля в Ираке. На объектах дислоцированы военнослужащие США, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на телеканал Al Mayadeen. Тот, в свою очередь, ссылается на высокопоставленного чиновника Пентагона.
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Происшествия
В Иране разбился украинский самолет со 170 пассажирами
В Иране потерпел крушение украинский самолет, на борту которого находились 167 пассажиров, сообщает информагентство Fars со ссылкой на представителя тегеранского аэропорта.
Происшествия
Дед Мороз облил ребенка кипятком в Севастополе
В Севастополе артист в костюме Деда Мороза во время представления облил ребенка кипятком, пишет 7 января «РИА Новости» со ссылкой на МВД по Крыму.
Происшествия
В Новокузнецке во дворе многоэтажки нашли тело новорожденной девочки
Во дворе многоквартирного дома в Новокузнецке обнаружили тело новорожденной девочки.
Шоу-бизнес
Больная Пугачева нарядилась и отметила Рождество в доме Иды Достман
Больная Пугачева нарядилась и отметила Рождество в доме Иды Достман Максим Галкин поделился снимками с празднования Рождества.
Футбол
Лоренсо Мельгарехо: «„Спартак“ хочет продлить контракт со мной»
Технологии
Samsung официально представила «искусственного человека» Neon
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Общество
В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани
Армия и оружие
Глава Пентагона заявил о намерении положить конец войне с Ираном
США не хотят развязывать войну с Ираном, но готовы к тому, чтобы завершить ее.
Хоккей
Голкипер «Рейнджерс» Шестеркин одержал победу в дебютном матче в НХЛ
Политика
Зеленский заявил, что лично контролирует все мероприятия по крушению лайнера под Тегераном
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что держит под личным контролем все мероприятия, которые связаны с крушением украинского авиалайнера в Иране.
Происшествия
В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс
В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
Гаджеты
Xiaomi и Redmi начали помогать определиться с выбором смартфона
В 2019 году бренды Xiaomi и Redmi совместно представили более дюжины моделей и линеек различных смартфонов.
Футбол
«Астон Вилла» предложила «Милану» за Пентека 30 миллионов евро
Как сообщает официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Астон Вилла» предложила «россонери» за 24-летнего поляка 30 миллионов евро.
Армия и оружие
Американским авиакомпаниям запретили полеты в небе над Ираном и Ираком
Ведомстве заявили, что они внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке и сейчас полеты американских пассажирских и грузовых самолетов в воздушном пространстве Ирана и Ирака являются небезопасными и потому они запрещены.
Финансы
Рубль потерял к доллару и укрепился к евро на торгах Мосбиржи
Напомним, Банк России установил следующие официальные курсы валют на праздничные дни (1-8 января) и первый рабочий день 2020 года (9 января): 61,9057 рубля за доллар и 69,3777 рубля за евро.
Политика
Франция перезапустит экономические отношения с Россией
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж намерен перезапустить экономические отношения с Москвой, при этом это не должно повлечь санкции со стороны Вашингтона, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Отдыхающий на Мальдивах Филипп Киркоров поздравил всех с Рождеством
Потом исполнитель едет на мероприятие в честь праздника и громко говорит: "С Рождеством всех".
Политика
Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы
С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
Гаджеты
Генеральный директор AMD обещает видеокарту верхнего сегмента на GPU Navi
Общаясь с представителями прессы на выставке CES 2020, генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) пообещала, что видеокарта верхнего сегмента, построенная на графическом процессоре семейства Navi, будет выпущена.
Авто
Компания Sony презентовала электромобиль Vision-S
В рамках международной выставки Consumer Electronic Show представители компании Sony презентовали электромобиль Vision-S.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Армия и оружие
Джабаров заявил об угрозе ядерной войны на фоне конфликта Ирана и США
«Взаимные удары США и Ирана могут привести к полномасштабной войне в регионе, если Вашингтон поймет, что не может добиться цели, существует опасность начала ядерной войны», — подчеркнул замглавы внешнеполитического комитета Совфеда.
Футбол
«Ливерпуль» подписал контракт с Nike
Происшествия
В Хабаровском крае младенец насмерть замерз на балконе
Происшествия
Пропавшего в Ижевске ребенка нашли в заброшенном доме
В Ижевске пропавший сутки назад мальчик обнаружен живым в заброшенном здании, сообщили 7 января в следственном управлении СК по Удмуртии.
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.