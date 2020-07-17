Армия и оружие
РИА НовостиПентагон подтвердил испытания «супер-пупер» ракеты Трампа
Пентагон подтвердил, что во время испытаний скорость новой гиперзвуковой ракеты, о которой рассказывал Дональд Трамп, превышала скорость звука в 17 раз, сообщает телеканал CNN.
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В Пентагоне пояснили, о какой «самой быстрой» гиперзвуковой ракете рассказывал Трамп
Комсомольская правда19:04
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Президент Польши Анджей Дуда посмеялся над розыгрышем российских пранкеров Вована и Лексуса.
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«Роснефть» отзывает иск к РБК на 43 млрд
Ранее речь шла о претензиях на 43 млрд рублей. О том, что иск отзывают, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
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EAOmedia.ru 19:02
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В Иркутске главу стройфирмы обвиняют в мошенничестве на 221 млн рублей
Главу строительной фирмы в Иркутске обвиняют в особо крупном мошенничестве на более чем 200 миллионов рублей и обмане 171 дольщика, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Происшествия
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На востоке Турции в провинции Ван разбился самолет-разведчик, жертвами крушения стали семь сотрудников органов безопасности.
МонаВиста 06:27
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Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ 04:30
Наука
Назван главный признак осложнений от коронавируса
Французские ученые назвали главную отличительную черту пациентов, для которых высок риск тяжелых осложнений COVID-19.
Lenta.ru вчера в 23:46
Технологии
Электродвигатель на технологии сверхпроводимости в России испытали
Российские ученые первыми в мире испытали электродвигательную установку, разработанную на основе технологий высокотемпературной сверхпроводимости, который питается от аккумулятора.
МедиаПоток 00:45
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СК опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой
RT на русском 19:15
Футбол
Гончаренко: сбился со счета, сколько пенальти поставили в ворота ЦСКА
В матче 29-го тура РПЛ «Локомотив» – ЦСКА (2:1) главный арбитр встречи Евгений Турбин поставил два пенальти в ворота «армейцев».
Metaratings 16:06
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ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от СВР
Служба внешней разведки (СВР) сообщила Федеральной службе безопасности (ФСБ), что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов передал чешским спецслужбам сведения, содержащие государственную тайну.
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Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
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Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции
Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции".
РИА Новости 10:47
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Медведев назвал «борзостью» санкции США против «Северного потока-2»
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал США за угрозы ввести новые санкции против «Северного потока-2».
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Дмитрий Шепелев запрещал Ольге Орловой видеться с Жанной Фриске в США
Знаменитый телеведущий Дмитрий Шепелев запрещал исполнительнице Ольге Орловой приезжать в США, где продолжительное время лечилась от рака его экс-возлюбленная Жанна Фриске.
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После бана Гай «Dr Disrespect» Бэйм не отчаялся и решил перейти на YouTube.
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Учительница химии из Красноярска Ольга Юмашева попробовала сдать ЕГЭ и удивилась увиденным заданиям.
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Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
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