Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиПентагон подтвердил испытания «супер-пупер» ракеты Трампа

Пентагон подтвердил, что во время испытаний скорость новой гиперзвуковой ракеты, о которой рассказывал Дональд Трамп, превышала скорость звука в 17 раз, сообщает телеканал CNN.
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Пентагон рассказал об испытаниях «супер-пупер» ракеты Трампа

РЕН ТВ19:47

CNN: Пентагон рассказал об испытаниях «супер-пупер-ракеты»

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В Пентагоне пояснили, о какой «самой быстрой» гиперзвуковой ракете рассказывал Трамп

Комсомольская правда19:04

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Пентагон подтвердил заявление Трампа о разработке самой скоростной ракеты в мире

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ТАСС18:28
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси был раздосадован поражением своей команды от «Осасуны» (1:2) в матче 37-го тура Примеры.
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Ранее речь шла о претензиях на 43 млрд рублей. О том, что иск отзывают, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
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Армия и оружие

В ДНР сообщили о погибшем в районе Зайцево наемнике из США

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Пожар на десантном корабле ВМС США в Сан-Диего потушен

Представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек сообщил журналистам, что возгорание на универсальном десантном корабле USS Bonhomme RіснаrdВМС США в Сан-Диего удалось потушить.
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Сергей Шнуров намерен баллотироваться на выборы в Госдуму в 2021 году

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Происшествия

Сбил насмерть корову и врезался в забор водитель иномарки в с. Валдгейм ЕАО

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Происшествия

В Иркутске главу стройфирмы обвиняют в мошенничестве на 221 млн рублей

Главу строительной фирмы в Иркутске обвиняют в особо крупном мошенничестве на более чем 200 миллионов рублей и обмане 171 дольщика, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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На востоке Турции разбился самолет-разведчик, семь человек погибли

На востоке Турции в провинции Ван разбился самолет-разведчик, жертвами крушения стали семь сотрудников органов безопасности.
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Экономика

Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes

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Назван главный признак осложнений от коронавируса

Французские ученые назвали главную отличительную черту пациентов, для которых высок риск тяжелых осложнений COVID-19.
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Электродвигатель на технологии сверхпроводимости в России испытали

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СК опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой

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Гончаренко: сбился со счета, сколько пенальти поставили в ворота ЦСКА

В матче 29-го тура РПЛ «Локомотив» – ЦСКА (2:1) главный арбитр встречи Евгений Турбин поставил два пенальти в ворота «армейцев».
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ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от СВР

Служба внешней разведки (СВР) сообщила Федеральной службе безопасности (ФСБ), что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов передал чешским спецслужбам сведения, содержащие государственную тайну.
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Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику

Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
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Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции

Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции".
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«Интер» разгромил СПАЛ в матче чемпионата Италии по футболу

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Медведев назвал «борзостью» санкции США против «Северного потока-2»

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал США за угрозы ввести новые санкции против «Северного потока-2».
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Знаменитый телеведущий Дмитрий Шепелев запрещал исполнительнице Ольге Орловой приезжать в США, где продолжительное время лечилась от рака его экс-возлюбленная Жанна Фриске.
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После бана Гай «Dr Disrespect» Бэйм не отчаялся и решил перейти на YouTube.
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Савин за сутки собрал 10 млн рублей для семьи умершего Самохвалова

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Учительница химии попробовала сдать ЕГЭ и удивилась заданиям

Учительница химии из Красноярска Ольга Юмашева попробовала сдать ЕГЭ и удивилась увиденным заданиям.
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Стриминг-сервис Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов

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На Сахалине задержали собиравшего в поддержку Фургала акцию активиста

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Политика

Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине

Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости 09:54
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