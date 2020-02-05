Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиПентагон подтвердил размещение ядерных боеголовок на подлодках

В министерстве обороны США во вторник подтвердили размещение на подводных лодках баллистических ракет с ядерными боеголовками пониженной мощности для сдерживания России.
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