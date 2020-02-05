Армия и оружие
РИА НовостиПентагон подтвердил размещение ядерных боеголовок на подлодках
В министерстве обороны США во вторник подтвердили размещение на подводных лодках баллистических ракет с ядерными боеголовками пониженной мощности для сдерживания России.
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Шоу-бизнес
Игорь Крутой попросил Ирину Дубцову одеться
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
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Политика
ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Армия и оружие
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
Происшествия
Двое россиян оказались на судне с зараженными коронавирусом в Японии
Двое российских граждан находятся на круизном лайнере в Японии, у десяти пассажиров которого выявили новый коронавирус.
Политика
Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
Политика
Трамп пригласил Гуайдо на выступление с ежегодным посланием
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо приглашен на выступление президента США Дональда Трампа перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса Соединенных Штатов с ежегодным посланием "О положении страны".
Политика
Трамп заявил о стремлении США завершить войны на Ближнем Востоке
США стремятся закончить вооруженные конфликты на Ближнем Востоке со своим участием.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Авто
УАЗ представил экспедиционную «буханку»
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Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»
Армия и оружие
Совбез ООН проведет экстренное заседание по Сирии
«США, Франция и Великобритания запросили брифинг в СБ ООН по ситуации на северо-западе Сирии с участием спецпосланника (генсека ООН по Сирии Гейра) Педерсена и представителей Управления ООН по координации гуманитарных вопросов», — сообщил собеседник агентства.
Общество
Бывший вице-премьер Голодец перейдет в Сбербанк
Бывший вице-премьер РФ Ольга Голодец перейдет в Сбербанк России, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Армия и оружие
Танк Т-90М успешно прошел госиспытания
Представители «Уралвагонзавода» сообщили об успешных государственных испытаниях российского танка Т-90М «Прорыв».
Политика
Путин рассмешил участников встречи в Череповце
Футбол
«Ливерпуль» вторым составом победил в Кубке Англии «Шрусбери Таун»
«Ливерпуль» победил «Шрусбери Таун» в переигровке 1/16 финала Кубка Англии по футболу (1:0).
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Экономика
Структура ВТБ вышла из капитала золотодобытчика Petropavlovsk
VTB Bank (Europe) SE (структура ВТБ, объединившая «дочек» группы в Германии, Австрии и Франции) вышла из капитала золотодобывающей компании Petropavlovsk.
Здоровье
Российские онкологи объяснили рост заболеваемости раком
Рост заболеваемости раком тесно обусловлен увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины, - констатируют российские эксперты онкологи.
Общество
Рязанская область признана одним из лидеров по свободе интернета
Исследователи насчитали в 2019 году в Рязанской области только два случая ограничения цифровой свободы.
Космос
Фото дня: Венера, Юпитер и Млечный путь на одном снимке
На представленном изображении низко над горизонтом красуются планеты Венера и Юпитер. Кроме того, на небе сияет Млечный путь.
Шоу-бизнес
66-летняя Проклова появилась перед зрителями в шортах и без макияжа
Кадр со съемочной площадки выложен в Сети. На снимке актриса без капли макияжа и в удобной одежде.
Общество
Десятки скелетов со связанными руками обнаружили в Великобритании
По данным портала, еще в декабре в неглубоких могилах были найдены 42 скелета со связанными за спиной руками.
Финансы
Рублю предсказали непрерывное падение
В течение ближайших двух лет рубль ожидает непрерывное падение.