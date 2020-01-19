Армия и оружие

РБКРБКПентагон показал форму космических войск США

Фото опубликовано в Twitter организации. Форма имеет традиционную камуфляжную расцветку. В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп на церемонии подписания военного бюджета страны объявил о создании американских космических войск.
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Вопрос ввода в Ливию международных сил должен быть решён консенсусом, только СБ ООН уполномочен на решения, обязательные для всех сторон, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
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Путин пообещал заткнуть «поганый рот» переписчиков истории документами

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Рыночная стоимость компании Alphabet превысила $1 трлн.
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Как получить миллион или кто имеет право на пособия «от Путина»

Как получить миллион и кто имеет право на пособия "от Путина" — в материале информагентства.
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В Международном аэропорту "Борисполь" под Киевом приземлился Ил-76 ВВС Украины с телами 11 украинцев, погибших в результате авиакатастрофе в Иране 8 января.
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В селе Засечное (Пензенская область) 30-летний мужчина вместе с трехлетней дочерью выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже многоэтажного дома.
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«ПСЖ» готовит предложение Пепу Гвардиоле

По информации британского издания «Daily Express» главный тренер чемпионов Англии Хосеп Гвардиола заинтересовал руководство «ПСЖ».
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Медведев назвал причины отставки своего правительства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу назвал причины отставки возглавляемого им правительства.
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Канадцы еще не получили от Ирана доступ к самописцам со сбитого Boeing

Канада еще не получила от Ирана доступ к черным ящикам с разбившегося под Тегераном украинского Boeing.
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Общая сумма недофинансирования здравоохранения в Иркутской области составляет порядка 5 млрд рублей, заявил уполномоченный по правам человека в регионе Виктор Игнатенко, 19 января сообщает ИА Телеинформ.
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Путин заявил о необходимости сохранения правды о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна сделать всё, чтобы правда о событиях Второй мировой войны не забывалась.
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В Миассе уволили врача, обвиненного в пьянстве на рабочем месте

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Гидрометцентр предупредил москвичей о снегопаде и метели

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