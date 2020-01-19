Политика

РБКРБКПентагон показал форму космических войск США

Фото опубликовано в Twitter организации. Форма имеет традиционную камуфляжную расцветку. В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп на церемонии подписания военного бюджета страны объявил о создании американских космических войск.
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