Политика
РБКПентагон показал форму космических войск США
Фото опубликовано в Twitter организации. Форма имеет традиционную камуфляжную расцветку. В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп на церемонии подписания военного бюджета страны объявил о создании американских космических войск.
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Медведев объяснил, почему его правительство ушло в отставку
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил отставку возглавляемого им правительства задачами политического обновления страны и фактором времени.
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Путин встретится с Эрдоганом в Берлине
Президент России Владимир Путин планирует в воскресенье встретиться со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Берлине до начала международной встречи по Ливии.
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Американский регулятор опубликовал стенограмму допроса Дурова
После проведения ICO, в ходе которого блокчейн-платформа TON Павла Дурова привлекла $1,7 млрд, SEC сочла, что компания продала токены незаконно, поскольку Gram не зарегистрирован ни в одной юрисдикции, а у инвесторов нет доступа к финансовой истории компании.
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Путин заявил о необходимости сохранения правды о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна сделать всё, чтобы правда о событиях Второй мировой войны не забывалась.
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Главу МВД Коми арестовали по делу о взяточничестве
Министра внутренних дел по Республике Коми, генерал-майора полиции Виктора Половникова арестовали на два месяца по делу о взятке в особо крупном размере.
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Биатлонистка сборной Белоруссии Анна Сола дважды поразила мишень россиянки Кристины Резцовой в стрельбе из положения стоя в ходе эстафеты в немецком Рупольдинге.
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Кому Киану Ривз раздал гонорар за роль Нео?
Роль Нео стала самой значимой в карьере актера Киану Ривза.
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Армия и оружие
The National Interest: Ракетные «засады» РФ похоронят авианосцы США
В материале заявлено, что военные эксперты США оценили планы России объединить надводные корабли и ракеты наземного базирования для организации "засад" на авианосцы противника.