Политика

Деловое.ТВДеловое.ТВПентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России»

Сэкономленные средства будут направлены на строительство стены на границе с Мексикой. Американские власти потратят на это около 545 млн долларов. Также финансирования лишатся проекты в Германии, Испании и Норвегии.
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Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
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