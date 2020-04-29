Политика

РБКРБКПентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России»

Министр обороны США Марк Эспер принял решение приостановить несколько строительных проектов за рубежом общей стоимостью $545 млн, большинство из которых базируются в Европе и предназначены для «противодействия российской агрессии».
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В ГД прокомментировали сокращение США расходов на «сдерживание» России

РИА Новости09:22

Слуцкий: США следует прекратить навязывать Европе направленные против России проекты

ТАСС10:14

Пентагон приостановил финансирование объектов для «сдерживания России»

РБК04:08

В Госдуме оценили решение США о сокращении средств для «сдерживания РФ»

Российская газета08:38

Пентагон приостановит строительство объектов для «сдерживания России»

Известия05:59

США приостановили финансирование проектов по «сдерживанию России»

Lenta.ru05:24

Bloomberg: Пентагон сократит расходы на сдерживание России ради стены с Мексикой

Коммерсантъ08:24
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Политика

С 11 мая на Украине могут ослабить карантин — Шмыгаль

Киев, 29 апреля 2020, 16:17 — REGNUM Некоторые карантинные ограничения на Украине будут ослаблены с 11 мая 2020 года, заявил глава правительства страны Денис Шмыгаль 29 апреля на заседании правительства.
REGNUM 09:17
Общество

Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники

Губернатор подписал указ, дополняющий ранее принятые документы об установлении в Свердловской области особого режима по COVID-19.
Вечерние Ведомости 08:42
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Общество

«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов

Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
Российская газета 05:32
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Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
2,3K
Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
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Религия

Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева

ТАСС 08:31
1,6K
Общество

Белый медведь убил медведицу в зоопарке Ижевска

Белый медведь Балу из ижевского зоопарка убил медведицу Аврору.
Телеканал 360° 09:33
41
Общество

Собянин рассказал о порядке продления пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о необходимости продления цифровых пропусков тем, кто планирует ездить на работу в начале мая.
РИА Новости 12:29
681
Общество

Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

Lenta.ru 06:37
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Наука

Ученые предсказали снижение когнитивных способностей людей из-за сжигания ископаемого топлива

К 2100 году когнитивные функции людей могут существенно снизиться, если человечество не ограничит выбросы парниковых газов и сжигание ископаемого топлива.
N+1 08:10
Общество

В Самарской области ввели масочный режим

Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
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Общество

СМИ: в Москве от коронавируса умер 34-летний сотрудник ФСО

Сотрудник столичного 6-го отдела управления правительственной связи ФСО, капитан Александр Филатов, скончался от COVID-19.
News.ru 12:50
Экономика

Бюджет Москвы недополучит 600 млрд рублей из-за коронавируса

Из-за ограничений, введенных в рамках борьбы с пандемией коронавируса, бюджет Москвы недополучит до 600 млрд рублей.
Известия 12:38
1
Общество

«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре

«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
245
Общество

Уточнен перечень работников, которых не затронет указ о нерабочих днях

В пресс-службе президента России сообщили, на кого не распространяется указ Владимира Путина о нерабочих днях в мае.
ЦДИ ПО 03:32
1,5K
Происшествия

В Москве посетитель прокусил ухо охраннику магазина

Словесный конфликт перерос в потасовку, в итоге оппонент прокусил ухо 26-летнему охраннику.
Известия 11:34
19
Политика

Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии

В Кремле заявили, что невозможно точно спрогнозировать окончание эпидемии коронавируса в России.
Газета.Ru 11:11
961
Происшествия

В курском областном Доме ребенка выявили коронавирус

Три случая новой коронавирусной инфекции выявлено в курском областном Доме ребенка.
Курские известия 10:48
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Хоккей

Данис Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом»

Российская газета 12:57
Наука

Виталий Зверев: «Вирус блокирует врожденный иммунный ответ»

Ведь известно, что живые вакцины с большей степенью стимулируют врожденный иммунный ответ.
Научная Россия 08:37
1
Общество

Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом

Бизнесмен Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил, что он инфицирован COVID-19.
РБК 13:04
1
Общество

В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян

В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
Российская газета 03:56
510
Здоровье

В Минздраве назвали важный симптом коронавируса

Главный пульмонолог министерства здравоохранения Сергей Авдеев рассказал в эфире канала «Россия-1» о важном симптоме коронавирусной инфекции.
Общественное телевидение России вчера в 15:50
633
Общество

Куйвашев: «Продажа алкоголя в майские праздники будет разрешена»

Слышал о том, что сообщения о полном запрете гуляли по мессенджерам свердловчан.
Европейско-Азиатские новости 11:09
37
Политика

Число жертв коронавируса в США превысило потери во Вьетнамской войне

От причин, связанных с коронавирусом SARS-CoV-2, в США скончались уже более 58,3 тысячи человек, это больше, чем совокупные потери американской стороны во Вьетнамской войне.
Lenta.ru 02:55
17
Общество

Глеб Самойлов экстренно госпитализирован

Газета.Ru 12:17
6
Общество

Режим самоизоляции продлили в Москве до 11 мая

Режим самоизоляции продлен в Москве до 11 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
Вечерняя Москва вчера в 13:20
368
Экономика

Сбербанк назвал сферы с наибольшим сокращением расходов на зарплаты

Компании малого и среднего бизнеса, работающие в сфере спорта, отдыха и развлечений, сократили расходы на выплату зарплат сотрудникам на 33%, следует из данных Сбербанка на основании информации по транзакциям клиентов за период с 26 марта по 15 апреля в сравнении с докризисным периодом — с 26 февраля по 15 марта.
РБК 10:07
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Энергетика

Белоруссия закупила первую партию саудовской нефти

Наша версия 10:28
298
Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
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