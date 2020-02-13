Армия и оружие
RT на русскомПентагон приступает к испытаниям гиперзвукового оружия в 2020 году
Оборонное ведомство США начинает активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году, который является поворотным в разработке и развёртывании подобного вида вооружений, заявил глава Стратегического командования Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард.
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Происшествия
В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.
Биатлон
Биатлонист Устюгов подал иск к IBU в австрийский суд
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону россиянин Евгений Устюгов подал в государственный суд Австрии иск к Международному союзу биатлонистов (IBU).
Политика
Захарова рассказала о разрушении украинского государства
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Украина находится в процессе развала.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Кино
Бекмамбетов хочет снять первый в мире «вертикальный» блокбастер
Режиссер Тимур Бекмамбетов снимет первый в мире блокбастер в вертикальном формате, пишет Deadline.
Футбол
«Локомотив» разгромил «Аланьяспор» на клубном ЧМ по пляжному футболу
Московский "Локомотив" разгромил турецкий "Аланьяспор" в стартовом туре клубного чемпионата мира по пляжному футболу, проходящего в Москве.
Здоровье
В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса
Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Политика
Зеленский пообещал поселить крымчан в город-сад под Херсоном
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении начать в 2020 году строительство города-сада в Херсонской области для переселенцев из Крыма.
Космос
Определен срок полета российского корабля «Орел» с экипажем на МКС
Кино
Появилось видео со съемочной площадки «Отряда самоубийц 2»
В Сети появилось видео со съемочной площадки «Отряда самоубийц 2» Джеймса Ганна.
Футбол
«Динамо» сыграл вничью с «Кайратом» в товарищеском матче
Футболисты московского "Динамо" сыграли вничью с казахстанским "Кайратом" в товарищеском матче на сборе в Турции.
Шоу-бизнес
Малахов пригласил в эфир дочь Заворотнюк
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна примет участие в ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1", передает издание "Экономика сегодня".
Происшествия
В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьеве
Следователи задержали в Хабаровске мужчину, бросившего двоих сыновей в московском аэропорту Шереметьево в январе.
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Политика
Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции
23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.
Общество
Синоптики спорят о температурных рекордах в Антарктиде
Шоу-бизнес
Папарацци сфотографировали новую фигуру Адель, похудевшую на 45 кг
Папарацци смогли сфотографировать её новую фигуру.
Хоккей
«Салават Юлаев» дома проиграл «Спартаку» в КХЛ
Авто
Fitch: Автомобильный сектор пострадает от коронавируса в 2020 году
"Вспышка коронавируса может привести к снижению продаж новых автомобилей в Китае и перебоям в глобальных цепочках поставок, что усугубит проблемы автомобильного сектора в 2020 году", — полагает агентство.
Гаджеты
Samsung представил смартфон Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra
Galaxy S20 совершенствует каждый аспект работы со смартфоном, расширяя функциональность за счет новых партнерств.
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку для россиян на оплату услуг ЖКХ
Депутат Государственной думы РФ Борис Чернышов выступил с предложением ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех жителей России, кто откажется от получения бумажных квитанций.
Общество
Актер Александр Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии
Футбол
Каррера сравнил чемпионский «Спартак» и АЕК
Главный тренер АЕКа Массимо Каррера сравнил греческий клуб со своей бывшей командой — московским «Спартаком».
Экономика
Путин рассказал об объемах финансовых резервов России
Накопленные резервы гарантируют запас прочности экономики и финансовой системы России, заявил Владимир Путин.
Гаджеты
Microsoft для разработчиков выпустила ОС Windows 10X
Ожидается, что к концу года производители уже выпустят первые устройства под управлением перспективной операционной системы.
Наука
Названы странные природные явления, похожие на магию
Эксперты составили перечень природных явлений, похожих на магию.
Общество
Российские ученые требуют отменить приговор фигурантам дела «Сети»
Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор фигурантам дела террористической организации "Сеть" (запрещена в России).