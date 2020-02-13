Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомПентагон приступает к испытаниям гиперзвукового оружия в 2020 году

Оборонное ведомство США начинает активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году, который является поворотным в разработке и развёртывании подобного вида вооружений, заявил глава Стратегического командования Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард.
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