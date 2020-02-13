Армия и оружие
RT на русскомПентагон приступает к испытаниям гиперзвукового оружия в 2020 году
Оборонное ведомство США начинает активные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году, который является поворотным в разработке и развёртывании подобного вида вооружений, заявил глава Стратегического командования Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард.
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Политика
Трамп не возражает против вывода войск США с Филиппин
Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами во время приема в Белом доме президента Эквадора Ленина Морено, заявил, что не имеет возражения против разрыва соглашения с Филиппинами об иностранных вооруженных силах.
Общество
Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Волочковой снова вышла в свет с мачехой
В светской тусовке стали замечать, что 14-летняя дочь Анастасии Волочковой в последнее время все чаще появляется на людях с мачехой, ведущей "Доброго утра" Еленой Николаевой, чем с родной матерью.
Культура
Создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкульт из-за отказа в прокате
Представитель проекта Дарья Виолина сообщила о подаче иска в Арбитражный суд Москвы.
Политика
США ввели санкции против трех оборонных предприятий России
Управление по контролю над иностранными активами США внесло их в реестр в июле 2014 г. Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).
Шоу-бизнес
Папарацци сфотографировали новую фигуру Адель, похудевшую на 45 кг
Папарацци смогли сфотографировать её новую фигуру.
Наука
Найдено связующее звено между бактериями и вирусами
Американские специалисты смогли открыть связующий элемент между бактериями и вирусами.
Политика
Нидерланды отказались передать России уголовное производство по MH17
Власти Нидерландов отказали Москве в проведении в России судебного процесса над лицами, которых подозревают в причастности к крушению в небе над Украиной Boeing 777, следовавшего 17 июля 2014 года рейсом MH17.
Общество
Умер легендарный российский разведчик Алексей Ботян
Футбол
«Рубин» подписал форварда сборной Таджикистана Самиева
Политика
Губернатор Калужской области ушел в отставку
Президент России Владимир Путин принял отставку главы Калужской области Анатолия Артамонова по собственному желанию.
Биатлон
Сборная России финишировала на своем месте
Политика
Послу России в Турции поступили угрозы из-за событий в Идлибе
Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе.
Здоровье
Эксперты допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли
Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
Армия и оружие
По американской базе на севере Ирака нанесли ракетный удар
Самый крупный за последние месяцы ракетный обстрел американской базы в Ираке произошел в ночь на 8 января.
Экономика
Бюджет РФ в январе исполнен с дефицитом 2% ВВП
Федеральный бюджет в январе 2020 года исполнен с дефицитом 159,87 млрд рублей, или 2% ВВП.
Происшествия
В Москве два подростка попросили забрать их из семьи из-за побоев
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве 14-летний мальчик и его 15-летняя сестра обратились в детскую поликлинику и рассказали, что их избивают родители, они попросили забрать их из семьи, при этом у подростков выявлены ушибы, у девочки - сотрясение мозга.
Гаджеты
Samsung показал складной смартфон Galaxy Z Flip
Южнокорейская компания Samsung представила новый складной смартфон Galaxy Z Flip на презентации в Сан-Франциско.
Экономика
«Газпром» назвал крупнейших должников за газ в России
Московская область лидирует по количеству должников за газ среди регионов, а по сумме долга — на первом месте Тверская область, следует из данных компании "Газпром межрегионгаз".
Футбол
Кашшаи заявил, что не планирует приглашать иностранных судей
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи заявил, что в России достаточно своих арбитров.
Экономика
Аналитики «Авито» сообщили о снижении цен на дачи по всей России
Средняя стоимость продажи дач в регионах России составила 13,3 тыс. руб. за 1 кв. м, за год данный показатель снизился на 5%. Об этом в пресс-релизе сообщают аналитики онлайн-сервиса объявлений «Авито-Недвижимость».
Политика
Небензя оценил принятие Совбезом ООН резолюции по Ливии
Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал принятие Совбезом резолюции, которая утвердила итоги берлинской конференции по Ливии.
Кино
В Сети появились первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Здоровье
Врач назвал храп признаком серьезного заболевания
Гаджеты
Xiaomi презентовала флагманские смартфоны Mi 10
Китайская компания Xiaomi провела презентацию своих новинок, в рамках которой представила флагманские смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro.
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева и дети встречают его после работы
Российский шоумен Максим Галкин опубликовал домашнее видео, запечатлевшее, как Алла Пугачева и дети встречают его после работы.
Происшествия
Женщина скончалась после двойного наезда на шоссе Революции
На шоссе Революции женщина-пешеход угодила под колеса сразу двух автомобилей и погибла. Все произошло вне зоны пешеходного переходы.