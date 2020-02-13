Армия и оружие

Комсомольская правдаКомсомольская правдаПентагон приступит к испытаниям гиперзвукового оружия в 2020 году

Глава стратегического командования США Чарльз Ричард заявил, что уже в текущем году . Пентагон приступит к активному испытанию гиперзвукового оружия.
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Летом 2020 года Пентагон проведет испытания гиперзвукового оружия

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В США приступают к испытаниям гиперзвукового оружия

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Lenta.ru 01:01
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Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
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Число жертв коронавируса в Китае достигло 1488. Об этом сообщил китайский информационный портал «Ванъи», передает ТАСС.
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