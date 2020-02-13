Армия и оружие
Комсомольская правдаПентагон приступит к испытаниям гиперзвукового оружия в 2020 году
Глава стратегического командования США Чарльз Ричард заявил, что уже в текущем году . Пентагон приступит к активному испытанию гиперзвукового оружия.
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Армия и оружие
Российского офицера уволили за пьянство на базе ВМФ в Сирии
Российского военнослужащего, капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили за пьянство на базе ВМФ РФ в сирийском порту Тартус.
Происшествия
В Якутии три человека погибли в ДТП с микроавтобусом
Три человека погибли при лобовом столкновении микроавтобуса и легковой автомашины на федеральной трассе "Колыма" в Якутии, сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД по республике.
Происшествия
На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд
Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
Политика
МВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков
Материалы всех СМИ, включая «Медузу», «Радио Свобода»* и BBC, проверяются на предмет пропаганды наркотиков.
Армия и оружие
Эрдоган обвинил Россию и Сирию в ударах по мирным жителям в Идлибе
Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
Происшествия
Дело о дедовщине в части Шамсутдинова решили рассмотреть в общем порядке
Читинский гарнизонный военный суд на заседании 14 февраля принял решение рассмотреть в общем порядке уголовное дело о дедовщине в воинской части 54160.
Происшествия
В управлении «П» ФСБ проведут проверку из-за видео стрельбы на Лубянке
Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.
Здоровье
Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса
Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
Единоборства
Алексей Олейник встретится с Фабрисио Вердумом
Общество
Россия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем
С пятницы, 14 февраля, приостановлены чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай и обратно. Об этом сообщает РИА "Новости".
Здоровье
Число жертв коронавируса приблизилось к полутора тысячам
Число жертв коронавируса в Китае достигло 1488. Об этом сообщил китайский информационный портал «Ванъи», передает ТАСС.
Общество
Водонаева рассказала о допросе в полиции
Армия и оружие
Пентагон заявил о необходимости модернизировать ядерный потенциал США
Политика
В Раде категорически опровергли возможность поставок воды в Крым
Комитет Верховной рады Украины по правам человека категорически не поддерживает идею возобновления поставок воды в Крым, сообщил председатель Херсонской областной администрации Юрий Гусев 12 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
Экономика
В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер
В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Общество
Скончался легендарный советский разведчик Алексей Ботян
13 января примерно в 1:30 мск в возрасте 103 года скончался старейший советский разведчик, Герой России Алексей Ботян, который стал прототипом образа майора Вихря.
Политика
На новом гербе Белоруссии станет меньше России
Очертание земного шара на новом гербе Белоруссии сместится с России в сторону Европы, об этом свидетельствует его изображение в законопроекте, который вносит поправки в законодательство республики о государственных символах.
Авто
Озвучена дата продаж кроссовера Kia Sonet
Новинку планируется поставлять на другие рынки, а сборка будет налажена в Индии.
Политика
Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
Общество
Ляшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз»
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз».
Футбол
В РФС осудили Тарасова за шутку про коронавирус
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал поведение полузащитника Дмитрия Тарасова, которы позволил себе шутку про коронавирус, бушующий в Китае.
Футбол
Ротенберг сообщил о согласии Кокорина перейти в «Сочи»
Кокорина отправляют на дно таблицы Президент футбольного клуба "Сочи" Борис Ротенберг сообщил, что окончательно договорился с Александром Кокориным по поводу аренды до конца сезона.
Политика
США ввели санкции против трех оборонных предприятий России
Управление по контролю над иностранными активами США внесло их в реестр в июле 2014 г. Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).