с чего всё началось

Был период более двух суток, когда часть охраны была снята, в результате этого часть, по нашим оценкам, до пятисот тех, кто находился в этих лагерях ... сбежали. Сейчас естественно, как нас убеждают, принимаются меры.

Около 100 боевиков террористической группировки "Исламское государство"* сбежали из тюрем на севере Сирии с начала военной операции Турции, сообщил министр обороны США Марк Эспер телеканалу CNN.

Пентагон признал бегство ста боевиков из тюрем на севере Сирии

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