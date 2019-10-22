Армия и оружие
РИА НовостиПентагон признал бегство ста боевиков из тюрем на севере Сирии
Около 100 боевиков террористической группировки "Исламское государство"* сбежали из тюрем на севере Сирии с начала военной операции Турции, сообщил министр обороны США Марк Эспер телеканалу CNN.
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Был период более двух суток, когда часть охраны была снята, в результате этого часть, по нашим оценкам, до пятисот тех, кто находился в этих лагерях ... сбежали. Сейчас естественно, как нас убеждают, принимаются меры.
— Сергей Шойгу, российский военный деятельРИА Новости 14:33
с чего всё началось
При этом глава Пентагона Марк Эспер заявил о сотне боевиках ИГИЛ (террористическая организация запрещена в РФ), сбежавших вскоре после начала военной операции Турции «Источник мира», сообщает CNN.IslamNews17:37
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