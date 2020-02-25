Армия и оружие
Красная веснаПентагон признал несовершенство ПРО США
Американская система противоракетной обороны нуждается в совершенствовании, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс, сообщает 26 февраля ТАСС.
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с чего всё началось
"Хотя силы НАТО в регионе в настоящее время помогают сдержать любое открытое нападение со стороны России, военный контингент России в Западном военном округе и Калининграде имеет географическое преимущество, а также численно превосходит силы НАТО, размещенные в регионе", - добавил Уолтерс, который также возглавляет Европейское командование Вооруженных сил США.ТАССвчера в 13:17
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В Пентагоне согласились с необходимостью совершенствования ПРО США
Московский Комсомолецвчера в 17:33
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Технологии
«Мегафон» запустил 5G в роуминге
Оператор «МегаФон» запустил 5G-соединение в роуминге. Он сделал это первым из российских операторов.
Политика
В Крыму ответили на слова Зеленского о национальной идее Украины
Ранее Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Шоу-бизнес
Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь
Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь Напомним, что слухи о второй беременности Антонины Паперной появились в конце декабря.
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Политика
Путин призвал МВД реагировать на факты произвола предельно жёстко
«На все факты произвола, фальсификаций, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жёстко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от таких сотрудников, преступающих закон», — сказал Путин.
Общество
В Италии разгорелся скандал вокруг показа картины Рафаэля
Экономика
Биржевые индексы рухнули из-за коронавируса
Биржевые индексы США существенно упали в понедельник, 24 февраля, после роста числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Армия и оружие
В Южной Корее военнослужащий США заразился коронавирусом
У военнослужащего ВС США в Южной Корее диагностировали коронавирусную инфекцию.
Экономика
Брянским магазинам из-за коронавируса грозит дефицит товаров
По словам экспертов, запасов товаров, комплектующих и сырья из Китая хватит на два месяца.
Экономика
В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары
Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
Политика
В Кремле ответили на обвинения в дискриминации граждан Китая
Ранее посольство КНР в России попросило московскую мэрию прекратить проверки китайских граждан в общественном транспорте столицы в связи с угрозой распространения коронавируса.
Общество
Рассекреченный разведчик-нелегал Шевченко впервые появился на публике
Шевченко участвует в презентации первой в российской истории книги о подростках-разведчиках, посвященной началу работы легендарных советских нелегалов Геворка и Гоар Вартанян.
Армия и оружие
Эрдоган вновь пригрозил военной операцией в Идлибе
Ситуация в Идлибе обострилась в начале февраля после взаимных обстрелов сил Турции и правительственной армии Сирии.
Политика
Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Здоровье
Глава ульяновского Минздрава испробовал новый кардиологический аппарат
Новый аппарат, позволяющий наблюдать за состоянием сердца пациента, установили в Ульяновском областном кардиологическом диспансере.
Политика
Городской совет Харькова вернул проспекту имя Жукова
Городской совет Харькова вновь вернул проспекту города имя маршала Жукова, сообщил 26 февраля ресурс MediaPort.
Политика
Россия окажет содействие визиту польской делегации в Смоленск
"Россия окажет необходимое содействие визиту польской делегации в Смоленск и Катынь 10 апреля", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.
Происшествия
В Петербурге пытались похитить частного детектива из Москвы
В Санкт-Петербурге злоумышленники пытались похитить частного детектива.
Политика
В Кремле оценили слова Суркова про «обнуление» президентских сроков
Кремль считает высказывания бывшего помощника президента Владислава Суркова о необходимости обнуления президентских сроков его личным мнением, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Происшествия
В Красноярске из-за сообщений о минировании эвакуировали более 50 школ
В Красноярске из-за писем с угрозой о минировании, которые пришли на электронную почту образовательных учреждений, эвакуировали более 50 школ, говорится в сообщении краевой антитеррористической комиссии.
Политика
Владимир Путин прокомментировал следствие по делу Голунова
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС прокомментировал следствие по делу журналиста Ивана Голунова.
Общество
«Яндекс» посчитал стоимость приготовления блинов в России
Средняя стоимость продуктов для приготовления стопки из 30 блинов составляет примерно 101 руб.
Единоборства
Рамзан Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко
Надел перчатки и вышел в ринг, - написал Емельяненко. Однако пока не появилось видео самого поединка.
Общество
Родителей могут начать наказывать за хамство детей в школе
Общероссийский профсоюз педагогов подготовил поправки, которые позволят штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Происшествия
В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
Общество
Счетная палата назвала Чечню лидером регионального протекционизма
Власти регионов предпочитают отдавать госзаказ местным поставщикам, и сильнее всего региональный протекционизм развит в Чечне — почти 90% госконтрактов в 2019 году заключалось с местными поставщиками, следует из данных портала «Госрасходы» Счетной палаты.