Армия и оружие
РБКПентагон признал невозможным создание системы ПРО для защиты от России
Создание системы противоракетной обороны, способной защитить Соединенные Штаты от баллистических ракет из России и Китая, невозможно технически и было бы нарушением системы международной безопасности.
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с чего всё началось
"Наши нынешние системы противоракетной обороны предназначены для того, чтобы защитить нас от стран-изгоев, и намеренно сделаны так, чтобы не пересекаться со стратегическими [средствами] сдерживания РФ и Китая", - сказал Ричард, отвечая на вопрос, предназначена ли система ПРО США для защиты "от атаки с использованием межконтинентальных баллистических ракет со стороны РФ".ТАССвчера в 18:26
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Пентагон: создать систему ПРО, защищающую США от РФ, технически невозможно
Красная веснавчера в 20:24
Пентагон: ПРО, позволяющую США защититься от РФ, создать невозможно
Московский Комсомолецвчера в 19:06
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