"Наши нынешние системы противоракетной обороны предназначены для того, чтобы защитить нас от стран-изгоев, и намеренно сделаны так, чтобы не пересекаться со стратегическими [средствами] сдерживания РФ и Китая", - сказал Ричард, отвечая на вопрос, предназначена ли система ПРО США для защиты "от атаки с использованием межконтинентальных баллистических ракет со стороны РФ".

с чего всё началось

Создание системы противоракетной обороны, способной защитить Соединенные Штаты от баллистических ракет из России и Китая, невозможно технически и было бы нарушением системы международной безопасности.

Пентагон признал невозможным создание системы ПРО для защиты от России

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