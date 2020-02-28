Армия и оружие
РБКПентагон признал невозможным создание системы ПРО для защиты от России
Создание системы противоракетной обороны, способной защитить Соединенные Штаты от баллистических ракет из России и Китая, невозможно технически и было бы нарушением системы международной безопасности.
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Пентагон: создать систему ПРО, защищающую США от РФ, технически невозможно
Красная веснавчера в 20:24
Пентагон: ПРО, позволяющую США защититься от РФ, создать невозможно
Московский Комсомолецвчера в 19:06
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Бывший вице-губернатор Воронежской области бизнесмен Евгений Юрченко избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
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