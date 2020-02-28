Армия и оружие

РБКРБКПентагон признал невозможным создание системы ПРО для защиты от России

Создание системы противоракетной обороны, способной защитить Соединенные Штаты от баллистических ракет из России и Китая, невозможно технически и было бы нарушением системы международной безопасности.
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В США признали неспособность создать систему ПРО для защиты от России

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ТАССвчера в 18:26

Пентагон: создать систему ПРО, защищающую США от РФ, технически невозможно

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Пентагон: ПРО, позволяющую США защититься от РФ, создать невозможно

Московский Комсомолецвчера в 19:06

Пентагон: система ПРО США для защиты от РФ технически нереализуема

РЕН ТВвчера в 18:43

Пентагон признал невозможным создание системы ПРО для защиты от России

РБК03:34
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Общество

У налоговой службы США появились вопросы к Олегу Тинькову

Основатель и акционер группы TCS Group Holding Plc. (материнская компания «Тинькофф банка») Олег Тиньков примет участие в судебных слушаниях, инициированных Налоговой службой США, говорится в раскрытии информации TCS Group на сайте LSE.
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Турецкие военные якобы используют противовоздушные зенитно-ракетные комплексы для атаки на российские и сирийские самолеты, тогда как ВКС России и ВВС Сирии отражают атаки тепловыми пушками.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости".
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Начальник отдела пенсионного обеспечения Министерства внутренних дел, полковник внутренней службы Светлана Алешина арестована на два месяца.
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Более 40 человек умерли на Украине от гриппа в текущем эпидсезоне, заявил в четверг заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
РИА Новости вчера в 16:32
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В Азербайджане россиянин заразился коронавирусом

У гражданина России, въехавшего в Азербайджан из Ирана, диагностировали коронавирус, сообщил оперативный штаб при правительстве республики.
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Бывший президент Украины Пётр Порошенко назвал уголовный процесс против себя политическим преследованием и предостерёг нынешнего президента Владимира Зеленского от судьбы их общего предшественника Виктора Януковича.
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Падение индекса РТС превысило 7%

Индекс РТС обвалился на 7,68% до 1279,74 пункта по состоянию на 12:30 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Армия и оружие

Начнет ли Эрдоган войну с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 февраля созвал экстренное совещание по поводу обострения ситуации в сирийском Идлибе.
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Общество

В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
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В Ульяновске суд арестовал школьника, напавшего с ножом на учительницу

Ленинский районный суд Ульяновска в пятницу арестовал подростка, напавшего с ножом на учительницу в школе 26 февраля.
ТАСС 06:24
Общество

Россияне предлагают ликвидировать Пенсионный фонд

Автор инициативы, размещенной на сайте РОИ, уверен, что в настоящее время эта структура представляет собой "государство в государстве на шее пенсионеров".
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Великобритания рекордно закупила золото в России

Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева

РИА Новости вчера в 03:47
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Евгений Юрченко избран президентом ВФЛА

Бывший вице-губернатор Воронежской области бизнесмен Евгений Юрченко избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
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Политика

Россияне 22 апреля проголосуют за поправки в Конституцию

Президент России Владимир Путин поддержал идею провести голосование по поправкам в Конституцию.
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Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

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Новую «Газель» впервые заметили на дорогах

В Сеть просочились фотоснимки новой "ГАЗели NN", сделанные в одном из дворов Нижнего Новгорода.
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Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково

Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.
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Россия отказалась останавливать армию Сирии

Россия отказалась останавливать армию Сирии в борьбе с боевиками на своей территории.
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Недорогие Realme 6 и Realme 6 Pro дебютируют 5 марта

Смартфоны Realme 6 и 6 Pro готовятся к дебюту на рынке.
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Женевский автосалон отменен из-за коронавируса

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Макеев: не думаю, что в ближайшие годы «Спартак» станет чемпионом

Не думаю, что в ближайшие годы клуб повторит тот результат.
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Путин и Собянин открыли тематический парк развлечений «Остров мечты»

Одним из первых гостей тематического парка "Остров мечты" в Москве стал президент Владимир Путин.
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Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса

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