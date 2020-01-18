Политика
ИзвестияПентагон признал отставание США в области гиперзвукового оружия
Американские разработки гиперзвукового оружия потерпели неудачу, и теперь США потребуются годы, чтобы восстановить свое лидерство в этой области, заявил заместитель председателя объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.
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США были мировыми лидерами в области гиперзвукового оружия, но разработки потерпели неудачу и теперь потребуются годы, чтобы восстановить позиции, заявил заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен.РИА Новости15:58
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Пентагон: США нужны годы для возвращения позиций в области гиперзвукового оружия
Российская газета16:35
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