Политика

ИзвестияИзвестияПентагон признал отставание США в области гиперзвукового оружия

Американские разработки гиперзвукового оружия потерпели неудачу, и теперь США потребуются годы, чтобы восстановить свое лидерство в этой области, заявил заместитель председателя объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.
Читать в источнике
Комментировать14
с чего всё началось

Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия

США были мировыми лидерами в области гиперзвукового оружия, но разработки потерпели неудачу и теперь потребуются годы, чтобы восстановить позиции, заявил заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен.
РИА Новости15:58

Подробнее о событии

Пентагон признал, что США не удается ускорить разработку гиперзвукового оружия

ТАСС20:22

США признали свое отставание в области гиперзвукового оружия

РБК18:34

Пентагон признал потерю лидерства США в сфере гиперзвукового оружия

РИА Новости15:58

В Пентагоне признали отставание США в области гиперзвукового оружия

Газета.Ru16:39

Пентагон: США нужны годы для возвращения позиций в области гиперзвукового оружия

Российская газета16:35

«Потребуются годы»: в Пентагоне объяснили отставание в области гиперзвукового оружия

ТК Звезда15:59

Пентагон: разработки американского гиперзвукового оружия потерпели неудачу

Вести.Ru17:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 21:11, Ашберн
Политика

Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы

Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме выступил против отмены пенсионной реформы, высказав мнение, что «лучше ничего не трогать».
Национальная служба новостей вчера в 03:27
Здоровье

В Японии выявлен первый случай заражения пневмонией нового типа

Первый случай заражения вирусом пневмонии нового типа зафиксирован на территории Японии, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 15 января в 20:34
Политика

Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
РБК 08:38
Экономика

Готовый бизнес в России стал дешевле

В 2019 году россияне стали активнее интересоваться покупкой готового бизнеса, спрос на него по сравнению с показателями 2018-го вырос на 4%. Об этом говорится в исследовании интернет-сервиса объявлений «Авито» (есть у РБК).
РБК вчера в 21:00
Общество

«Открытые медиа»: родственники премьер-министра Мишустина владеют землей и домами на 1,5 миллиарда рублей

Как предполагает издание, речь идет о сестре Мишустина — Наталии Стениной, которая была соучредителем партнерства, управлявшего инфраструктурой поселка «Коттон Вэй».
Snob.ru 04:10
Кино

Опубликован трейлер фильма «Безумный Майлз» с Дэниэлом Рэдклиффом

iReactor вчера в 13:23
Политика

Помпео: США думали о превентивном ударе по объектам в Иране

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в администрации Трампа задумывались о возможности нанесения превентивного удара по иранским ядерным объектам.
Комсомольская правда 14:29
Гаджеты

Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны

Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
ToDay News Ufa 02:18
Политика

Украина и Грузия обвинили Россию в помехах навигации в Причерноморье

Делегации Украины и Грузии пожаловались в Международную морскую организацию (ММО) на «неправомерные» действия России в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе.
РБК 20:10
Армия и оружие

В МИД Польши оценили публикацию документов об освобождении Варшавы

RT на русском 08:26
Экономика

S&P подтвердило рейтинги России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
Интерфакс 17:54
Общество

Несколько автодорог перекрыли в Алтайском крае из-за метели

В Алтайском крае из-за плохой видимости в связи с метелью ограничили движение по нескольким участкам автодорог.
Известия 04:12
Экономика

В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

Если человек в 2019 году получал пенсию, близкую к средней, например, 15 466 рублей, то при ее индексации на 6,6% с 1 января 2020 года, она должна была вырасти примерно на одну тысячу.
Российская газета 19:00
Общество

Представитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни

Представитель Михаила Жванецкого прокомментировал в интервью РБК информацию о "страшной" болезни сатирика.
РИА Новости 18:28
Игры

Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли

Известия вчера в 16:26
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram

Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram Напомним, что Сергей Лазарев является дважды папой.
Вокруг ТВ вчера в 09:02
Кино

Мединский назвал фантастическими успехи российского кино

Исполняющий обязанности министра культуры Владимир Мединский восхитился успехами отечественного кино в российском прокате, передает "Вечерняя Москва".
Москва 24 вчера в 21:45
Политика

Shell заявила о поддержке «Северного потока-2» вопреки санкциям США

Нефтегазовая компания Shell не намерена прекращать поддержку дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2» даже с учетом введенных против строительства трубопровода санкций США.
РБК 10:11
Общество

Названы сроки принятия новых правил медосмотра для водителей

В феврале может быть принято окончательное решение о новом порядке медосмотра водителей.
Российская газета 06:47
Политика

Глава Чечни Рамзан Кадыров проходит курс лечения

RuNews24.ru вчера в 03:26
Общество

Платную парковку введут на 80 улицах Москвы с 17 февраля

Платный режим будет введен на 80 столичных улицах, сообщает пресс-служба ГКУ АМПП.
Российская газета 13:26
Общество

В Непале умер самый маленький человек на планете

В Непале скончался самый маленький человек на Земле - Хагендра Тапа Магар. Ему было 27 лет, говорится на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Российская газета 17:00
Общество

Россиянам пообещали весну в середине зимы

Синоптики заявили, что в выходные в европейскую часть России придет весенняя погода, которая должна была наступить в марте.
Газета.Ru 18:37
Происшествия

Двигатель самолета загорелся в аэропорту Новосибирска перед вылетом

Двигатель самолета, собиравшегося вылететь из Новосибирска на вьетнамский курорт Камрань, внезапно загорелся перед вылетом.
Газета.Ru 16:16
Происшествия

СК завел дело на главу минздрава Саратовской области

Уголовное дело в отношении главы минздрава Саратовской области Натальи Мазиной возбуждено по статье 285 УК РФ "О злоупотреблении должностными полномочиями".
Газета.Ru 11:22
Общество

Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства

Lenta.ru вчера в 18:39
Политика

Зеленский на два года понизил возраст срочного призыва в армию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому возраст призыва в армию в текущем году снижается с 20 до 18 лет.
РБК вчера в 11:28
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу

РИА Новости вчера в 23:45
Гаджеты

Стали известны модели сенсоров камер в флагманах Samsung Galaxy S20

Известно, что старшую модель Galaxy S20 Ultra оснастят несколькими сенсорами. Основным станет модуль разрешением на 108 Мп S5KHM1.
Профиль 02:21
Политика

Путин заявил о неправовых решениях ЕСПЧ в отношении России

Российский лидер Владимир Путин заявил о принятии Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) неправовых решений в отношении России, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное