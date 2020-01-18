Политика

ИзвестияИзвестияПентагон признал отставание США в области гиперзвукового оружия

Американские разработки гиперзвукового оружия потерпели неудачу, и теперь США потребуются годы, чтобы восстановить свое лидерство в этой области, заявил заместитель председателя объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.
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Пентагон признал, что США не удается ускорить разработку гиперзвукового оружия

ТАССвчера в 20:22

Пентагон признал отставание США в сфере гиперзвукового оружия

РИА Новостивчера в 15:58

Пентагон: разработки американского гиперзвукового оружия потерпели неудачу

Вести.Ruвчера в 17:34

В Пентагоне признали отставание США в области гиперзвукового оружия

Газета.Ruвчера в 16:39

Пентагон: США нужны годы для возвращения позиций в области гиперзвукового оружия

Российская газетавчера в 16:35

«Потребуются годы»: в Пентагоне объяснили отставание в области гиперзвукового оружия

ТК Звездавчера в 15:59

США признали свое отставание в области гиперзвукового оружия

РБКвчера в 18:34
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Хоккей

«Тампа» разгромила «Виннипег» с дублем Кучерова

В составе «Тампы» голами отличились оформивший в матче хет-трик Энтони Чирелли (10-я, 20-я и 48-я минуты), оформивший в матче дубль российский нападающий клуба Никита Кучеров (13-я и 28-я), Картер Вераге (32-я) и Алекс Киллорн (51-я).
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Политика

Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах

Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи быть осторожнее в словах в отношении США.
РИА Новости вчера в 20:43
Происшествия

МАК опубликовал итоговый отчет о происшествии с самолетом Utair в Сочи

Известия 16 января в 07:23
Гаджеты

Украинский Samsung Galaxy A51 оказался самым дешевым в Европе

Как и планировалось, сегодня компания Samsung начала продавать смартфон Samsung Galaxy A51 на европейском рынке, где он предлагается по цене от 340 евро за версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти.
iXBT.com вчера в 06:41
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Актер Милош Бикович скрывает невесту от публики

За неделю фильм собрал в прокате миллиард рублей и прославил главного героя – актера Милоша Биковича.
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Общество

Поклонская оценила требование лишить Урганта гражданства

РИА Новости вчера в 07:41
Политика

Власти США ожидают от России попытки вмешательства в выборы 2020 года

Врио министра внутренней безопасности США Чед Вулф заявил, что считает весьма вероятными попытки России вмешаться в ход президентских выборов 2020 года.
Вечерняя Москва вчера в 22:38
Армия и оружие

Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у границ Крыма

Беспилотный аппарат RQ-4 Global Hawk ВВС США взлетел с авиабазы НАТО на острове Сицилия, провел мониторинг линии разграничения в Донбассе, после чего приступил к разведывательному полету вдоль Черноморского побережья России.
РИА Новости вчера в 23:03
Здоровье

Вода может помочь в борьбе с лишним весом

Ugpressa.ru вчера в 03:19
Кино

Мединский назвал фантастическими успехи российского кино

Исполняющий обязанности министра культуры Владимир Мединский восхитился успехами отечественного кино в российском прокате, передает "Вечерняя Москва".
Москва 24 16 января в 21:45
Общество

В Непале умер самый маленький человек на планете

Российская газета вчера в 17:00
Политика

Bloomberg: Орешкин может стать помощником президента по экономике

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике.
Газета.Ru вчера в 08:01
Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
REGNUM вчера в 18:53
Происшествия

Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой

Газета.Ru вчера в 01:19
Религия

Соблюдение строгих правил в Крещенский Сочельник принесет счастье

Особые правила, которые нужно соблюдать 18 января, помогут сделать жизнь светлой, чистой и счастливой.
Московский Комсомолец вчера в 21:34
Баскетбол

33 очка Джеймса помогли ЦСКА обыграть «Басконию» в Евролиге

Баскетболисты московского ЦСКА в домашнем матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги уверенно переиграли испанскую «Басконию».
ProstoProSport вчера в 13:58
Армия и оружие

Турция заблокировала Босфор для кораблей НАТО

Турция начала блокировать проход кораблей НАТО из Средиземного моря в Чёрное море, тем самым обозначив свою позицию против Североатлантического альянса.
Avia.pro 16 января в 22:27
Авто

Представлен новый внедорожник GMC Yukon

К лету 2020 года на рынке США поступит в продажу новый внедорожник GMC Yukon.
Rusargument 15 января в 03:36
Политика

Украина и Грузия пожаловались на действия России в Причерноморье

Украина и Грузия направили в Международную морскую организацию (International Maritime Organization, IMO) жалобу на "неправомерную" деятельность России, которая якобы мешает проводить поисково-спасательные операции в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.
РИА Новости вчера в 18:48
Здоровье

Минздрав намерен обновить порядок оказания помощи ВИЧ-инфицированным

Минздрав России разработал новый порядок оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным.
Аргументы и Факты 16 января в 13:07
Экономика

Темпы роста экономики КНР в 2019 году снизились до 6,1% ВВП

Темпы роста китайской экономики в 2019 году замедлились до 6,1% ВВП. Общий объём ВВП Китая составил около $14,4 трлн.
RT на русском 16 января в 21:33
Общество

На Алтае штормит, дороги закрыты

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее алтайские синоптики предупредили о том, что 17 и 18 января в крае ожидаются снег, местами сильный, в предгорьях мокрый снег, гололедные явления.
REGNUM 16 января в 23:27
Шоу-бизнес

Дима Билан готовится к очередной операции на ноге

Дима Билан обнародовал на своей странице пост в Instagram, в котором рассказал, что сейчас находится в больнице.
Актуальные Новости 16 января в 09:35
Общество

Макрона срочно эвакуировали из театра в Париже из-за протестующих

Французского президента Эммануэля Макрона срочно вывели из парижского театра из-за того, что туда пытались прорваться протестующие.
Газета.Ru вчера в 20:22
Игры

Valve может выпустить Left 4 Dead 3 для VR-устройств

Похоже, что Valve вернулась к работе над Left 4 Dead 3. По данным инсайдеров YouTube-канала Valve News Network, компания возобновила проект после ажиотажа вокруг Half-Life: Alyx.
CyberSport.ru вчера в 03:09
Армия и оружие

В результате обстрелов Алеппо погибли 28 человек

В результате чего за трое суток погибли 28 мирных жителей, рассказали журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).
ТАСС вчера в 21:04
Гаджеты

Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны

Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
ToDay News Ufa вчера в 02:18
Политика

МИД Польши обвинил Россию в попытке «переврать историю»

РИА Новости вчера в 07:59
Общество

После пожаров на Австралию обрушились сильные ливни и паводки

Коммерсантъ вчера в 22:23
Происшествия

Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты «бога Кузи»

РИА Новости вчера в 09:26
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