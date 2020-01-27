Армия и оружие

REGNUMREGNUMПентагон признал потерю самолёта в Афганистане

Разбившийся в Афганистане самолёт был американским военным самолётом связи E-11A, сообщает 27 января Military.com. С соответствующим заявлением выступил глава штаба американских ВВС Дэвид Голдфейн. По его словам, американскому командованию до сих пор не известно, что произошло с экипажем.
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с чего всё началось
"Американский Bombardier E-11A разбился сегодня в провинции Газни в Афганистане", — написал официальный представитель командования полковник Сонни Леггетт в твиттере
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 14:15, Ашберн
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