с чего всё началось

Глава Объединенного комитета начальника штабов США Джозеф Данфорд заявил, что ни одна система ПВО и ПРО в мире, в том числе американская MIM-104 Patriot, не способна отразить атаку, подобную той, что произошла в Саудовской Аравии, когда дроны совершили нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco.

Пентагон признал провал Patriot после атак на НПЗ Саудовской Аравии

Политика Times узнала о возможном наличии у России компромата на принца Эндрю Британская разведка MI6 опасается, что Россия могла получить компрометирующую информацию о британском принце Эндрю из-за скандала вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого этим летом обвинили в секс-торговле несовершеннолетними.

Происшествия Два сотрудника Росгвардии покончили с собой Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября.

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Культура В Петербурге открылась панорама «Дорога через войну» Проект занимает 2 тысячи квадратных метров, на которых воссозданы события Великой Отечественной войны.

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Общество Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.

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Армия и оружие Иран пригрозил сбивать беспилотники Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Иран готов сбивать все беспилотники, если они нарушают воздушное пространство этой страны.

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Происшествия Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.

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Политика Порошенко назвал последствия нового госпереворота для Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна может не пережить еще один Майдан в условиях войны.