Армия и оружие
Газета.RuПентагон признал провал Patriot после атак на НПЗ Саудовской Аравии
Глава Объединенного комитета начальника штабов США Джозеф Данфорд заявил, что ни одна система ПВО и ПРО в мире, в том числе американская MIM-104 Patriot, не способна отразить атаку, подобную той, что произошла в Саудовской Аравии, когда дроны совершили нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco.
Читать в источнике
Оценить156
с чего всё началось
Никакая отдельно взятая система противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) не способна отразить атаку, подобную той, что была совершена на объекты нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, передает Пентагон заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда.Lenta.ru05:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 13:43, Вашингтон
Происшествия
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
Газета.Ru 12:21
Политика
Часть украинской делегации собралась на сессию ПАСЕ вопреки бойкоту
Депутат Верховной рады из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что часть украинской делегации планирует принять участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Известия 08:33
Футбол
Президент «Торпедо»: «Спортивный городок в Лужниках — приоритетный вариант для домашних матчей»
Спортивный городок в Лужниках — приоритетное место для проведения домашних матчей московского «Торпедо» во второй части сезона-2019/20, сообщила «СЭ» президент клуба Елена Еленцева.
Спорт-Экспресс 12:56
Происшествия
Во Львовской области полиция задержала 28 человек, блокировавших движение вагонов с углем
ТАСС 13:13
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
РБК 08:19
Происшествия
Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области
В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
REGNUM 08:55
Игры
Французский суд обязал Valve разрешить перепродажу игр в Steam
Возможно в будущем пользователи все-таки смогут перепродавать цифровые копии игр.
Astera вчера в 12:46
Происшествия
В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии
В Москве 18 сентября пропала теннисистка из Абхазии 2005 года рождения. Об этом сообщает МВД республики.
РБК 12:58
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости вчера в 09:26
Общество
В украинскую армию призвали пятилетнего мальчика
Вести.Ru 10:53
Здоровье
В Егорьевске врачи и местные жители потребовали на митинге отставки главврача центральной районной больницы
В подмосковном Егорьевске врачи и местные жители потребовали на митинге отставки главврача центральной районной больницы.
Эхо Москвы 12:03
Армия и оружие
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 19 сентября в 16:45
Происшествия
Двое российских военных ранены в Таджикистане
Газета.Ru 13:20
Футбол
Тамбов — Ростов 2:1 (2-й тайм)
На 38-й минуте при счёте 0:1 голом отличился нападающий хозяев Георгий Мелкадзе, права на которого принадлежат московскому «Спартаку».
Чемпионат 12:55
Происшествия
Два офицера Росгвардии покончили с собой
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух случаев суицида проводится проверка.
Lenta.ru 05:07
Происшествия
Число задержанных в ходе протестов в Париже возросло до 152 человек
Число задержанных в Париже, где в субботу проходят акции "желтых жилетов" и шествие в защиту климата, превысило 150 человек.
РИА Новости 11:29
Политика
Эрдоган допустил покупку Patriot у США
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова приобрести у Соединенных Штатов системы ЗРК Patriot.
Газета.Ru 12:13
Шоу-бизнес
Торт из денег и артисты Black Star: как прошел день рождения Пашу
Вернувшись в Москву, звезда решил отпраздновать событие в одном из московских ресторанов, куда пригласил друзей, а также артистов лейбла Black Star.
StarHit.ru 07:00
Происшествия
Главу красноярской колонии отстранили после банкета со стриптизом
Врио начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в Сети видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
РБК вчера в 05:18
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Шоу-бизнес
Гоша Куценко возмутился парковкой в центре Москвы за 17 тысяч рублей
По словам Куценко, 23 часа парковки в центре города обошлись в 17,4 тысячи рублей.
Lenta.ru 09:37
Футбол
«Ахмат» упустил победу над «Крыльями Советов»
Вестник Кавказа 11:58
Автоспорт
Даниил Квят: «Ожидаю тяжелую гонку в воскресенье»
Sportbox.RU 12:33
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Происшествия
Полиция задержала двух гражданских активистов в Петербурге
Полиция пришла сегодня утром с обысками к активистам Павлу Иванкину и Андрею Жексимбаеву.
Эхо Москвы 08:01
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Уточняется, что позже администрация детского сада согласилась принять девочку, но только после проведения операции на сросшихся пальцах рук и ног, чтобы она могла ходить в садик и играть с детьми.
Газета.Ru вчера в 15:27
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о своем разговоре с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что история о "разглашении" им секретов в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским сфабрикована, чтобы выгородить бывшего вице-президента Джо Байдена, который баллотируется на пост главы государства.
РИА Новости 10:29