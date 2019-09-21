с чего всё началось

Глава Объединенного комитета начальника штабов США Джозеф Данфорд заявил, что ни одна система ПВО и ПРО в мире, в том числе американская MIM-104 Patriot, не способна отразить атаку, подобную той, что произошла в Саудовской Аравии, когда дроны совершили нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco.

Пентагон признал провал Patriot после атак на НПЗ Саудовской Аравии

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Армия и оружие В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.

Футбол Тамбов — Ростов 2:1 (2-й тайм) На 38-й минуте при счёте 0:1 голом отличился нападающий хозяев Георгий Мелкадзе, права на которого принадлежат московскому «Спартаку».

Происшествия Два офицера Росгвардии покончили с собой Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух случаев суицида проводится проверка.

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