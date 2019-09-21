с чего всё началось

Ни одна из систем противовоздушной обороны (ПВО) не смогла бы остановить атаку, подобную той, которой подверглись объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд на совместном брифинге с главой Минобороны США Марком Эспером.

В США признали невозможность систем ПВО отразить атаку на Saudi Aramco

Политика Глава Генштаба рассказал Путину анекдот про армейское питание Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов решил пошутить на тему армейского питания и рассказал анекдот о «худющем начпроде», из-за которого и солдатам есть нечего.

Волейбол Волейболисты сборной РФ вышли в четвертьфинал чемпионата Европы Мужская сборная РФ по волейболу победила команду Греции в 1/8 финала ЧЕ.

Общество Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.

Наука Водопроводная вода может быть причиной развития рака Обычная водопроводная вода из-под крана, не прошедшая все надлежащие уровни очистки, может стать причиной возникновения рака в организме человека.

Космос Ученые бьют тревогу: Солнечной системе грозит катастрофа Астрономы предсказали катастрофу в Солнечной системе. Уже совсем скоро на спутнике крупнейшей планеты произойдет мощный взрыв.

Происшествия Появилось видео обыска у застрелившего в Брянске сотрудников спецсвязи Видеозапись, на которой зафиксирован обыск жилого помещения сотрудника спецсвязи города Брянск, подозреваемого в убийстве и ограблении своих коллег, была опубликована 21 сентября следственным комитетом.

Теннис Медведев победил Герасимова и вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге Российский теннисист Даниил Медведев подтвердил свой высокий рейтинг (4) и вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге, где сыграет с Чоричем.

Политика Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.

Политика Меланья Трамп опозорилась на открытии памятника Вашингтону Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытия монумента Джорджу Вашингтону после реконструкции в американской столице.

Происшествия ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.

Происшествия В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что в результате аварии с участием автобуса в курортной Анталье пострадали 16 человек, в том числе 14 граждан России.

Футбол РФС не стал регистрировать Александра Кокорина Как заявили в Комитете РФС, ситуация с Кокориным рассматривалась под видом исключения из правил регистрации.

Футбол Артем Дзюба: всегда любил VAR, а теперь ненавижу Напомним, что "Зенит" разгромил дома "Рубин" со счетом 5:0. Еще три мяча хозяев поля были отменены при помощи системы VAR.

Автоспорт Риккардо исключён из протокола квалификации Пилот «Рено» Даниэль Риккардо исключён из протокола квалификации Гран-при Сингапура, сообщает пресс-служба ФИА.

Наука Производящие алкоголь бактерии повреждают печень непьющих людей Учёные из Китая сумели выяснить причины возникновения НЖБП - неалкогольной жировой болезни печени.

Кино Анджелина Джоли вновь стала блондинкой Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.

Политика В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51» Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.

Фигурное катание Российская фигуристка Александра Трусова обновила два мировых рекорда 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова установила мировые рекорды в произвольной программе и в сумме двух программ на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе.

Футбол «Манчестер Сити» забил восемь голов «Уотфорду» в АПЛ К 18-й минуте «Манчестер Сити» вел в счете 5:0. Голы на свой счет записали Давид Сильва, Серхио Агуэро, Рияд Марез, Бернарду Силва и Николас Отаменди.