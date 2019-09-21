с чего всё началось

Ни одна из систем ПВО не смогла бы отразить атаку, подобную той, что произошла в Саудовской Аравии во время нападения на нефтяные объекты, заявил глава Объединённого комитета начальников штабов Джозеф Данфорд.

В Пентагоне посчитали невозможным отразить атаку на саудовские НПЗ

Происшествия Госдеп осудил Россию за приговор шестерым членам «Свидетелей Иеговы» Государственный департамент США выступил с заявлением, в котором раскритиковал российские власти за приговор, который был вынесен в отношении шестерых членов «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской и запрещена) в Саратове.

Общество В Японии из-за тайфуна пострадали 19 человек По меньшей мере 19 человек пострадали в Окинаве из-за тайфуна «Тапа», как минимум один человек погиб.

Общество Софи Лорен празднует свое 85-летие Сегодня всемирно известная итальянская актриса Софи Лорен празднует свое 85-летие.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.

Политика В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51» Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.

Происшествия В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери В Ярославской области несовершеннолетний подросток обнаружил на улице изуродованное тело матери.

Общество Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.

Авто Жители Башкирии стали чаще покупать подержанные иномарки Жители Башкирии чаще покупают подержанные иномарки, чем отечественные автомобили.

Наука Забытый эксперимент вековой давности рассказал о причинах смены одних пород деревьев другими Эксперимент, начатый 100 лет назад, показал, что породы деревьев в лесу сменяют друг друга не только в соответствии с временными закономерностями, но и из-за случайных причин.

Политика Глава Генштаба рассказал Путину анекдот про армию Глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов во время обеденного перерыва на полигоне Донгуз под Оренбургом, где проходят учения "Центр-2019", рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.

Шоу-бизнес Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.

Общество Ирина Шейк появилась на публике в расстегнутом платье Русская модель Ирина Шейк сегодня является одной из самых востребованных манекенщиц в миру высокой моды.

Политика Украина отменила участие в сессии ПАСЕ Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Здоровье Почему полезно есть виноградные косточки «Виноградные косточки обладают противовоспалительными свойствами и полезны в лечении колита, гастрита, инфекций мочевыводящих путей и кишечника», - констатировали специалисты.

Происшествия Два офицера Росгвардии покончили с собой Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух случаев суицида проводится проверка.

Шоу-бизнес Торт из денег и артисты Black Star: как прошел день рождения Пашу Вернувшись в Москву, звезда решил отпраздновать событие в одном из московских ресторанов, куда пригласил друзей, а также артистов лейбла Black Star.

Авто Toyota раскрыла характеристики паркетника Wildlander на базе RAV4 Компания Toyota опубликовала характеристики и комплектации новой версии Toyota RAV4.

Армия и оружие NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми» Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.

Политика Премьер Словакии напомнил о роли советской армии в освобождении страны Словацкий премьер-министр Петер Пеллегрини заявил, что наибольшую цену за освобождение Словакии заплатила советская армия.

Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Экономика «Сургутнефтегаз» ввел в Якутии Ленское месторождение ПАО "Сургутнефтегаз" ввел в эксплуатацию в Якутии новое месторождение - Ленское - с доказанными запасами нефти 40 млн тонн, говорится в сообщении компании.