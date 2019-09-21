Армия и оружие
RT на русскомВ Пентагоне посчитали невозможным отразить атаку на саудовские НПЗ
Ни одна из систем ПВО не смогла бы отразить атаку, подобную той, что произошла в Саудовской Аравии во время нападения на нефтяные объекты, заявил глава Объединённого комитета начальников штабов Джозеф Данфорд.
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с чего всё началось
Никакая отдельно взятая система противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) не способна отразить атаку, подобную той, что была совершена на объекты нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, передает Пентагон заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда.Lenta.ru05:52
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