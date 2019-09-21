Армия и оружие
Газета.RuПентагон признал провал Patriot после атак на НПЗ Саудовской Аравии
Глава Объединенного комитета начальника штабов США Джозеф Данфорд заявил, что ни одна система ПВО и ПРО в мире, в том числе американская MIM-104 Patriot, не способна отразить атаку, подобную той, что произошла в Саудовской Аравии, когда дроны совершили нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco.
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с чего всё началось
Никакая отдельно взятая система противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) не способна отразить атаку, подобную той, что была совершена на объекты нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, передает Пентагон заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда.Lenta.ru05:52
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