с чего всё началось

Глава Объединенного комитета начальника штабов США Джозеф Данфорд заявил, что ни одна система ПВО и ПРО в мире, в том числе американская MIM-104 Patriot, не способна отразить атаку, подобную той, что произошла в Саудовской Аравии, когда дроны совершили нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco.

Пентагон признал провал Patriot после атак на НПЗ Саудовской Аравии

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