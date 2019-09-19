Армия и оружие

РЕН ТВРЕН ТВПентагон признал провал комплекса Patriot

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Американские комплексы Patriot оказались бессильны, хотя саудиты закупали их специально для защиты нефтепромыслов.
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Пентагон признал провал комплекса Patriot

РЕН ТВ06:24

Госдеп признал провал комплексов Patriot при атаке на Саудовскую Аравию

Ридус19 сентября в 00:00
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 12:08, Вашингтон
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