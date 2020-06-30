Армия и оружие

ИзвестияИзвестияПентагон прокомментировал обвинения в сговоре Москвы с «Талибаном»

Министерство обороны США не обладает фактами для признания достоверными утверждений о помощи России боевикам радикального движения «Талибан» (запрещена в РФ). Об этом говорится в распространенном в понедельник, 29 июня, заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.
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«К настоящему времени у Министерства обороны нет подтверждающих фактов для признания достоверными недавних утверждений, содержавшихся в открытых источниках», — говорится в пресс-релизе
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