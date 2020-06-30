с чего всё началось

Министерство обороны США не обладает фактами для признания достоверными утверждений о помощи России боевикам радикального движения «Талибан» (запрещена в РФ). Об этом говорится в распространенном в понедельник, 29 июня, заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

Пентагон прокомментировал обвинения в сговоре Москвы с «Талибаном»

Происшествия Давшую показания на Серебренникова попросили освободить от наказания Прокуратура попросила суд освободить от наказания бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, показания которой легли в основу приговора по делу режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила РБК пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина. 41

Общество Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне. 226

Политика Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом Помимо лидеров Германии и Великобритании агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьеры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон. 52

Политика Парламент Китая принял закон о нацбезопасности в Гонконге Законопроект о национальной безопасности в Гонконге одобрен высшим законодательным органом КНР — Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей. 3

Шоу-бизнес Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу. 92

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 30 июня. 23

Происшествия Экс-президента Киргизии Атамбаева перевели из СИЗО в больницу Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. 2

Авто Xiaomi занята разработкой автомобиля В Сети появилась информация о том, что китайский бренд Xiaomi занялся разработкой автомобиля. 1

Политика В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой. 447

Общество В Тульской области сняли ряд ограничений из-за коронавируса В понедельник, 29 июня, губернатор Тульской области Алексей Дюмин внёс изменения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области». 11