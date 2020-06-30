Армия и оружие
ИзвестияПентагон прокомментировал обвинения в сговоре Москвы с «Талибаном»
Министерство обороны США не обладает фактами для признания достоверными утверждений о помощи России боевикам радикального движения «Талибан» (запрещена в РФ). Об этом говорится в распространенном в понедельник, 29 июня, заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.
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с чего всё началось
«К настоящему времени у Министерства обороны нет подтверждающих фактов для признания достоверными недавних утверждений, содержавшихся в открытых источниках», — говорится в пресс-релизе.RT на русском00:17
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Названо число выявленных штаммов коронавируса в России
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Lenta.ru вчера в 20:26
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РБК вчера в 07:35
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Дочь Заворотнюк пострадала в московском салоне красоты
Дочь актрисы рассказала в Instagram, что захотела сменить прическу и отправилась в дорогой салон.
Evo-rus.com 01:12
Общество
В Белоруссии оценили возможные сроки открытия границы с Россией
Граница между Белоруссией и Россией, закрытая в марте из-за коронавируса, может быть открыта в конце июля — начале августа.
RT на русском вчера в 11:05
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
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Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений
У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне.
РБК вчера в 23:00
Политика
Лидеры России и Белоруссии откроют мемориал под Ржевом
Вести.Ru вчера в 23:05
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Общество
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости вчера в 02:45
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Пьянич поприветствовал болельщиков «Барселоны» на каталонском языке
Soccer.ru вчера в 20:31
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Суд продлил арест обвиняемому по делу о двойном убийстве Быкову
RT на русском вчера в 09:22
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
Политика
В США предложили выкупить С-400 у Турции
Документ позволяет Вашингтону купить у Анкары российские зенитные ракетные системы С-400.
BFM.ru вчера в 23:07
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У всего есть цена: быстрое перемещение в Cyberpunk 2077 стало бесплатным, но из игры вырезали метро
В интервью немецкому порталу GameStar дизайнер уровней Cyberpunk 2077 Майлз Тост (Miles Tost) рассказал, как за время разработки изменилась система быстрого перемещения в игре.
3DNews вчера в 11:15
Политика
Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом
Помимо лидеров Германии и Великобритании агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьеры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
Культура
Про жителя Абакана Дмитрия Чешева снимут кино
Новая Хакасия.Online вчера в 23:23
Здоровье
В Тульской области на коронавирус обследованы более 140 тысяч жителей
К 29 июня обследовано 140 тысяч человек.
Тульская пресса вчера в 15:34
Футбол
«Валенсия» уволила главного тренера Селадеса
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Политика
Парламент Китая принял закон о нацбезопасности в Гонконге
Законопроект о национальной безопасности в Гонконге одобрен высшим законодательным органом КНР — Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей.
Коммерсантъ вчера в 23:27
Культура
Подростки из Новгородской области написали книгу о школьной жизни
53 новости вчера в 18:20
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор вчера в 06:56
Происшествия
Факельное открытое горение ликвидировали в ангарах в Петербурге
Пожарные ликвидировали факельное открытое горение в металлических ангарах в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
ТАСС 01:30
Общество
Мишустин выделил банкам 22,5 млрд рублей на льготные автокредиты
Согласно документу, опубликованному на сайте кабинета министров, в целом на реализацию программы правительство выделило 22,5 млрд рублей.
Финансовая газета вчера в 05:27
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 30 июня.
RT на русском 01:18
Происшествия
Экс-президента Киргизии Атамбаева перевели из СИЗО в больницу
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов.
РИА Новости 00:27
Авто
Xiaomi занята разработкой автомобиля
В Сети появилась информация о том, что китайский бренд Xiaomi занялся разработкой автомобиля.
Letnews.ru вчера в 03:24
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
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Общество
В Тульской области сняли ряд ограничений из-за коронавируса
В понедельник, 29 июня, губернатор Тульской области Алексей Дюмин внёс изменения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
7 новостей вчера в 09:05
Политика
США ужесточили ограничения для экспорта в Россию
Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
Авто
Эксперты назвали автомобили с худшими двигателями
Новые автомобили вчера в 23:14