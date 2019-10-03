Армия и оружие
ИзвестияПентагон прокомментировал планы Турции начать операцию в Сирии
Министр обороны США Марк Эспер прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности страны начать военную операцию на севере Сирии. Его слова приводит в субботу, 5 октября, пресс-служба Пентагона.
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Как планы Анкары начать операцию в Сирии могут сказаться на американо-турецких отношениях
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Песков: Россия следит за заявлениями Анкары о возможной операции на севере Сирии
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