Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиПентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

Пентагон прилагает усилия к тому, чтобы сохранить отношения с Турцией на фоне заявлений ее руководства о возможном закрытии для США военных баз Инджирлик и Кюреджик, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
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Пентагон ответил слова Эрдогана о закрытии военных баз США

Газета.Ru01:55

В Пентагоне ответили на угрозы Эрдогана закрыть доступ на военные базы

РБКвчера в 20:25

Военный эксперт оценил реакцию США на слова Эрдогана о закрытии баз

RT на русском01:25

Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США

Lenta.ruвчера в 21:33

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

РИА Новостивчера в 21:21

Эксперт оценил реакцию США на угрозу закрытия баз в Турции

REGNUM02:28

В Пентагоне прокомментировали слова Эрдогана о возможном закрытии для США базы Инджирлик

ТАССвчера в 18:21
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Экономика

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Глава Mail.Ru Group заявил о риске для венчурного рынка из-за дела Nginx Генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев в интервью РБК (полная версия будет опубликована 16 декабря) прокомментировал обыски и претензии в отношении разработчика веб-сервера Nginx.
РБК вчера в 10:26
Общество

Путину показали новый «КамАЗ» будущего

В ходе визита на завод «КамАЗ» в Набережных Челнах президент России Владимир Путин оценил новейшие разработки компании, в том числе прототип нового полуавтономного грузовика Continent.
Автоновости дня 01:55
Культура

Во Франции умерла звезда фильмов «новой волны» актриса Анна Карина

Во Франции накануне на 80-м году жизни умерла от рака актриса Анна Карина, сообщает Le Monde.
Новая газета вчера в 06:38
Общество

Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой

Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
РБК вчера в 18:18
Политика

В Кремле рассказали об условии транзита газа через Украину

«Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа», — сказал представитель Кремля в программе «Большая игра» на Первом канале.
REGNUM 00:52
Общество

Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета

Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
BFM.ru вчера в 20:55
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора

Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Гузеева ответила оскорблением на обвинение в плохом отношении к людям

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева раскритиковала подписчицу за обвинения в её плохом отношении к простым людям в соцсети Instagram.
Московский Комсомолец вчера в 21:55
Общество

Кратковременное голодание приносит пользу человеку

Кратковременное голодание длительностью от 12 до 36 часов оказывает положительное влияние на здоровье человека.
Русская Планета 00:52
Политика

В Раде заявили, что на Украине русский язык «знают лучше» россиян

Жители Украины якобы знают русский язык лучше россиян, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрий Павленко в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 19:56
Музыка

Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube

Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
РИА Новости 14 декабря в 01:12
Политика

Россия вошла в тройку самых могущественных держав

Журнал U.S.News опубликовал рейтинг "самых могущественных стран". Первое место отдано США, передает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 23:48
Экономика

Лукашенко одобрил кредит на $500 млн от Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение в 2019 году внешнего государственного займа Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти $500 млн).
Газета.Ru 14 декабря в 03:37
Общество

Большинство россиян поддерживают закон о борьбе с семейным насилием

70% россиян считают необходимым принятие закона о профилактике домашнего насилия, следует из данных ВЦИОМа, с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 15:58
Технологии

Яндекс удешевит производство беспилотных автомобилей

Как стало известно, российская компания Яндекс разработала полноценный прототип лидара — самого дорого сенсора в беспилотных автомобилях, занимающегося сканированием пространства с помощью лазерных лучей — а также начала его тестирование.
Ferra вчера в 22:56
Политика

Зеленский совершит официальный визит в Азербайджан

Президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Азербайджан 16—17 декабря. Об этом сообщается на сайте главы Украины.
RT на русском 02:14
Политика

В Казахстане задумались о переименовании Алматы

В марте 2019 года Касым-Жомар Токаев подписал поправки в конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь прошлого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Известия вчера в 11:24
Общество

Forbes включил россиянку в число самых заметных новых миллиардеров

RT на русском 01:07
Общество

В Госдуме предложили расселять жителей аварийных домов по ипотеке

Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.
RT на русском вчера в 21:51
Происшествия

В Омске отчим и мать мальчика частично признали вину в пытках гречкой

РИА Новости 02:38
Культура

Онлайн-кинотеатр объяснил удаление серии «Эпидемии» о беспорядках

В онлайн-кинотеатре Premier объяснили удаление пятого эпизода сериала "Эпидемия", сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 02:25
Общество

Москвичам пообещали похолодание в конце недели

Похолодание придет в Москву в конце недели, сообщил и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Москва 24 01:48
Общество

Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой

Газета.Ru вчера в 21:53
Футбол

Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен

РИА Новости вчера в 16:43
Армия и оружие

Глава РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат»

Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" сможет нести боевые гиперзвуковые блоки нового поколения, рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 16:47
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка

Ранее Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка.
RT на русском 13 декабря в 01:24
Армия и оружие

В Сирии находятся несколько тысяч американских военных, заявил Асад

Президент Сирии Башар Асад считает, что в Сирии находятся несколько тысяч американских военных, а не сотни, как утверждают сами США, заявил он в интервью китайскому телеканалу Phoenix.
РИА Новости 02:20
Армия и оружие

Строительство подлодок с анаэробной установкой откладывается

Минобороны России пока не определило, на какую подлодку будет установлена первая воздухонезависимая установка (ВНЭУ), сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.
РИА Новости 02:07
Политика

Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Газета.Ru вчера в 20:22
Экономика

Минфин предложил установить минимальную доходность НПФ 6,7%

Минфин России хочет обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) обеспечивать минимальный доход своим клиентам по новому гарантированному пенсионному плану.
Коммерсантъ 00:38
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