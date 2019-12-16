Армия и оружие
РИА НовостиПентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Пентагон прилагает усилия к тому, чтобы сохранить отношения с Турцией на фоне заявлений ее руководства о возможном закрытии для США военных баз Инджирлик и Кюреджик, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
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Общество
Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой
Компания Nord Stream 2, которая выступает оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешения у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
Происшествия
В Омске начался суд над родителями, ставившими сына коленями на гречку
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi Note 10 поступил в продажу в России
Культура
Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»
Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
Футбол
Ван Боммель уволен с поста главного тренера ПСВ
ПСВ на официальном сайте объявил о завершении сотрудничества с главным тренером команды Марком ван Боммелем.
Политика
Максим Соколов может стать вице-губернатором Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской парламент предложение согласовать кандидатуру бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на должность вице-губернатора, курирующего вопросы транспортной инфраструктуры, инвест-политики и туризма, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Политика
В Совфеде оценили место России в рейтинге могущественных стран
Вхождение России в тройку самых могущественных стран мира в рейтинге американского журнала вполне естественно, считает член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
Политика
Глава МИД Украины назвал Минские соглашения нереальными
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не собирается переписывать Минские соглашения, напротив, речь идет только об их адаптации.
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу в московском метро
В московском метро 23-летний мужчина открыл стрельбу на станции "Косино".
Здоровье
«Не менее опасна, чем рак мозга». Как вовремя заметить меланому
Ежегодно в России диагностируется до девяти тысяч заболеваний меланомой — наиболее распространенной злокачественной опухолью кожи.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк в 2015 году совершала паломничество в Иерусалим
Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, как выяснилось, в 2015 году посетила Иерусалим с паломнической миссией.
Происшествия
Полиция потеряла «самую красивую наркоманку России»
Героиня статьи «Героин — собственность модели» Анна Глазова, которую прозвали самой красивой наркоманкой России, скрылась от органов правосудия в неизвестном направлении.
Общество
Якубович прокомментировал инцидент с ошибкой в слове на «Поле чудес»
Инцидент с допущенной в слове на «Поле чудес» ошибкой пришлось прокомментировать ведущему программы Леониду Якубовичу.
Общество
Синоптики предупредили об отсутствии снега в Москве до конца декабря
«К сожалению, образования снежного покрова москвичам пока ждать не стоит, так как осадки будут небольшие и закончатся до того, как температура опустится ниже нуля», — объяснил синоптик 16 декабря РБК.
Общество
Путин расширил территорию налога для самозанятых
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий эксперимент по налогу для самозанятых граждан еще на 19 регионов страны.
Баскетбол
Джеймс и Дэвис установили рекорд НБА
Как сообщает пресс-служба НБА Леброн Джеймс и Энтони Дэвис побили рекорд НБА, набрав по 400 и более очков (Джеймс — 403, Дэвис — 401) за 15 стартовых игр сезона, будучи партнёрами по команде.
Общество
Роскачество нашло пестициды в двух марках чая
Роскачество выявило вредные вещества в чае двух марок.
Гаджеты
Tencent представила электронную книгу Pocket Reader II
В Китае официально представили компактную электронную книгу Tencent Pocket Reader II.
Экономика
Компании предупредили Медведева о риске замедления цифровой экономики
В начале декабря «Ведомости» сообщили, что Медведев поручил Дворковичу и Акимову проработать и доложить предложения о создании в технопарке «Сколково» государственного интегратора, который будет создавать комплексные отраслевые ИТ-решения и продвигать их среди заказчиков.
Футбол
«Ливерпуль», «Барселона» и «Реал» узнают соперников по Лиге чемпионов
Сеяные Несеяные ПСЖ (Франция) Реал (Испания) Бавария (Германия) Тоттенхэм (Англия) Манчестер Сити (Англия) Аталанта (Италия) Ювентус (Италия) Атлетико (Испания) Ливерпуль (Англия) Наполи (Италия) Барселона (Испания) Боруссия (Дортмунд, Германия) РБ Лейпциг (Германия) Лион (Франция) Валенсия (Испания) Челси (Англия) Сеяные команды ответный матч 1/8 финала проведут на своём поле.
Музыка
Мазаев назвал первый концерт Носкова после инсульта жалким зрелищем
Жалким зрелищем назвал концерт Николая Носкова от 9 декабря Сергей Мазаев. Свое мнение музыкант высказал в передаче «Ты не поверишь!».
Общество
Немецкий железнодорожный концерн высказал упреки Грете Тунберг
Германскому железнодорожному оператору Deutsche Bahn пришлось вступать в переписку с экоактивисткой Гретой Тунберг и опровергать ее пост в Twitter.
Футбол
Клуб Бекхэма хочет купить двух игроков «Зенита»
Ранее ГЛАС сообщал о том, что клуб Бекхэма хочет купить обладателя Золотого мяча.
Общество
Определены регионы для вывоза московского мусора
Авто
Honda представит в России обновленный CR-V
Общество
Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой
Политика
В Кремле рассказали об условии транзита газа через Украину
«Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа», — сказал представитель Кремля в программе «Большая игра» на Первом канале.