Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиПентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

Пентагон прилагает усилия к тому, чтобы сохранить отношения с Турцией на фоне заявлений ее руководства о возможном закрытии для США военных баз Инджирлик и Кюреджик, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
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Маневры вокруг С-400: как российский «Ворчун» Эрдогана с США поссорил

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Пентагон ответил слова Эрдогана о закрытии военных баз США

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Nord Stream 2 попросила разрешения строить трубопровод зимой

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Зеленский посетил концерт студии «Квартал 95»

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на концерте студии «Квартал 95», руководителем которой он был ранее, сообщил 15 декабря телеканал 112.ua.
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Глава МИД Украины назвал Минские соглашения нереальными

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не собирается переписывать Минские соглашения, напротив, речь идет только об их адаптации.
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«Не менее опасна, чем рак мозга». Как вовремя заметить меланому

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Как сообщает пресс-служба НБА Леброн Джеймс и Энтони Дэвис побили рекорд НБА, набрав по 400 и более очков (Джеймс — 403, Дэвис — 401) за 15 стартовых игр сезона, будучи партнёрами по команде.
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В начале декабря «Ведомости» сообщили, что Медведев поручил Дворковичу и Акимову проработать и доложить предложения о создании в технопарке «Сколково» государственного интегратора, который будет создавать комплексные отраслевые ИТ-решения и продвигать их среди заказчиков.
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Мазаев назвал первый концерт Носкова после инсульта жалким зрелищем

Жалким зрелищем назвал концерт Николая Носкова от 9 декабря Сергей Мазаев. Свое мнение музыкант высказал в передаче «Ты не поверишь!».
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«Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа», — сказал представитель Кремля в программе «Большая игра» на Первом канале.
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