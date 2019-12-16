Армия и оружие
РИА НовостиПентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть для американских военных базы Инджирлик и Кюреджик в ответ на санкции США.
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Общество
Вассерман поддержал Якубовича: ошибки на «Поле чудес» не было
Публика возмущается: в передаче «Поле чудес» прошла серьезная ошибка, а участника, угадавшего слово с ошибкой, все равно признали победителем.
Политика
Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года
Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира по итогам уходящего года.
Общество
«Ъ»: Rambler требует взыскать с Twitch 180 млрд рублей
Как пояснил изданию источник, сумма в 180 млрд рублей образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на Twitch трансляций Английской премьер-лиги - 36 тыс. - на максимальную сумму компенсации в 5 млн рублей.
Политика
Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой
Компания Nord Stream 2, которая является оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешение у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
Политика
В Казахстане задумались о переименовании Алматы
В марте 2019 года Касым-Жомар Токаев подписал поправки в конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь прошлого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Политика
Эрдоган пригрозил признать геноцид индейцев в США
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала A Haber допустил, что Анкара может признать геноцид индейцев в США в ответ на резолюцию сената США, которая признаёт геноцид армян в Османской империи.
Здоровье
Умер еще один ребенок, ждавший операции у трансплантолога Каабака
Трансплантолог Каабак ранее был уволен из НМИЦ, где проводил пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, но не используемой больше никем в России.
Биатлон
Сборная России по биатлону стала шестой в эстафете на этапе Кубка мира
Мужская эстафета стала заключительной гонкой второго этапа Кубка мира по биатлону. В Хохфильцене сборная России завоевала четыре медали.
Культура
«Квартал 95» напомнил Зеленскому о выполнении обещаний
На концерте юмористической студии «Квартал 95», который посетил Владимир Зеленский, актеры исполнили песню о том, что никто из обвиняемых в коррупции до сих пор не осужден.
Здоровье
Росконтроль назвал опасные для здоровья конфеты-батончики
Эксперты Росконтроля провели анализ самых популярных конфет-батончиков торговых марок Confashion, «Рот Фронт», «Ваш выбор / Родные напевы», «Кондитерская фабрика Пермская» и «Ореховая роща».
Общество
Минфин запретит обналичивать замороженные пенсионные накопления
Проект новой накопительной пенсионной системы, получившей название гарантированный пенсионный план (ГПП), после завершения публичного обсуждения будет скорректирован.
Армия и оружие
Глава РВСН: в США испытают две запрещенные ДРСМД ракеты
Соединенные Штаты планируют испытать запрещенное Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД) вооружение.
Происшествия
В Москве полицейские застрелили напавшего с ножом на мать мужчину
В Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать.
Технологии
Со дна Черного моря поднимают бомбардировщик времен ВОВ: эксклюзивные кадры
Советский пикирующий бомбардировщик поднимают со дна Черного моря в эти минуты специалисты экспедиции подводных работ особого назначения.
Здоровье
Жители Хабаровского края стали активнее проходить медосмотры
За 2018 год всего у граждан в Хабаровском крае было выявлено 190 тысяч заболеваний.
Здоровье
Врач рассказал о пользе кратковременного голодания
Эксперт рассказал и про наиболее популярные схемы краткосрочного голодания.
Кино
Актер Анатолий Васильев вернется в седьмой сезон сериала «Сваты»
Актер Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты». Зрители смогут увидеть его в седьмом сезоне.
Общество
Названы самые востребованные профессии в России в 2020 году
Эксперты сервиса по подбору персонала «Работа.ру» назвали самые востребованные массовые и узкоспециализированные профессии в России в 2020 году.
Политика
Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей
Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Политика
Песков рассказал об условии транзита газа через Украину
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в интервью программы "Большая игра" об условиях транзите газа через Украину.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит впервые показал сына
Турецкий актер и манекенщик Бурак Озчивит в апреле этого года стал отцом. Фахрие Эвджен родила супругу мальчика, которого назвали Караном.
Общество
В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
Депутат Государственной Думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
Космос
Adidas первой протестирует обувь в космосе
Adidas может использовать полученные данные для изменения покрытия мяча или текстуры материалов, из которых он сделан, отмечает CNN.
Армия и оружие
Воздушную дуэль истребителей МиГ-31БМ над Тихим океаном сняли на видео
Опубликовано видео учений модернизированных высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота над акваторией океана.
Здоровье
Новейший Центр ядерной медицины открыли в Новосибирске
В Новосибирске на улице Бориса Богаткова открылся Центр ядерной медицины Медицинского института им. Сергея Березина.
Здоровье
«Принтер — с директора, кулер — с родителей»: что можно требовать в школе, а чего нельзя
Родители школьников не должны сдавать деньги на туалетную бумагу и мыло, покупать принтер в каждый класс.
Экономика
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6,25% годовых
На предыдущем заседании 25 октября Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 б.п. - до 6,5% годовых.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк в 2015 году совершала паломничество в Иерусалим
Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, как выяснилось, в 2015 году посетила Иерусалим с паломнической миссией.