Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиПентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть для американских военных базы Инджирлик и Кюреджик в ответ на санкции США.
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Главные новости к утру 16 декабря

Коммерсантъ23:01

Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США

Lenta.ru21:33

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

РИА Новости21:21

В Пентагоне ответили на угрозы Эрдогана закрыть доступ на военные базы

РБК20:25

В США рассказали о режиме использования военных баз в Турции

Известия19:24

Пентагон оценил слова Эрдогана о закрытии баз для США из-за санкций

RT на русском18:37

В Пентагоне прокомментировали слова Эрдогана о возможном закрытии для США базы Инджирлик

ТАСС18:21
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Общество

Вассерман поддержал Якубовича: ошибки на «Поле чудес» не было

Публика возмущается: в передаче «Поле чудес» прошла серьезная ошибка, а участника, угадавшего слово с ошибкой, все равно признали победителем.
Рамблер 08:32
Политика

Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года

Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира по итогам уходящего года.
Российская газета 22:32
Общество

«Ъ»: Rambler требует взыскать с Twitch 180 млрд рублей

Как пояснил изданию источник, сумма в 180 млрд рублей образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на Twitch трансляций Английской премьер-лиги - 36 тыс. - на максимальную сумму компенсации в 5 млн рублей.
ТАСС 21:07
Политика

Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой

Компания Nord Stream 2, которая является оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешение у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
РБК 18:18
Политика

В Казахстане задумались о переименовании Алматы

В марте 2019 года Касым-Жомар Токаев подписал поправки в конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь прошлого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Известия 11:24
Политика

Эрдоган пригрозил признать геноцид индейцев в США

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала A Haber допустил, что Анкара может признать геноцид индейцев в США в ответ на резолюцию сената США, которая признаёт геноцид армян в Османской империи.
RT на русском 17:20
Здоровье

Умер еще один ребенок, ждавший операции у трансплантолога Каабака

Трансплантолог Каабак ранее был уволен из НМИЦ, где проводил пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, но не используемой больше никем в России.
Интерфакс - Россия 13 декабря в 04:22
Биатлон

Сборная России по биатлону стала шестой в эстафете на этапе Кубка мира

Мужская эстафета стала заключительной гонкой второго этапа Кубка мира по биатлону. В Хохфильцене сборная России завоевала четыре медали.
РБК 10:29
Культура

«Квартал 95» напомнил Зеленскому о выполнении обещаний

На концерте юмористической студии «Квартал 95», который посетил Владимир Зеленский, актеры исполнили песню о том, что никто из обвиняемых в коррупции до сих пор не осужден.
Пятый канал 23:10
Здоровье

Росконтроль назвал опасные для здоровья конфеты-батончики

Эксперты Росконтроля провели анализ самых популярных конфет-батончиков торговых марок Confashion, «Рот Фронт», «Ваш выбор / Родные напевы», «Кондитерская фабрика Пермская» и «Ореховая роща».
Live24 23:09
Общество

Минфин запретит обналичивать замороженные пенсионные накопления

Проект новой накопительной пенсионной системы, получившей название гарантированный пенсионный план (ГПП), после завершения публичного обсуждения будет скорректирован.
Ридус вчера в 09:58
Армия и оружие

Глава РВСН: в США испытают две запрещенные ДРСМД ракеты

Соединенные Штаты планируют испытать запрещенное Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД) вооружение.
ТК Звезда 17:37
Происшествия

В Москве полицейские застрелили напавшего с ножом на мать мужчину

В Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать.
Известия 11:01
Технологии

Со дна Черного моря поднимают бомбардировщик времен ВОВ: эксклюзивные кадры

Советский пикирующий бомбардировщик поднимают со дна Черного моря в эти минуты специалисты экспедиции подводных работ особого назначения.
ТК Звезда 19:34
Здоровье

Жители Хабаровского края стали активнее проходить медосмотры

За 2018 год всего у граждан в Хабаровском крае было выявлено 190 тысяч заболеваний.
AmurMedia.ru 23:30
Здоровье

Врач рассказал о пользе кратковременного голодания

Эксперт рассказал и про наиболее популярные схемы краткосрочного голодания.
RT на русском 22:07
Общество

Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров

РБК 22:55
Кино

Актер Анатолий Васильев вернется в седьмой сезон сериала «Сваты»

Актер Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты». Зрители смогут увидеть его в седьмом сезоне.
Peterburg2.ru 14:27
Общество

Названы самые востребованные профессии в России в 2020 году

Эксперты сервиса по подбору персонала «Работа.ру» назвали самые востребованные массовые и узкоспециализированные профессии в России в 2020 году.
RT на русском 23:18
Политика

Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Газета.Ru 20:22
Политика

Песков рассказал об условии транзита газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в интервью программы "Большая игра" об условиях транзите газа через Украину.
Газета.Ru 12:09
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит впервые показал сына

Турецкий актер и манекенщик Бурак Озчивит в апреле этого года стал отцом. Фахрие Эвджен родила супругу мальчика, которого назвали Караном.
StarHit.ru вчера в 21:00
Общество

В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки

Депутат Государственной Думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
РИА Новости 22:27
Космос

Adidas первой протестирует обувь в космосе

Adidas может использовать полученные данные для изменения покрытия мяча или текстуры материалов, из которых он сделан, отмечает CNN.
Forbes 10 декабря в 19:02
Армия и оружие

Воздушную дуэль истребителей МиГ-31БМ над Тихим океаном сняли на видео

Опубликовано видео учений модернизированных высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота над акваторией океана.
Известия 22:15
Здоровье

Новейший Центр ядерной медицины открыли в Новосибирске

В Новосибирске на улице Бориса Богаткова открылся Центр ядерной медицины Медицинского института им. Сергея Березина.
Байкал24 11:44
Здоровье

«Принтер — с директора, кулер — с родителей»: что можно требовать в школе, а чего нельзя

Родители школьников не должны сдавать деньги на туалетную бумагу и мыло, покупать принтер в каждый класс.
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В Испании остановили матч из-за оскорблений фанатами украинца

Известия 21:12
Экономика

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6,25% годовых

На предыдущем заседании 25 октября Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 б.п. - до 6,5% годовых.
Интерфакс 13 декабря в 05:41
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в 2015 году совершала паломничество в Иерусалим

Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, как выяснилось, в 2015 году посетила Иерусалим с паломнической миссией.
Дни24 вчера в 00:20
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