Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть для американских военных базы Инджирлик и Кюреджик в ответ на санкции США.

Общество «Ъ»: Rambler требует взыскать с Twitch 180 млрд рублей Как пояснил изданию источник, сумма в 180 млрд рублей образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на Twitch трансляций Английской премьер-лиги - 36 тыс. - на максимальную сумму компенсации в 5 млн рублей.

Политика Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой Компания Nord Stream 2, которая является оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешение у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.

Политика В Казахстане задумались о переименовании Алматы В марте 2019 года Касым-Жомар Токаев подписал поправки в конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь прошлого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Политика Эрдоган пригрозил признать геноцид индейцев в США Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала A Haber допустил, что Анкара может признать геноцид индейцев в США в ответ на резолюцию сената США, которая признаёт геноцид армян в Османской империи.

Здоровье Умер еще один ребенок, ждавший операции у трансплантолога Каабака Трансплантолог Каабак ранее был уволен из НМИЦ, где проводил пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, но не используемой больше никем в России.

Культура «Квартал 95» напомнил Зеленскому о выполнении обещаний На концерте юмористической студии «Квартал 95», который посетил Владимир Зеленский, актеры исполнили песню о том, что никто из обвиняемых в коррупции до сих пор не осужден.

Общество Минфин запретит обналичивать замороженные пенсионные накопления Проект новой накопительной пенсионной системы, получившей название гарантированный пенсионный план (ГПП), после завершения публичного обсуждения будет скорректирован.

Политика Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".

Общество В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки Депутат Государственной Думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.

Космос Adidas первой протестирует обувь в космосе Adidas может использовать полученные данные для изменения покрытия мяча или текстуры материалов, из которых он сделан, отмечает CNN.