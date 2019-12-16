Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиПентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

Пентагон прилагает усилия к тому, чтобы сохранить отношения с Турцией на фоне заявлений ее руководства о возможном закрытии для США военных баз Инджирлик и Кюреджик, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
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Главные новости к утру 16 декабря

Коммерсантъвчера в 23:01

Пентагон оценил слова Эрдогана о закрытии баз для США из-за санкций

RT на русскомвчера в 18:37

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

РИА Новостивчера в 21:21

В Пентагоне ответили на угрозы Эрдогана закрыть доступ на военные базы

РБКвчера в 20:25

В США рассказали о режиме использования военных баз в Турции

Известиявчера в 19:24

Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США

Lenta.ruвчера в 21:33

В Пентагоне прокомментировали слова Эрдогана о возможном закрытии для США базы Инджирлик

ТАССвчера в 18:21
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Футбол

Зозуля плакал в раздевалке из-за оскорблений фанатов «Райо Вальекано»

РИА Новости 00:50
Политика

На Сахалине ответили на заявления о передаче Курил Японии

РИА Новости вчера в 19:49
Гаджеты

Владельцы бюджетных смартфонов не смогут запустить WhatsApp с 1 января

Как сообщили в компании Facebook, которая является владельцем приложения, с 2020 года прекращается поддержка WhatsApp на устаревших версиях Android и iOS и Windows Phone.
Вести ФМ вчера в 12:25
Космос

Стартовый комплекс для сверхтяжелой ракеты начнут строить на Восточном

Определена дата строительства стартового комплекса для ракеты сверхтяжелого класса на космодроме Восточный.
РЕН ТВ 00:15
Политика

Американский журнал составил рейтинг самых могущественных стран

Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира". Рейтинг опубликован в журнале U.S.News.
РИА Новости вчера в 22:30
Политика

Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Газета.Ru вчера в 20:22
Политика

В Кремле рассказали об условии транзита газа через Украину

«Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа», — сказал представитель Кремля в программе «Большая игра» на Первом канале.
REGNUM 00:52
Политика

Сокуров ответил Кадырову на обвинения в национализме

Мнения главы Чечни кинодеятель не спрашивал. Так ответил Сокуров на обвинения Кадырова в национализме в эфире телеканала «Дождь».
REGNUM 00:58
Гаджеты

Zhaoxin готовит 7-нанометровые процессоры KX-7000 на архитектуре x86

Были презентованы модели KaiXian KX-6000 для компьютеров и мобильных устройств, а также KaisHeng-30000 для серверов.
Игромания.ру 13 декабря в 02:16
Общество

Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета

Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
BFM.ru вчера в 20:55
Политика

Власти Казахстана прокомментировали идею о переименовании Алматы

Власти Казахстана прокомментировали слова писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова о том, что президент республики Касым-Жомарт Токаев якобы поддерживает идею переименования Алматы в Алма-Ату.
Газета.Ru вчера в 22:12
Общество

В Волгоградской области учительница отрезала чёлку ученику

Учитель русского языка, отрезавшая ученику чёлку, отстранена от работы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора школы Лидию Авдощенко.
Life.ru вчера в 14:27
Политика

Трутнев представил в Еврейской автономной области нового главу региона

Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев представил врио главы Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислава Гольдштейна органам госвласти и депутатам заксобрания региона.
Парламентская газета 00:40
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Lenta.ru вчера в 11:44
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева поддержала хоккеиста, укравшего дочерей у бывшей жены

Ведущая Лера Кудрявцева опубликовала пост в защиту хоккеиста Никиты Зайцева.
ИнфоСМИ вчера в 11:44
Общество

В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой

ТАСС вчера в 01:28
Общество

30 лет назад в Румынии начались волнения, переросшие в революцию

30 лет назад в румынском городе Тимишоара власти попытались задержать популярного священнослужителя, что в конечном итоге обернулось революцией против режима Николае Чаушеску.
Газета.Ru 00:47
Шоу-бизнес

Вера Брежнева поделилась редкими фото подросшей дочери Сары

На своей странице в соцсети Instagram 37-летняя звезда поделилась редкими снимками своей наследницы Сары, которой 14 декабря исполнилось 10 лет.
MedikForum.ru вчера в 13:58
Наука

«Естественная» продолжительность жизни человека составляет 38 лет

Ugpressa.ru 13 декабря в 14:21
Хоккей

Юниорская сборная России впервые выиграла Мировой кубок вызова

Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) во втором овертайме переиграла команду "Канада-Восток" и стала победителем Мирового кубка вызова, который проходил в Канаде.
РИА Новости вчера в 23:21
Общество

Россиянка вошла в список самых заметных новых миллиардеров в мире

Lenta.ru 00:56
Политика

В Кремле рассказали о прервавшем разговор Путина и Зеленского Макроне

Компания вчера в 04:29
Общество

Экс-доцент СПбГУ сообщил о взаимоотношениях с убитой девушкой

РБК вчера в 22:28
Гаджеты

Amazfit перестанут быть только умными часами и фитнес-трекерами

В этом году Huami представила семь новых носимых устройств под брендом Amazfit – это или умные часы, или фитнес-трекеры.
iXBT.com вчера в 13:42
Происшествия

Найден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»

Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
BFM.ru 13 декабря в 07:26
Энергетика

Цены на нефть снижаются в понедельник утром

По данным торгов, к 06.20 утра по московскому времени цены на нефть североморского сорта Bent снижались на 0,34%, до 65 долларов за баррель.
Московский Комсомолец вчера в 22:23
Общество

Роскачество обнаружило пестициды в органических продуктах

Роскачество выявило среди продуктов, промаркированных как органические, не соответствующие требованиям.
РБК 00:00
Хоккей

Сборная России одолела Финляндию в матче Кубка Первого канала

Сборная России по хоккею переиграла команду Финляндии в матче Кубка Первого канала со счетом 2-0.
NewInform вчера в 10:25
Общество

Связанная c Rambler компания потребовала заблокировать Twitch

Авторы иска требуют заблокировать принадлежащий Amazon видеостриминговый сервис и выплатить компенсацию в размере ₽180,345 млрд, сообщает «Коммерсантъ».
РБК вчера в 18:41
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде после Нового года

Прогнозируется, что осадков в январе выпадет выше нормы.
АБН вчера в 23:04
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