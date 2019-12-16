Армия и оружие
РИА НовостиПентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Пентагон прилагает усилия к тому, чтобы сохранить отношения с Турцией на фоне заявлений ее руководства о возможном закрытии для США военных баз Инджирлик и Кюреджик, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
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Политика
На Сахалине ответили на заявления о передаче Курил Японии
Гаджеты
Владельцы бюджетных смартфонов не смогут запустить WhatsApp с 1 января
Как сообщили в компании Facebook, которая является владельцем приложения, с 2020 года прекращается поддержка WhatsApp на устаревших версиях Android и iOS и Windows Phone.
Космос
Стартовый комплекс для сверхтяжелой ракеты начнут строить на Восточном
Определена дата строительства стартового комплекса для ракеты сверхтяжелого класса на космодроме Восточный.
Политика
Американский журнал составил рейтинг самых могущественных стран
Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира". Рейтинг опубликован в журнале U.S.News.
Политика
Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей
Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Политика
В Кремле рассказали об условии транзита газа через Украину
«Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа», — сказал представитель Кремля в программе «Большая игра» на Первом канале.
Политика
Сокуров ответил Кадырову на обвинения в национализме
Мнения главы Чечни кинодеятель не спрашивал. Так ответил Сокуров на обвинения Кадырова в национализме в эфире телеканала «Дождь».
Гаджеты
Zhaoxin готовит 7-нанометровые процессоры KX-7000 на архитектуре x86
Были презентованы модели KaiXian KX-6000 для компьютеров и мобильных устройств, а также KaisHeng-30000 для серверов.
Общество
Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета
Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
Политика
Власти Казахстана прокомментировали идею о переименовании Алматы
Власти Казахстана прокомментировали слова писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова о том, что президент республики Касым-Жомарт Токаев якобы поддерживает идею переименования Алматы в Алма-Ату.
Общество
В Волгоградской области учительница отрезала чёлку ученику
Учитель русского языка, отрезавшая ученику чёлку, отстранена от работы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора школы Лидию Авдощенко.
Политика
Трутнев представил в Еврейской автономной области нового главу региона
Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев представил врио главы Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислава Гольдштейна органам госвласти и депутатам заксобрания региона.
Происшествия
Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком
Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева поддержала хоккеиста, укравшего дочерей у бывшей жены
Ведущая Лера Кудрявцева опубликовала пост в защиту хоккеиста Никиты Зайцева.
Общество
В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой
Общество
30 лет назад в Румынии начались волнения, переросшие в революцию
30 лет назад в румынском городе Тимишоара власти попытались задержать популярного священнослужителя, что в конечном итоге обернулось революцией против режима Николае Чаушеску.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева поделилась редкими фото подросшей дочери Сары
На своей странице в соцсети Instagram 37-летняя звезда поделилась редкими снимками своей наследницы Сары, которой 14 декабря исполнилось 10 лет.
Наука
«Естественная» продолжительность жизни человека составляет 38 лет
Хоккей
Юниорская сборная России впервые выиграла Мировой кубок вызова
Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) во втором овертайме переиграла команду "Канада-Восток" и стала победителем Мирового кубка вызова, который проходил в Канаде.
Политика
В Кремле рассказали о прервавшем разговор Путина и Зеленского Макроне
Гаджеты
Amazfit перестанут быть только умными часами и фитнес-трекерами
В этом году Huami представила семь новых носимых устройств под брендом Amazfit – это или умные часы, или фитнес-трекеры.
Происшествия
Найден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»
Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
Энергетика
Цены на нефть снижаются в понедельник утром
По данным торгов, к 06.20 утра по московскому времени цены на нефть североморского сорта Bent снижались на 0,34%, до 65 долларов за баррель.
Общество
Роскачество обнаружило пестициды в органических продуктах
Роскачество выявило среди продуктов, промаркированных как органические, не соответствующие требованиям.
Хоккей
Сборная России одолела Финляндию в матче Кубка Первого канала
Сборная России по хоккею переиграла команду Финляндии в матче Кубка Первого канала со счетом 2-0.
Общество
Связанная c Rambler компания потребовала заблокировать Twitch
Авторы иска требуют заблокировать принадлежащий Amazon видеостриминговый сервис и выплатить компенсацию в размере ₽180,345 млрд, сообщает «Коммерсантъ».
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде после Нового года
Прогнозируется, что осадков в январе выпадет выше нормы.