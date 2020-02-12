Армия и оружие

ИзвестияИзвестияПентагон раскрыл данные об усилении активности ВМФ России

Министерство обороны США обнародовало карту, на которой отмечены зоны повышенной активности Военно-морского флота (ВМФ) России и Китая. Документ был опубликован в рамках подготовки военного бюджета США, сообщает The Drive.
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СМИ: в Пентагоне раскрыли данные об усилении активности ВМФ России

РИА Новости18:09

The Drive (США): новая карта Пентагона демонстрирует огромные масштабы вызывающих тревогу морских операций Китая и России (The Drive)

ИноСМИ04:02

Новая карта Пентагона говорит о наращивании мощи России и Китая

Политическая Экспертиза06:45

Пентагон показал на карте огромные масштабы военных операций России и Китая

Евразия Daily07:18

Пентагон увидел «усиление активности» ВМФ России

ФАН20:30

Пентагон обеспокоен усилением активности ВМФ России и ВКС Китая

РЕН ТВ18:56

В Пентагоне увидели угрозу в возросшей интенсивности морских операций России

Взгляд.ру13:20
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Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт в будний день - Кремль объявит его выходным, сообщает 11 февраля РБК.
Чита.Ру 20:11
Экономика

ВТБ и Альфа-банк снизили ставки по ипотеке ниже 8% после решения ЦБ

Для клиентов, чей первоначальный взнос при оформлении кредита на покупку жилья составит от 50%, доступна ипотека под 7,9%, сообщили в банке.
РБК 01:44
Общество

Немецкая медсестра сравнила врачей в России и Германии

Немецкий врач Мария Герлиц после работы в одной из нижегородских больниц рассказала, чем врачи в России отличаются от своих коллег из Германии.
iReactor 21:01
Экономика

Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.
Газета.Ru 04:51
Гаджеты

AMD представила видеокарты Radeon Pro W5500 и Radeon Pro W5500M

Radeon Pro W5500 станет доступна для покупки уже в феврале. Эту видеокарту будут предлагать за 399 долларов.
Astera 15:13
Политика

Зеленский призвал разработать программу украинизации молодежи Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, живущей на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, возможностями получения украинского паспорта и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы.
Интерфакс 15:08
Армия и оружие

Турция заявила о «нейтрализации» еще 51 сирийского военного в Идлибе

В Министерстве обороны Турции сообщили о "нейтрализации" еще 51 сирийского военного в Идлибе.
РИА Новости 12:17
Кино

Стали известны победители премии «Оскар»

Лидером по числу упоминаний стал фильм «Джокер», который был заявлен в 11 номинациях, в том числе «лучший фильм», «лучший режиссер» (Тодд Филлипс) и «лучший исполнитель главной роли» (Хоакин Феникс).
ИА Порт Амур вчера в 03:56
Музыка

Писательница Ницой раскритиковала жюри отборочного тура Евровидения

Скандальная украинская писательница Лариса Ницой обругала участников и жюри национального отбора на музыкальный конкурс Евровидение из-за русского языка.
iReactor вчера в 23:07
Культура

Собчак ответила зрителям на критику своего нового шоу «Док-Ток»

Народные новости 14:51
Происшествия

Вылетевший в Москву самолет S7 вернулся в Новосибирск

Самолет авиакомпании S7, вылетевший в Москву, вернулся в новосибирский аэропорт Толмачево. Об этом сообщает портал NGS.RU.
РБК вчера в 22:42
Экономика

Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»

На встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле глава "Роснефти" Игорь Сечин представил проект "Восток Ойл", который может стать крупнейшим и наиболее перспективным проектом в мировой нефтегазовой отрасли.
Газета.Ru 10:21
Космос

Запуск следующего спутника «Метеор-М» с Восточного отложили на год

Известия 21:24
Авто

КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины

Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.
МИР 24 вчера в 10:25
Общество

Археологи сделали «ужасающее» открытие в пещере Испании

В одной из пещер, расположенных в районе испанского городка Уэска, археологи обнаружили останки девяти человек.
7 регион 13:14
Происшествия

Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина

Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Газета.Ru 08:59
Авто

Эксперты назвали 8 признаков того, что автомобиль не продастся

Зачастую вопрос скорости продаж упирается только в цену — продать можно и битую машину, назначив за нее адекватную стоимость.
SpeedMe вчера в 23:59
Общество

В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»

Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
REGNUM вчера в 10:50
Политика

В МИД России сочли действия Киева угрозой «нормандскому саммиту»

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что заявления Киева и степень выполнения им «Парижского пакета» договоренностей по урегулированию украинского кризиса ставят под вопрос возможность новой встречи лидеров «нормандского формата» в апреле этого года.
Страна Советов on-line 03:42
Армия и оружие

Россия разрабатывает оружие против гиперзвуковых ракет

Известия 17:17
Общество

Вассерман призвал не увольнять хохочущую над льготами ведущую ВГТРК

Со смеявшейся над льготами ведущей новостей руководство регионального филиала ВГТРК провело беседу, но решение о дальнейшей ее судьбе на телеканале еще не принято.
ФАН 07:57
Технологии

Операторы сообщили результаты тестирования «суверенного Рунета»

Напомним, что в законе «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» с недавних пор появились поправки, которые еще называют "законом о суверенном Рунете", они вступили в силу 01.11.2019 года.
ГЛАС.RU вчера в 09:28
Интернет

Telegram позволил создавать сайты на базе TON

Технически новинка является сервисом создания обычных сайтов, но с доступом через пространство TON.
OAnews 09 февраля в 21:01
Общество

Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере снова увеличилось

Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии увеличилось до 175 человек.
Lenta.ru 19:24
Политика

В Раде рассказали об идеологической ловушке, в которую попал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский попался в идеологическую ловушку, решив признать советское руководство, наряду с немецким, ответственным за начало Второй мировой войны.
РИА Новости 20:14
Общество

Посол Китая в США опроверг связь коронавируса с военными разработками

Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал бредом слухи о том, что новый коронавирус является биологическим оружием.
Страна Советов on-line вчера в 04:21
Общество

«Газпром» назвал сроки запуска «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» запустят в конце 2020 года, следует из презентации компании, подготовленной к Дню инвестора.
РБК 11:49
Общество

Полиция начала проверку в отношении Водонаевой

Полиция начала доследственную проверку в отношении телеведущей Алены Водонаевой из-за ее призыва «не рожать рабов этому государству».
Lenta.ru вчера в 15:10
Хоккей

Бучневич сделал 21-й ассист в матче «Виннипег» — «Рейнджерс»

В Виннипеге (Канада) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Виннипег Джетс» и «Нью-Йорк Рейнджерс».
Чемпионат 21:04
Гаджеты

На чехлы для неанонсированного iPhone SE 2 уже открыт приём заказов

3DNews 04:45
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