Армия и оружие

ИзвестияИзвестияПентагон раскрыл данные об усилении активности ВМФ России

Министерство обороны США обнародовало карту, на которой отмечены зоны повышенной активности Военно-морского флота (ВМФ) России и Китая. Документ был опубликован в рамках подготовки военного бюджета США, сообщает The Drive.
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 23:08, Ашберн
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