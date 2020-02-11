с чего всё началось

Министерство обороны США обнародовало карту, на которой отмечены зоны повышенной активности Военно-морского флота (ВМФ) России и Китая. Документ был опубликован в рамках подготовки военного бюджета США, сообщает The Drive.

Происшествия Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.

Армия и оружие Турция сообщила о «нейтрализации» более сотни сирийских военных На прошлой неделе в ответ на гибель восьмерых турецких военнослужащих Анкара нанесла удар по сирийской армии — по турецким оценкам, погибли более 70 сирийцев; по сирийским, ранены менее десяти человек.

Общество В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.

Политика Зеленский анонсировал программу по украинизации молодежи Донбасса Ранее 11 февраля помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский искренне хочет урегулировать конфликт в Донбассе, и Киев предпринимает для этого всё необходимое.

Политика МИД РФ: «нормандский саммит» в апреле может сорваться Возможность новой встречи лидеров «нормандского формата» в апреле оказалась под вопросом из-за заявлений украинской стороны и степени выполнения ею «Парижского пакета» договоренностей по урегулированию в Донбассе.

Шоу-бизнес Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.

Здоровье Роскачество сравнило обычное и растительное молоко Роскачество не советует полностью переходить на растительные напитки, в том числе молоко из сои, овса, миндаля и кокоса, если в целом нет противопоказаний для употребления обычного молока, говорится в сообщении организации.

Экономика Сечин представил Путину проект «Восток Ойл» На встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле глава "Роснефти" Игорь Сечин представил проект "Восток Ойл", который может стать крупнейшим и наиболее перспективным проектом в мировой нефтегазовой отрасли.

Здоровье Врач назвал храп признаком серьезной болезни Врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев заявил, что храп будучи систематическим нарушением дыхания во сне может быть предвестником серьезных заболеваний.

Общество Верховный суд предложил передать предпринимательские дела присяжным Областные суды, где дела рассматривают коллегии присяжных из восьми человек, рассмотрели в прошлом году приговоры 417 лицам из них в отношении 80 (20%) они были оправдательными.

Экономика ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.

Общество В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга» Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.