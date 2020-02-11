Армия и оружие

ИзвестияИзвестияПентагон раскрыл данные об усилении активности ВМФ России

Министерство обороны США обнародовало карту, на которой отмечены зоны повышенной активности Военно-морского флота (ВМФ) России и Китая. Документ был опубликован в рамках подготовки военного бюджета США, сообщает The Drive.
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Как сообщает
 портал The Drive, пресс-служба Минобороны США обнародовала данные, свидетельствующие о нарастающей активности военно-морских флотов России и Китая.
Московский Комсомолецвчера в 18:14

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Пентагон раскрыл данные об усилении активности ВМФ России

Известиявчера в 20:53

Пентагон увидел «усиление активности» ВМФ России

ФАНвчера в 20:30

Новая карта Пентагона говорит о наращивании мощи России и Китая

Политическая Экспертизавчера в 06:45

В Пентагоне увидели угрозу в возросшей интенсивности морских операций России

Взгляд.рувчера в 13:20

Пентагон показал на карте огромные масштабы военных операций России и Китая

Евразия Dailyвчера в 07:18

СМИ: в Пентагоне раскрыли данные об усилении активности ВМФ России

РИА Новостивчера в 18:09

The Drive (США): новая карта Пентагона демонстрирует огромные масштабы вызывающих тревогу морских операций Китая и России (The Drive)

ИноСМИвчера в 04:02
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Шоу-бизнес

Пегова снялась в новом клипе Леонида Агутина в обтягивающем платье

iReactor вчера в 08:19
Здоровье

В Забайкалье выздоровел госпитализированный с коронавирусом китаец

В Забайкалье выздоровел китаец Ван Юньбин, ранее госпитализированный с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 22:48
Происшествия

Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу

Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
Коммерсантъ вчера в 11:19
Армия и оружие

Турция сообщила о «нейтрализации» более сотни сирийских военных

На прошлой неделе в ответ на гибель восьмерых турецких военнослужащих Анкара нанесла удар по сирийской армии — по турецким оценкам, погибли более 70 сирийцев; по сирийским, ранены менее десяти человек.
BFM.ru 10 февраля в 22:14
Авто

Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

В Сети появились первые изображения будущего УАЗ «Патриот» новой генерации, который глава «Соллерс» прозвал «Русским Прадо».
Вечерний курьер 10 февраля в 14:12
Общество

В Карелии пенсионер передал депутатам «подарок» за надбавку в 21 рубль

Пенсионер из Карелии, который возмутился размером новой прибавки к ветеранским выплатам в размере 21 рубля, пришел на заседание местного заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Газета.Ru вчера в 05:57
Гаджеты

Samsung представила Galaxy S20 со стократным зумом

Lenta.ru вчера в 14:24
Политика

Зеленский анонсировал программу по украинизации молодежи Донбасса

Ранее 11 февраля помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский искренне хочет урегулировать конфликт в Донбассе, и Киев предпринимает для этого всё необходимое.
Известия вчера в 16:21
Политика

МИД РФ: «нормандский саммит» в апреле может сорваться

Возможность новой встречи лидеров «нормандского формата» в апреле оказалась под вопросом из-за заявлений украинской стороны и степени выполнения ею «Парижского пакета» договоренностей по урегулированию в Донбассе.
REGNUM вчера в 01:45
Шоу-бизнес

Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери

Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.
Super.ru вчера в 10:24
Здоровье

Роскачество сравнило обычное и растительное молоко

Роскачество не советует полностью переходить на растительные напитки, в том числе молоко из сои, овса, миндаля и кокоса, если в целом нет противопоказаний для употребления обычного молока, говорится в сообщении организации.
Взгляд.ру 00:35
Политика

Бывшим президентам могут дать право пожизненно быть сенаторами

Бывшие президенты России получат право пожизненно становиться членами Совета Федерации после окончания срока своих полномочий.
Парламентская газета вчера в 09:51
Происшествия

В Пензе задержали активистов, которые приехали на приговор по делу «Сети»

На железнодорожном вокзале в Пензе задержали активистов Ольгу Мисик, Анну Лойко, Сергея Запольнова и Николая Соколова, которые приезжали на оглашение приговора фигурантам дела «Сети» (запрещенной в России террористической организации).
Новая газета вчера в 13:36
Общество

Новый способ кражи денег с банковских карт россиян придумали мошенники

Самым популярным способом кражи денег с банковских карт в минувшем году стали телефонные звонки.
Городской ревизор 10 февраля в 03:26
Культура

Премьера не удалась. Зрители раскритиковали новое шоу на Первом канале, ведущей которого стала Ксения Собчак

BFM.ru вчера в 21:57
Политика

Лукашенко обсудил с Путиным публикации о Белоруссии в российских СМИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторые российские СМИ и Telegram-каналы публикуют антибелорусские сообщения.
ФАН вчера в 11:26
Кино

Warner переименовала фильм «Хищные птицы» из-за плохих кассовых сборов

Warner Bros переименовала фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в «Харли Квинн: Хищные птицы», сообщает ТАСС со ссылкой на Entertainment Weekly.
Мой Брянск вчера в 12:38
Происшествия

Медбрат из Перми сознался в авторстве постов об убийстве ветеранов

Вести.Ru вчера в 08:46
Происшествия

Капитанам столкнувшихся на Пхукете катеров предъявили обвинения

RT на русском вчера в 07:13
Общество

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки, которые касаются использования средств материнского капитала.
SakhaLife.ru вчера в 04:30
Экономика

Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»

На встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле глава "Роснефти" Игорь Сечин представил проект "Восток Ойл", который может стать крупнейшим и наиболее перспективным проектом в мировой нефтегазовой отрасли.
Газета.Ru вчера в 10:21
Здоровье

Врач назвал храп признаком серьезной болезни

Врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев заявил, что храп будучи систематическим нарушением дыхания во сне может быть предвестником серьезных заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:49
Происшествия

СМИ: Слесарь-электрик нашел двухмесячного ребенка в столичном метро

Отмечается, что ребенка нашел слесарь-электрик. По словам мужчины, он был завернут в теплое одеяло.
Вечерняя Москва 00:18
Политика

В Турции пожаловались на проблемы с отправкой помидоров в Россию

"Надеюсь, что руководство России и Турции сможет действовать на основе здравого смысла", - добавил глава Союза экспортеров.
РИА Новости вчера в 19:06
Общество

Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких

Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Газета.Ru 00:21
Общество

Верховный суд предложил передать предпринимательские дела присяжным

Областные суды, где дела рассматривают коллегии присяжных из восьми человек, рассмотрели в прошлом году приговоры 417 лицам из них в отношении 80 (20%) они были оправдательными.
Ведомости вчера в 04:42
Экономика

ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству

ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.
РБК вчера в 11:09
Общество

В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»

Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
REGNUM 10 февраля в 10:50
Хоккей

Матч НХЛ не завершили из-за потери сознания хоккеистом «Сент-Луиса»

РБК 00:07
Общество

Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей

Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.
Газета.Ru 10 февраля в 13:00
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