Армия и оружие
ИзвестияПентагон раскрыл данные об усилении активности ВМФ России
Министерство обороны США обнародовало карту, на которой отмечены зоны повышенной активности Военно-морского флота (ВМФ) России и Китая. Документ был опубликован в рамках подготовки военного бюджета США, сообщает The Drive.
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с чего всё началось
Как сообщает портал The Drive, пресс-служба Минобороны США обнародовала данные, свидетельствующие о нарастающей активности военно-морских флотов России и Китая.Московский Комсомолецвчера в 18:14
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Пентагон показал на карте огромные масштабы военных операций России и Китая
Евразия Dailyвчера в 07:18
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