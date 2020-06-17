Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаПентагон разработал стратегию обороны в космосе

Министерство обороны США завершило разработку "Стратегии обороны в космосе". Об этом заявил заместитель помощника главы Пентагона Стивен Китэй, подчеркнув, что стратегия была разработана в ответ на "угрозу со стороны России и Китая".
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США разработали стратегию обороны в космосе в ответ на «угрозу из России»

Министерство обороны США завершило разработку "Стратегии обороны в космосе", которая была подготовлена в ответ на "существенную угрозу" со стороны России и Китая, сообщил заместитель помощника главы Пентагона Стивен Китэй.
РИА Новостивчера в 15:22

Подробнее о событии

Пентагон в стратегии по космосу утверждает, что Россия и КНР милитаризируют данную сферу

ТАССвчера в 17:59

США представили стратегию обороны в космосе с учетом «российской угрозы»

РБКвчера в 16:58

Пентагон: США разработали стратегию обороны в космосе

RT на русскомвчера в 16:13

Пентагон создал стратегию обороны от России и Китая в космосе

Газета.Ruвчера в 17:01

США подготовили ответ на «российскую угрозу» в космосе

Lenta.ruвчера в 15:29

США разработали стратегию обороны в космосе в ответ на «угрозу из России»

РИА Новостивчера в 15:22

США разработали стратегию обороны в космосе

Комсомольская правдавчера в 14:43
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Технологии

Дуров призвал бороться с Google и Apple

Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений и делать это самостоятельно или через альтернативу Google Play и Apple Store.
Lenta.ru 01:52
32
Общество

Хоккеист Дацюк находится в захваченном монастыре в Среднеуральске

В захваченном казаками и схиигуменом Сергием (Романовым) женском монастыре в Среднеуральске находятся известные люди.
Pravda.Ru вчера в 07:19
30
Общество

Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам

Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия вчера в 15:18
1,1K
Экономика

Названа средняя зарплата рабочего саратовского промпредприятия

Средняя зарплата в промышленном производстве Саратовской области в январе-марте 2020 года составила 30 808 рублей.
FreeNews-Volga 02:52
Здоровье

Онколог назвал пять симптомов рака кишечника

Неслучайно опухоли в тонкой кишке обнаруживаются чаще всего уже во время операции, объяснил врач-онколог и хирург Иван Карасев.
Российская газета 00:31
Общество

В России предложили законсервировать мусоропроводы в домах

Общественная палата России, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества направили главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с предложением законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.
RT на русском 01:38
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Политика

В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

RT на русском 16 июня в 15:16
1,8K
Технологии

Учётную запись «ВКонтакте» подключат к сервисам Mail.ru

Отмечается, что уже создана единая учетная запись под названием VK Connect. В настоящее время она функционирует в нескольких приложениях.
Evo-rus.com вчера в 08:47
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Происшествия

В Саранске в столкновении двух машин погибли шесть человек

В Саранске в ночь на 18 июня лоб в лоб столкнулись две Lada Granta и загорелись. Погибли шесть человек, сообщили в МВД Мордовии.
Интерфакс 02:56
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Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 16 июня в 17:09
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Экономика

Воронежский губернатор поставил задачу обеспечить рост зарплаты бюджетников выше инфляции

Губернатор Александр Гусев заявил, что нет и речи о снижении зарплат бюджетников в Воронежской области; наоборот, власти будут стремиться индексировать ее выше уровня инфляции этого года.
Горком вчера в 11:46
Здоровье

Торговые центры и рынки закроют в шести городах Казахстана на выходные

Решение было принято из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусом.
Вестник Кавказа 02:57
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Экономика

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС 02:43
3,4K
Энергетика

Рубль находится в хрупком равновесии

Москва, 17 июня 2020, 10:06 — REGNUM Российская валюта в середине недели находится под воздействием разнонаправленных локальных факторов.
REGNUM вчера в 03:06
Политика

Указ Путина о голосовании 1 июля оспорили в Верховном суде

Верховный суд зарегистрировал административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по поправкам к Конституции, сообщает «Интерфакс».
Право.ру 02:27
4,7K
Политика

Лукашенко приедет на парад Победы в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение Владимира Путина — он посетит Москву в день проведения парада Победы 24 июня.
Невские Новости вчера в 08:29
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Происшествия

Внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве

Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, впоследствии был полпредом президента в ДФО.
РИА Новости 01:46
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Здоровье

Глава ВОЗ сообщил о «научном прорыве» в лечении коронавируса

В лечении COVID-19 произошел "научный прорыв", заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 16 июня в 22:33
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Происшествия

Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс

Басманный суд отправил под арест девушку и юношу, прилюдно занявшихся на скамейках "Ямы" сексом.
Российская газета вчера в 10:29
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
5,2K
Политика

Трамп разозлился из-за публикации «сверхсекретной информации» о себе

Президент США Дональд Трамп разозлился из-за публикации новой книги бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме», в которой раскрывается «сверхсекретная информация».
Lenta.ru вчера в 22:43
Общество

Татарстан заменил обсервацию для приезжих из-за границы самоизоляцией

Власти Татарстана заменили обсервацию для въезжающих в страну из-за границы на двухнедельный карантин по месту проживания или пребывания.
РБК 02:45
4
Политика

Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве

Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 15:32
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Общество

Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы

Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
1,3K
Авто

Новые Mercedes-AMG оснастят электротурбинами от болидов Формулы-1

Motor вчера в 08:11
Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
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Политика

Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
Известия вчера в 12:39
2,3K
Шоу-бизнес

53-летняя Сальма Хайек без макияжа поразила поклонников

Популярная 53-летняя актриса Сальма Хайек не устает восхищать поклонников своей красотой.
Bimru.ru 16 июня в 07:12
7
Общество

Россияне подвели итоги работы на удаленке

Российские работодатели и работники подвели итоги работы в удаленном режиме во время самоизоляции.
Lenta.ru 01:38
2
Общество

Выявленный в Пекине новый коронавирус оказался еще более заразным

Скорость распространения нового коронавируса превышает аналогичные показатели в Ухане.
МонаВиста 16 июня в 02:18
1,6K
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