Армия и оружие
Российская газетаПентагон разработал стратегию обороны в космосе
Министерство обороны США завершило разработку "Стратегии обороны в космосе". Об этом заявил заместитель помощника главы Пентагона Стивен Китэй, подчеркнув, что стратегия была разработана в ответ на "угрозу со стороны России и Китая".
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Министерство обороны США завершило разработку "Стратегии обороны в космосе", которая была подготовлена в ответ на "существенную угрозу" со стороны России и Китая, сообщил заместитель помощника главы Пентагона Стивен Китэй.РИА Новостивчера в 15:22
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Лукашенко приедет на парад Победы в Москву
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Глава ВОЗ сообщил о «научном прорыве» в лечении коронавируса
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Скорость распространения нового коронавируса превышает аналогичные показатели в Ухане.
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