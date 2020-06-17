Министерство обороны США завершило разработку "Стратегии обороны в космосе", которая была подготовлена в ответ на "существенную угрозу" со стороны России и Китая, сообщил заместитель помощника главы Пентагона Стивен Китэй.

с чего всё началось

Министерство обороны США завершило разработку "Стратегии обороны в космосе". Об этом заявил заместитель помощника главы Пентагона Стивен Китэй, подчеркнув, что стратегия была разработана в ответ на "угрозу со стороны России и Китая".

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