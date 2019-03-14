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Мы узнали, что Турция, вероятно, намерена расширить атаки дальше к югу, чем планировалось, и к западу. Мы можем оказаться между двумя наступающими армиями.
— Марк Эспер, американский политикЦарьград 13:02
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