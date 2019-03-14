Мы узнали, что Турция, вероятно, намерена расширить атаки дальше к югу, чем планировалось, и к западу. Мы можем оказаться между двумя наступающими армиями.

США готовятся эвакуировать около 1 тыс. американских военнослужащих из Сирии в максимально кратчайшие сроки. Об этом в эфире телеканала CBS заявил глава Пентагона Марк Эспер.

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Политика Представители украинской диаспоры из восьми стран приезжают в Крым «В воскресенье в Крым прибывают представители украинской диаспоры из различных стран мира», — цитирует РИА Новости главу украинской общины региона Анастасию Гридчину.

Происшествия В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.