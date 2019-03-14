Армия и оружие

РБКРБКПентагон решил эвакуировать 1 тыс. военных из северной Сирии

США готовятся эвакуировать около 1 тыс. американских военнослужащих из Сирии в максимально кратчайшие сроки. Об этом в эфире телеканала CBS заявил глава Пентагона Марк Эспер.
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Марк Эспер
Мы узнали, что Турция, вероятно, намерена расширить атаки дальше к югу, чем планировалось, и к западу. Мы можем оказаться между двумя наступающими армиями.
— Марк Эспер, американский политикЦарьград 13:02

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