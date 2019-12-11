Политика
Взгляд.руПентагон сообщил о расширении военного присутствия России в Сирии
В последние полтора месяца военное присутствие России в Сирии увеличилось, заявил министр обороны США Марк Эспер. Глава Пентагона, выступая на слушаниях в Конгрессе США, отметил, что «не слишком беспокоится» из-за этого, передает ТАСС.
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Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого канала» о сбитом МН17
Генеральный директор "Первого Канала" Константин Эрнст признал, что сюжет о рейсе МН17 малайзийского самолета Boeing, который разбился в июле 2014 года, содержал ошибочную информацию.
Общество
Прощание с Лужковым пройдет в Москве
Кино
Назначена дата выхода продолжения «Матрицы»
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Дуэйн Джонсон и Кевин Харт назвали 5 причин смотреть «Джуманджи: Новый уровень» в интервью Киноафише
Шоу-бизнес
Выступление сына Яны Рудковской Александра в Румынии закончилось судом
Выступление сына Яны Рудковской Александра закончилось судом, так как лед на катке оказался плохо залит, из-за чего ребенок несколько раз упал.
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«Известия»: более четверти россиян опасаются увольнения
Более четверти россиян (26%) опасаются потерять работу, наиболее сильный страх увольнения испытывают занятые в отраслях безопасности, управления персоналом, работники транспортной сферы, банковские служащие и продавцы.
Здоровье
Тяжелая эпидемия гриппа ожидается этой зимой
Зимой 2019-2020 годов сезонная эпидемия гриппа может оказаться самой тяжелой за последние 15 лет.
Авто
Названа стартовая цена на новый Skoda Rapid
Компания Skoda представила лифтбек Rapid нового поколения, объявив при этом его начальную цену.
Шоу-бизнес
Брэд Питт высказался о романах после развода с Анджелиной Джоли
Брэд Питт рассказал о личной жизни после разлуки с Анджелиной Джоли.
Происшествия
На Кубани разбился боевой вертолет Ми-28
Ударный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Краснодарском крае.
Шоу-бизнес
Певица Элина Чага сообщила о расставании с Леонидом Агутиным
Происшествия
Власти Перу задержали подлодку почти с двумя тоннами кокаина на борту
Патрульный корабль ВМС Перу перехватил у северного побережья страны полупогружное судно, на борту которого находилось около двух тонн кокаина.
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2
Против "Северного потока – 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.
Шоу-бизнес
Анастасии Волочковой грозит облысение
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Футболисты испанского «Атлетико» обыграли российский «Локомотив» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
Комитет сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции
Законопроект ограничивает продажу американского оружия Турции и вводит ограничения против официальных лиц, которые отвечают за поставки оружия для военной операции в Сирии.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний надзорных органов могут увеличиться в десятки раз.
Экономика
«Звезда» получит из бюджета 22 млрд руб. на газовозы
Как выяснил "Ъ", правительство утвердило правила бюджетных субсидий для верфи "Звезда", которые в ближайшие три года составят 22 млрд руб. За эти деньги верфь должна поставить для проектов НОВАТЭКа газовозы по цене как в Южной Корее, а также постепенно увеличивать их локализацию в РФ.
Фигурное катание
Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова снялась с финала Гран-при
Спортсменка из Удмуртии Алина Загитова снялась с показательных выступлений в финале Гран-при по фигурному катанию.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу девушек на Уктусе
В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу девушек на Уктусе Под подозрением оказался 34-летний житель уральской столицы.
Политика
Киев заявил о подготовке изменений в минские соглашения
К следующей встрече в «нормандском формате» Киев подготовит предложения по изменению минских договоренностей.
Политика
Жириновский предложил Путину сократить новогодние каникулы
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил сократить новогодние каникулы и сделать 31 декабря выходным днем.
Политика
Соловьев довел украинского эксперта до истерики вопросом про газ
В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» ведущий довел до истерики украинского политолога Вячеслава Ковтуна вопросом о том, почему Украина, считая, что воюет с Россией, покупает у нее газ, пишут СМИ.
Армия и оружие
США уже не справляются с ролью мирового жандарма — эксперт
Соединённые Штаты уже не справляются с ролью мирового жандарма.
Общество
Бывший полпред Путина предложил платить за проживание в РФ
Бывший полпред президента России в УрФО, председатель движения "В защиту человека труда" Игорь Холманских предложил ввести в России безусловный базовый доход.