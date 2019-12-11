В последние полтора месяца военное присутствие России в Сирии увеличилось, заявил министр обороны США Марк Эспер. Глава Пентагона, выступая на слушаниях в Конгрессе США, отметил, что «не слишком беспокоится» из-за этого, передает ТАСС.

Пентагон сообщил о расширении военного присутствия России в Сирии

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