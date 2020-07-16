с чего всё началось

Военные впервые подтвердили, что ракета, названная Трампом «супер-пупер» ракетой, во время испытаний превысила скорость звука в 17 раз. Испытания прошли успешно, заявили в Пентагоне. По словам собеседника телеканала, американский лидер проявил особый интерес к этой ракете.

Наука Назван главный признак осложнений от коронавируса Французские ученые назвали главную отличительную черту пациентов, для которых высок риск тяжелых осложнений COVID-19. 22

Политика Трутнев заявил о скором назначении врио губернатора Хабаровского края Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края будет назначен в ближайшее время. 100

Экономика Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении. 14

Здоровье Мизулина внесла поправку «о выросшей в перинатальном центре девочке» В пакете законопроектов, которые вносят изменения в Семейный кодекс, оказалась поправка, которая была внесена туда после скандала с пятилетней девочкой, которая всю жизнь прожила в перинатальном центре «Мать и дитя» Марка Курцера, заметил РБК.

Экономика Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления. 2

Здоровье Министр здравоохранения РФ встретился с главой Якутии Глава Якутии поблагодарил руководство Минздрава России за помощь в противодействии вирусу и рассказал о ситуации в республике. 1

Происшествия Крупный пожар случился в Барнауле на сереброплавильном заводе В Барнауле спасатели продолжают работу на месте возгорания в брошенном цехе бывшего сереброплавильного завода; площадь пожара составила 180 квадратных метров. 4

Политика МИД Британии обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы «Важные правительственные документы, имеющие отношение к соглашению о свободной торговле с США, были незаконно получены до всеобщих выборов 2019 года и распространены в интернете через социальную сеть Reddit», — заявил министр. 185

Происшествия Мэрия подтвердила наличие свалки медицинских отходов в заброшенных гаражах Специалисты администрации Южно-Сахалинска оперативно проверили поступившую 16 июля информацию о незаконной свалке медицинских отходов класса "Б" в заброшенных гаражах в северо-западной части областного центра.

Энергетика Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3% Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%. 3,3K

Политика Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса. 1,1K

Общество Все российские регионы прошли пик эпидемии, сообщил эксперт Как пояснил Тавадян, регионы сгруппированы по цветам, которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости - R. R - это индекс репродукции инфекции, которая рассчитана по методике Роспотребнадзора. 7

Общество В Благовещенске конфликт жильцов и застройщика перерос в настоящую войну По словам жильцов, застройщик вторгается на частную территорию домов 63 и 63/1 по улице Шевченко.