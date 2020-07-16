Армия и оружие

РБКРБКПентагон сообщил об испытаниях «супер-пупер» ракеты

Военные впервые подтвердили, что ракета, названная Трампом «супер-пупер» ракетой, во время испытаний превысила скорость звука в 17 раз. Испытания прошли успешно, заявили в Пентагоне. По словам собеседника телеканала, американский лидер проявил особый интерес к этой ракете.
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с чего всё началось
Представители американского министерства обороны подтвердили проведение испытаний новой гиперзвуковой ракеты, во время которых ее скорость превышала скорость звука в 17 раз, сообщает CNN
 со ссылкой на чиновников Пентагона.
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