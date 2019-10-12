Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuПентагон сообщил об обстреле Турцией войск США в Сирии

Американские военные не пострадали и не покинули свои позиции вследствие артиллерийского обстрела турецкими войсками окрестностей города Кобани на севере Сирии ночью 12 октября – говорится в комментарии Пентагона.
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